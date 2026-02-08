मैच (14)
घरामी के दोहरे शतक से बंगाल मज़बूत, सेमीफ़ाइनल में उत्तराखंड

घरामी 216 पर नाबाद, मयंक मिश्रा के पंजे से उत्तराखंड पहली बार रणजी ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल में

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 8, 2026, 12:37 PM • 8 hrs ago
KL Rahul keeps a close eye on the ball, India vs South Africa, 2nd Test, Guwahati, 3rd day, November 24, 2025

KL Rahul 60 रन बनाकर नाबाद हैं  •  AFP/Getty Images

कर्नाटक 113 पर 2 (राहुल 60*, पड़िक्कल 39, कोटियान 1-13) और 173 को मुंबई 120 और 377 (आनंद 70, मुशीर 49, कोटियान 48*, शेट्टी 3-45) को हराने के लिए 212 और रनों की ज़रूरत
तनुष कोटियान और तुषार देशपांड द्वारा निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाज़ी के चलते मुंबई तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के बाद कर्नाटक से आगे है। 325 के लक्ष्य का पीछा कर रही कर्नाटका को अभी और 212 रनों की ज़रूरत है।
दूसरी पारी में मुंबई की टीम 258 के स्कोर पर सात विकेट गंवा चुकी थी और उस समय मात्र 205 रनों से आगे थी। लेकिन कोटियान और देशपांडे ने कर्नाटक को परेशान कर दिया और आठवें विकेट के लिए साथ में 89 रन की साझेदारी कर ली।
पूछल्ले बल्लेबाज़ मुंबई के टोटल को 377 तक ले गए और उन्होंने इस दौरान तेज़ी से भी रन बटोरे। देशपांडे ने 40 गेंदों पर 47 रन बनाए जबकि कोटियान 48 पर नाबाद रहे।
मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने तीसरे ही ओवर में मयंक अग्रवाल को तीन के स्कोर पर चलता कर दिया। हालांकि इसके बाद के एल राहुल और देवदत्त पड़िक्कल के बीच साझेदारी पनपी और उन्होंने तेज़ी से रन बटोरना शुरू किया।
राहुल ने 55 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया जबकि पड़िक्कल 39 रन के स्कोर पर कोटियान का शिकार बने। पड़िक्कल और राहुल के बीच दूसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी हुई। चौथे दिन राहुल (60*) और करुण नायर (9*) दिन के खेल की शुरुआत करेंगे।
बंगाल 418 पर 6 (घरामी 216*, सुमंता 81, गांधी 45*, शशिकांत 2-59) आंध्रा 295 से 123 रन आगे
रविवार को कल्याणी में हुए 83 ओवर के खेल में सिर्फ़ एक विकेट गिरा और सुदीप कुमार घरामी के नाबाद 216 रनों की बदौल बंगाल ने आंध्रा पर 123 रनों की बढ़त बना ली है। यह घरामी का पहला प्रथम श्रेणी दोहरा शतक भी था और बंगाल को 43 पर तीन के स्कोर से वह छह विकेट के नुक़सान पर 418 रन तक ले गए।
घरामी ने आंध्रा को अपने धैर्य से परेशान किया। घरामी ने अपनी इस पारी में 451 गेंदों का सामना किया है जिसमें उन्हें सुमांता गुप्ता और हबीब गांधी की ओर से सहयोग मिला। सुमांता के साथ साझेदारी तब टूटी जब 81 के निजी स्कोर पर सुमांता के बल्ले से लीडिंग एज लगा और वह सिली प्वाइंट पर स्पिनर सौरभ कुमार का शिकार बने।
मेज़बानों के पास पहले ही पहली पारी के आधार पर बड़ी बढ़त है और अगर यह मैच ड्रॉ होता है तब भी वह सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन घरामी और गांधी (45*) आंध्रा को चौथे दिन मुक़ाबले से बाहर करने की पूरी कोशिश करेंगे।
उत्तराखंड 371 (सुचित 70, चंदेला 68, आदित्य 2-57) ने झारखंड 235 (आदित्य 83, जोशी 4-46, रावत 3-39) और 130 (विराट 55, मिश्रा 5-22, नेगी 4-36) को पारी के अंतर से हराया
