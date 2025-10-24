ठाकुर: भारतीय टीम में वापसी के लिए सरफ़राज़ को भारत ए मैचों में खेलना ज़रूरी नहीं

ठाकुर ने शनिवार से शुरू हो रही रणजी ट्रॉफ़ी के दूसरे राउंड के मैचों से पहले कहा, "आजकल भारत ए टीम के लिए वे उन्हीं खिलाड़ियों को देखते हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार करना है। सरफ़राज़ को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए भारत A मैचों की ज़रूरत नहीं है। अगर वह फिर से रन बनाना शुरू कर दें तो वे सीधे टेस्ट सीरीज़ भी खेल सकते हैं।"

मुंबई का पहला मैच जम्मू-कश्मीर के ख़िलाफ़ था, जहां सरफराज़ ने दोनों पारियों में क्रमशः 42 और 32 का स्कोर बनाया। हालांकि वे इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सके।

ठाकुर ने सरफ़राज़ के बारे में कहा, "वह चोट से उबरकर ऐक्शन में लौट रहे हैं। चोट लगने से पहले उन्होंने बुची बाबू ट्रॉफ़ी में दो-तीन शतक लगाए थे। जम्मू-कश्मीर के ख़िलाफ़ पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा 40 (42) बनाया। बदक़िस्मती से वह रन आउट हो गए। लेकिन मेरे हिसाब से उनके लिए भारत ए खेलना ज़रूरी नहीं है। वह सीनियर खिलाड़ी हैं और जब भी हम उन्हें मैदान में उतारते हैं, वह अहम मौक़ों पर हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं।