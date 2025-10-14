पीठ में अंकड़न के कारण दुबे रणजी ट्रॉफ़ी के पहले मैच से बाहर
दुबे मंगलवार शाम को श्रीनगर से मुंबई के लिए रवाना हुए, लेकिन माना जा रहा है कि यह क़दम एहतियातन उठाया गया है
माना जा रहा है कि यह क़दम एहतियातन उठाया गया है। वह भारत की उस T20I टीम का भी हिस्सा हैं जो पांच मैचों की सीरीज़ के लिए 23 अक्तूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने वाली है।
दुबे का 2025 एशिया कप शानदार रहा था। उस टूर्नामेंट में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाज़ी विकल्प के तौर पर नियमित रूप से उनका इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में उन्होंने एक महत्वपूर्ण ऑलराउंड भूमिका निभाई। हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में उन्होंने नई गेंद के साथ गेंदबाज़ी की। उस मैच में उन्होंने तीन ओवर में सिर्फ़ 23 रन दिए। इसके बाद 22 गेंदों में महत्वपूर्ण 33 रन बनाए, जिससे भारत ने एक मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया।
दुबे को रणजी में वापसी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद तक इंतज़ार करना होगा। वहीं मुंबई ऑलराउंडर मुशीर ख़ान का स्वागत करेगी, जो सड़क दुर्घटना में गर्दन और कॉलर-बोन में चोट लगने के कारण पिछले सीज़न से बाहर हो गए थे।
चोट से उबरने वाले उनके बड़े भाई सरफ़राज़ ख़ान भी वापस आ गए हैं, जो क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए थे।
मुंबई की कप्तानी भारत के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर करेंगे, जो अजिंक्य रहाणे की जगह टीम की कमान संभालेंगे।
पिछले सीज़न की उप-विजेता रही मुंबई, जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ ग्रुप डी में है। जम्मू और कश्मीर के ख़िलाफ़ नए सीज़न के शुरुआती दौर को पिछले सीज़न के ग्रुप मैच का रीमैच बताया जा रहा है, जिसे मुंबई की टीम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान पर पांच विकेट से हार गई थी।