झारखंड ने तीसरे दिन 30 रन के भीतर आठ विकेट गंवा दिए और उत्तराखंड ने जमशेदपुर में पारी के अंतर से जीत हासिल करते हुए रणजी ट्रॉफ़ी में पहली बार सेमीफ़ाइनल में प्रवेश पा लिया।
सिर्फ़ दो झारखंड के बल्लेबाज़ ही दहाई अंक तो छू पाए और बाएं हाथ के स्पिनर मयंक मिश्रा और दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अभय नेगी ने मेज़बान झारखंड की पारी को ध्वस्त कर दिया।
दिन के खेल की शुरुआत जब हुई थी तब उत्तराखंड से 47 रन आगे था। जगदीश सुचित ने 172 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली और बढ़त को 136 तक ले गए। नेगी ने आठवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए 46 रनों का योगदान दिया और विकेटकीपर सौरभ रावत ने 32 रन बनाए।
पहली पारी में बढ़त लेने के बाद उत्तराखंड ने झारखंड को शुरुआती झटके दिए। नेगी ने झारखंड की सलामी जोड़ी को पवेलियन भेजा और उनके 14 रन पर दो विकेट गिर गए। हालांकि इसके बाद विराट सिंह और कुमार कुशाग्र में साझेदारी पनपी। मिश्रा ने 86 रनों की साझेदारी तोड़ी और कप्तान विराट को 55 के निजी स्कोर पर कैच आउट कराया।
रॉबिन मिन्ज़ पहली ही गेंद पर आउट हो गए जबकि कुशाग्र ने 34 रन बनाए। नेगी और मिश्रा ने एक के बाद एक लगातार झटके दिए और झारखंड का जब एक विकेट ही शेष था तब दोनों ही अपने पंजे से एक विकेट दूर थे। हालांकि मिश्रा ने जतिन पांडे को शॉर्ट लेग पर कैच आउट कराते हुए पंजा पूरा किया।
मध्य प्रदेश 87 for 5 (मंत्री 31, नबी 3-23, मुश्ताक़ 2-19) और 152 जम्मू और कश्मीर 194 and 248 (वंशज 54*, कुलदीप 4-65, अय्यर 3-23, गुर्जर 3-66) को हराने के लिए 204 रनों की ज़रूरत
निचले क्रम में वंशज शर्मा की उपयोगी पारी, आबिद मुश्ताक़ के हरफ़नमौला प्रदर्शन और आक़िब नबी के लगातार झटकों के चलते जम्मू-कश्मी सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के क़रीब पहुंच गया है। इंदौर में मध्य प्रदेश के सामने 291 रनों का लक्ष्य रखा गया था लेकिन तीसरे दिन के खेल की समाप्ति पर उन्होंने 87 के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए हैं।
पहली पारी में 42 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद जम्मू-कश्मी ने दिन की शुरुआत 84 पर पांच के स्कोर के साथ की थी। कन्हैया वाधवान और मुश्ताक़ ने टीम की पारी को संभालने का प्रयास लेकिन छठे विकेट की उनकी साझेदारी 51 रन जोड़ने के बाद टूट गई। एक समय उन्होंने 149 के स्कोर पर आठ विकेट गंवा दिए थे लेकिन मुश्ताक़ एक छोर पर डटे हुए थे।
मुश्ताक़ ने युधवीर सिंह के साथ 34 रन जोड़े और सुनील कुमार के साथ अंतिम विकेट के लिए 65 रन जोड़े। वंशराज ने 54 रनों की नाबाद पारी खेली और मध्य प्रदेश के सामने 291 का लक्ष्य रखा।
जवाब में मध्य प्रदेश ने 42 के स्कोर पर ही अपने पांच विकेट गंवा दिए जबकि पहले विकेट के लिए 34 रनों की साझेदारी हुई थी। नबी ने यश दुबे जबकि मुश्ताक़ ने हिमांशु मंत्री को अपना शिकार बनाया। मुश्ताक़ ने दूसरी पारी में 41 रन बल्ले से बनाएथे और उन्होंने हर्ष गवली को आउट करते हुए एक शानदार रिटर्न कैच लपका।
इसके बाद नबी ने रजत पाटीदार को गली में कैच आउट कराया और नाइट वॉचर कुमार कार्तिकेय को यॉर्कर पर बोल्ड किया। वेंकटेश अय्यर ने उन्हें हैट्रिक लेने से रोका लेकिन चौथे दिन उनके और शुभम शर्मा के कंधों पर बहुत बड़े संकट से उबारने की ज़िम्मेदारी होगी।
