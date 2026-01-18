मैच (10)
WPL (1)
IND vs NZ (1)
BBL (2)
WT20 WC Qualifier (4)
AFG vs WI (1)
SA20 (1)
ख़बरें

T20 विश्व कप के लिए रेहान अहमद और आदिल रशीद को मिला भारत का वीज़ा

ICC को विश्वास है कि 31 जनवरी तक विश्व कप के लिए भारत की यात्रा करने वाले सभी खिलाड़ियों और सदस्यों को भारत का वीज़ा मिल जाएगा

Adil Rashid struck twice in as many balls, Ireland vs England, 3rd T20I, Malahide, September 21, 2025

Adil Rashid भारत के वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे  •  PA Photos/Getty Images

T20 विश्व कप 2026 के लिए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ रेहान अहमद और आदिल रशीद को भारत की यात्रा के लिए वीज़ा मिल गया है। ICC को विश्वास है कि T20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान मूल और राष्ट्र के सभी खिलाड़ी, अधिकारियों, सपोर्ट स्टाफ़ को समय पर वीज़ा मिल जाएगा। पिछला सप्ताह यह बात सामने आई थी कि इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों को वीज़ा मिल गया है लेकिन रेहान और रशीद को अभी तक वीज़ा नहीं मिल पाया है।
हालिया वर्षों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भारत का वीज़ा हासिल करने में देरी का सामना करना पड़ा है। पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाड़ी अली ख़ान ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए यह दावा किया था कि उन्हें भारत का वीज़ा नहीं मिला जिसके बाद इस मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया था।
भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और राजनयिक संबंध वर्तमान समय में काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं और पाकिस्तान के नागरिकों और पाकिस्तान मूल के लोगों के लिए भारत का वीज़ा हासिल करना काफ़ी मुश्किल रहा है। 2023 वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी भारत की यात्रा करने में देरी का सामना करना पड़ा था।
कनाडा, नीदरलैंड्स, UAE, इंग्लैंड, बांग्लादेश (जहां पूर्व पाकिस्तानी लेग स्पिनर मुश्ताक़ अहमद कोचिंग दल का हिस्सा हैं) और UAE की टीमों से कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
ICC ने वीज़ा प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है और ऐसा माना जा रहा है कि शेष वीज़ा बिना किसी समस्या के जारी हो सकें इसलिए ICC विश्व के विभिन्न शहरों में भारत के उच्चायोगों औ दूतावासों के संपर्क में है। ICC को इस बात का विश्वास है कि 31 जनवरी तक सभी वीज़ा जारी हो जाएंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच 7 फ़रवरी को खेला जाएगा।
Rehan AhmedAdil RashidPakistanIndiaEnglandICC Men's T20 World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback