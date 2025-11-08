मैच (33)
साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ चोट लगने के बाद रिटायर हर्ट हुए ऋषभ पंत

पंत को 15 मिनट के दौरान तीन बार चोट लगी और उन्हें एहतियातन मैदान से वापस बुला लिया गया

Shashank Kishore
शशांक किशोर
08-Nov-2025 • 1 hr ago
Rishabh Pant top-scored for India A with 90, India A vs South Africa A, 2nd unofficial Test, 4th day, Bengaluru, November 2, 2025

ऋषभ पंत ने पहले मैच में भारत ए के लिए 90 रन बनाए थे  •  PTI

बेंगलुरू के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में चल रहे भारत ए बनाम साउथ अफ़्रीका ए दूसरे अनाधिकृत टेस्ट के दौरान भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत को चोट लग गई और उन्हें रिटायर हर्ट होकर वापस जाना पड़ा। वह साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ कोलकाता में होने वाले पहले टेस्ट में भारतीय दल का हिस्सा हैं और यह चोट भारतीय टीम प्रबंधन के लिए एक चिंता की विषय हो सकती है। हालांकि उन्हें मैदान से एहतियातन ही वापस बुलाया गया है।
पंत को तीसरे दिन के पहले सत्र में तेज़ गेंदबाज़ शेपो मोरेकी की गेंदों पर तीन बार चोट लगी। यह चोट उनके शरीर और हेलमेट पर लगी, जिसके बाद उन्हें 34वें ओवर में रिटायर हर्ट होना पड़ा। पंत दिन के तीसरे ओवर में नंबर पांच पर बल्लेबाज़ी के लिए आए थे, जब ओवरनाइट बल्लेबाज केएल राहुल को ओकुह्ले सेले ने 27 रन पर बोल्ड कर दिया। पंत ने शुरुआत में तेज़ी से रन बनाए और उनके पहले तीन शॉट्स 4, 4 और 6 रन थे। लेकिन शॉर्ट गेंदों पर उनके शरीर पर लगे प्रहारों से उन्हें दर्द महसूस होने लगा।
पंत आगे बल्लेबाज़ी जारी रखना चाहते थे, लेकिन भारत ए के कोच हृषिकेश कानितकर और फ़िज़ियो ने एहतियातन उन्हें रिटायर हर्ट होने को कहा। चोट जब लगा, तब वह दर्द से कराह रहे थे और कोहनी पर टेपिंग के कारण उनका मूवमेंट भी सीमित हो गया था।
पहली चोट उन्हें तब लगी, जब उन्होंने मोरेकी की शॉर्ट गेंद पर रिवर्स पिकअप शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे हेलमेट पर लगी। वह संतुलन खो बैठे और ज़मीन पर गिर गए। फ़िज़ियो ने तुरंत कन्कशन टेस्ट किया और क्लियरेंस मिलने के बाद उन्होंने फिर बल्लेबाज़ी शुरू की।
दूसरी चोट उनके दाहिने कोहनी पर लगी, जब उन्होंने शॉर्ट-आर्म जैब खेलने की कोशिश की। फ़िज़ियो ने इसके बाद उन्हें स्प्रे किया और कोहनी पर टेप भी बांधा। तीसरी चोट उनके पेट पर लगी, जब गेंद सीम से अंदर आई और उनके बॉक्स के ऊपर लगी। इससे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई, जिसके बाद टीम प्रबंधन ने उन्हें मैदान से बाहर बुला लिया।
पहले चार-दिवसीय मैच में 90 रन बनाकर अपनी फ़ॉर्म और फ़िटनेस साबित करने वाले पंत के लिए यह दूसरा मैच थोड़ा मुश्किल रहा है। पहली पारी में भी मोरेकी की शॉर्ट गेंद उनके ग्लव्स पर लगी थी और वह स्लिप में 24 रन पर कैच आउट हो गए थे।
भारत, साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 14 नवंबर से कोलकाता और 22 नवंबर से गुवाहाटी में दो टेस्ट खेलेगा। भारत फ़िलहाल विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में 61.90% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि गत चैंपियन साउथ अफ़्रीका 50% अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है।
शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्ठ संवाददाता हैं

