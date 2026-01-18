T20 विश्व कप के लिए रेहान अहमद और आदिल रशीद को मिला भारत का वीज़ा

हालिया वर्षों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भारत का वीज़ा हासिल करने में देरी का सामना करना पड़ा है। पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाड़ी अली ख़ान ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए यह दावा किया था कि उन्हें भारत का वीज़ा नहीं मिला जिसके बाद इस मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया था।

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और राजनयिक संबंध वर्तमान समय में काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं और पाकिस्तान के नागरिकों और पाकिस्तान मूल के लोगों के लिए भारत का वीज़ा हासिल करना काफ़ी मुश्किल रहा है। 2023 वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी भारत की यात्रा करने में देरी का सामना करना पड़ा था।

कनाडा, नीदरलैंड्स, UAE, इंग्लैंड, बांग्लादेश (जहां पूर्व पाकिस्तानी लेग स्पिनर मुश्ताक़ अहमद कोचिंग दल का हिस्सा हैं) और UAE की टीमों से कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं।