घरामी के दोहरे शतक से बंगाल मज़बूत, सेमीफ़ाइनल में उत्तराखंड

कर्नाटक 113 पर 2 (राहुल 60*, पड़िक्कल 39, कोटियान 1-13) और 173 को मुंबई 120 और 377 (आनंद 70, मुशीर 49, कोटियान 48*, शेट्टी 3-45) को हराने के लिए 212 और रनों की ज़रूरत

दूसरी पारी में मुंबई की टीम 258 के स्कोर पर सात विकेट गंवा चुकी थी और उस समय मात्र 205 रनों से आगे थी। लेकिन कोटियान और देशपांडे ने कर्नाटक को परेशान कर दिया और आठवें विकेट के लिए साथ में 89 रन की साझेदारी कर ली।

पूछल्ले बल्लेबाज़ मुंबई के टोटल को 377 तक ले गए और उन्होंने इस दौरान तेज़ी से भी रन बटोरे। देशपांडे ने 40 गेंदों पर 47 रन बनाए जबकि कोटियान 48 पर नाबाद रहे।

राहुल ने 55 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया जबकि पड़िक्कल 39 रन के स्कोर पर कोटियान का शिकार बने। पड़िक्कल और राहुल के बीच दूसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी हुई। चौथे दिन राहुल (60*) और करुण नायर (9*) दिन के खेल की शुरुआत करेंगे।

Sudip Kumar Gharami 216 रनों पर नाबाद हैं • PTI

बंगाल 418 पर 6 (घरामी 216*, सुमंता 81, गांधी 45*, शशिकांत 2-59) आंध्रा 295 से 123 रन आगे

घरामी ने आंध्रा को अपने धैर्य से परेशान किया। घरामी ने अपनी इस पारी में 451 गेंदों का सामना किया है जिसमें उन्हें सुमांता गुप्ता और हबीब गांधी की ओर से सहयोग मिला। सुमांता के साथ साझेदारी तब टूटी जब 81 के निजी स्कोर पर सुमांता के बल्ले से लीडिंग एज लगा और वह सिली प्वाइंट पर स्पिनर सौरभ कुमार का शिकार बने।

मेज़बानों के पास पहले ही पहली पारी के आधार पर बड़ी बढ़त है और अगर यह मैच ड्रॉ होता है तब भी वह सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन घरामी और गांधी (45*) आंध्रा को चौथे दिन मुक़ाबले से बाहर करने की पूरी कोशिश करेंगे।

उत्तराखंड 371 (सुचित 70, चंदेला 68, आदित्य 2-57) ने झारखंड 235 (आदित्य 83, जोशी 4-46, रावत 3-39) और 130 (विराट 55, मिश्रा 5-22, नेगी 4-36) को पारी के अंतर से हराया

सिर्फ़ दो झारखंड के बल्लेबाज़ ही दहाई अंक तो छू पाए और बाएं हाथ के स्पिनर मयंक मिश्रा और दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अभय नेगी ने मेज़बान झारखंड की पारी को ध्वस्त कर दिया।

दिन के खेल की शुरुआत जब हुई थी तब उत्तराखंड से 47 रन आगे था। जगदीश सुचित ने 172 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली और बढ़त को 136 तक ले गए। नेगी ने आठवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए 46 रनों का योगदान दिया और विकेटकीपर सौरभ रावत ने 32 रन बनाए।

पहली पारी में बढ़त लेने के बाद उत्तराखंड ने झारखंड को शुरुआती झटके दिए। नेगी ने झारखंड की सलामी जोड़ी को पवेलियन भेजा और उनके 14 रन पर दो विकेट गिर गए। हालांकि इसके बाद विराट सिंह और कुमार कुशाग्र में साझेदारी पनपी। मिश्रा ने 86 रनों की साझेदारी तोड़ी और कप्तान विराट को 55 के निजी स्कोर पर कैच आउट कराया।

रॉबिन मिन्ज़ पहली ही गेंद पर आउट हो गए जबकि कुशाग्र ने 34 रन बनाए। नेगी और मिश्रा ने एक के बाद एक लगातार झटके दिए और झारखंड का जब एक विकेट ही शेष था तब दोनों ही अपने पंजे से एक विकेट दूर थे। हालांकि मिश्रा ने जतिन पांडे को शॉर्ट लेग पर कैच आउट कराते हुए पंजा पूरा किया।

मध्य प्रदेश 87 for 5 (मंत्री 31, नबी 3-23, मुश्ताक़ 2-19) और 152 जम्मू और कश्मीर 194 and 248 (वंशज 54*, कुलदीप 4-65, अय्यर 3-23, गुर्जर 3-66) को हराने के लिए 204 रनों की ज़रूरत

पहली पारी में 42 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद जम्मू-कश्मी ने दिन की शुरुआत 84 पर पांच के स्कोर के साथ की थी। कन्हैया वाधवान और मुश्ताक़ ने टीम की पारी को संभालने का प्रयास लेकिन छठे विकेट की उनकी साझेदारी 51 रन जोड़ने के बाद टूट गई। एक समय उन्होंने 149 के स्कोर पर आठ विकेट गंवा दिए थे लेकिन मुश्ताक़ एक छोर पर डटे हुए थे।

मुश्ताक़ ने युधवीर सिंह के साथ 34 रन जोड़े और सुनील कुमार के साथ अंतिम विकेट के लिए 65 रन जोड़े। वंशराज ने 54 रनों की नाबाद पारी खेली और मध्य प्रदेश के सामने 291 का लक्ष्य रखा।

जवाब में मध्य प्रदेश ने 42 के स्कोर पर ही अपने पांच विकेट गंवा दिए जबकि पहले विकेट के लिए 34 रनों की साझेदारी हुई थी। नबी ने यश दुबे जबकि मुश्ताक़ ने हिमांशु मंत्री को अपना शिकार बनाया। मुश्ताक़ ने दूसरी पारी में 41 रन बल्ले से बनाएथे और उन्होंने हर्ष गवली को आउट करते हुए एक शानदार रिटर्न कैच लपका।