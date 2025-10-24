मैच (22)
AUS vs IND (1)
महिला विश्व कप (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
ख़बरें

ठाकुर: भारतीय टीम में वापसी के लिए सरफ़राज़ को भारत ए मैचों में खेलना ज़रूरी नहीं

'वह रणजी ट्रॉफ़ी में अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय टीम में फिर से जगह बना सकते हैं'

PTI
24-Oct-2025 • 3 hrs ago
Sarfaraz Khan walks back after being dismissed for 150, India vs New Zealand, 1st Test, Bengaluru, 4th day, October 19, 2024

सरफ़राज़ ख़ान ने अपना पिछला टेस्ट अक्तूबर 2024 में खेला था  •  Associated Press

मुंबई रणजी टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने कहा है कि सरफ़राज़ ख़ान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए भारत ए मैचों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर फिर से टेस्ट टीम में जगह बना सकते हैं।
सरफ़राज़ ने 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया था और पिछले साल के अंत में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का भी हिस्सा थे। लेकिन तब से उन्हें टेस्ट टीम से बाहर रखा गया है।
उनका पिछला टेस्ट मैच न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ मुंबई में अक्तूबर 2024 में था, जब भारत को घरेलू सीरीज़ में 3-0 से हार मिली थी। तब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में इंडिया ए टीम के साथ दौरा किया है, लेकिन हाल ही में उन्हें साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ भारत ए सीरीज़ की टीम में जगह नहीं मिली।
ठाकुर ने शनिवार से शुरू हो रही रणजी ट्रॉफ़ी के दूसरे राउंड के मैचों से पहले कहा, "आजकल भारत ए टीम के लिए वे उन्हीं खिलाड़ियों को देखते हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार करना है। सरफ़राज़ को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए भारत A मैचों की ज़रूरत नहीं है। अगर वह फिर से रन बनाना शुरू कर दें तो वे सीधे टेस्ट सीरीज़ भी खेल सकते हैं।"
मुंबई का पहला मैच जम्मू-कश्मीर के ख़िलाफ़ था, जहां सरफराज़ ने दोनों पारियों में क्रमशः 42 और 32 का स्कोर बनाया। हालांकि वे इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सके।
ठाकुर ने सरफ़राज़ के बारे में कहा, "वह चोट से उबरकर ऐक्शन में लौट रहे हैं। चोट लगने से पहले उन्होंने बुची बाबू ट्रॉफ़ी में दो-तीन शतक लगाए थे। जम्मू-कश्मीर के ख़िलाफ़ पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा 40 (42) बनाया। बदक़िस्मती से वह रन आउट हो गए। लेकिन मेरे हिसाब से उनके लिए भारत ए खेलना ज़रूरी नहीं है। वह सीनियर खिलाड़ी हैं और जब भी हम उन्हें मैदान में उतारते हैं, वह अहम मौक़ों पर हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
"उनके पास 200-250 के कुछ बड़े-बड़े स्कोर हैं और ये पारियां तब आई हैं जब टीम की शुरुआत में दो-तीन विकेट जल्दी गिर गए थे। ऐसे हालात में पारी खेलना वाकई ख़ास बात है। वह उन खिलाड़ियों में से हैं, जो कभी निराश नहीं करते और हमेशा बड़े स्कोर बनाते हैं। वह कई सालों से ऐसा कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाज़ी करें। मुझे यक़ीन है कि वह यहां भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे।"
मुंबई का अगला मैच घरेलू मैदान पर छत्तीसगढ़ के ख़िलाफ़ है, जिसे अपने पहले मैच में राजस्थान से नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।
