ख़बरें

साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ इंडिया ए की कप्तानी करेंगे पंत

दो मैचों की सीरीज़ का पहला मैच 30 अक्तूबर को शुरू होगा और दूसरा मैच 6-9 नवंबर के बीच खेला जाएगा

ESPNcricinfo स्टाफ़
21-Oct-2025 • 2 hrs ago
It took Rishabh Pant four balls to charge a pacer, England vs India, 3rd Test, Lord's, London, 3rd day, July 12, 2025

ऋषभ पंत जुलाई से मैदान से बाहर चल रहे हैं  •  Getty Images

ऋषभ पंत की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंडिया ए बनाम साउथ अफ़्रीका ए चार-दिवसीय मैच से होगी। मैनचेस्टर टेस्ट (इंग्लैंड के ख़िलाफ़) में फ्रैक्चर हुए पैर के कारण जुलाई से मैदान से बाहर चल रहे पंत दोनों मैचों के लिए इंडिया ए टीम के कप्तान बनाए गए हैं, जबकि उप-कप्तानी बी साई सुदर्शन को दी गई है।
पहले यह जानकारी थी कि पंत की वापसी दिल्ली की रणजी ट्रॉफ़ी के दूसरे राउंड के मैच से 25 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ हो सकती है। इसमें अब बदलाव हो सकता है, क्योंकि पहला इंडिया ए बनाम साउथ अफ़्रीका ए मैच रणजी ट्रॉफ़ी मैच के निर्धारित अंतिम दिन के ठीक दो दिन बाद शुरू हो रहा है।
पंत ने ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में अपना दाहिना पैर जुलाई के अंत में फ्रैक्चर कर लिया था और अक्टूबर की शुरुआत तक वह अपनी रिहैब के अंतिम चरण में थे। इसके बाद सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में फ़िटनेस आकलन से गुजरे थे। उनका पैर एक महीने से अधिक समय पहले प्लास्टर से निकाला गया था और वह रनिंग अभ्यास तथा वेट ट्रेनिंग ड्रिल्स के माध्यम से पैर को मज़बूत करने पर काम कर रहे थे।
दोनों मैचों के लिए चयनित स्क्वॉड, विशेष रूप से दूसरा मैच काफ़ी मज़बूत दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और अंतरराष्ट्रीय टीम के दरवाजे पर खड़े क्रिकेटर भी शामिल हैं।
पहले मैच के 13 सदस्यों वाली स्क्वॉड में पंत और साई सुदर्शन के अलावा एन जगदीशन, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार, अंशुल कंबोज और तनुष कोटियन शामिल हैं।
जगदीशन, आयुष महत्रे, पाटीदार, कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी और सारांश जैन दूसरे गेम के लिए स्क्वॉड से बाहर होंगे और उनकी जगह केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, रुतुराज गायकवाड़, ख़लील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप आएंगे।
यह संभव है कि 1 नवंबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफ़ी के तीसरे राउंड की वजह से चयन में कुछ बदलाव होंगे लेकिन राहुल, जुरेल और सिराज जैसे लगातार टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी शायद 14 नवम्बर से कोलकाता में शुरू हो रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज़ (दूसरा टेस्ट 22 नवंबर को गुवाहाटी में) के मद्देनज़र गेम टाइम पाने के लिए भी खेलें।
पंत, यदि अपनी फ़िटनेस साबित कर सकें जो प्राथमिक चिंता है और अपने रूप में वापसी कर लें तो वह साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचों के लिए भारत के प्राथमिक विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की दावेदारी में हो सकते हैं। पंत की अनुपस्थिति के दौरान जुरेल भारत के नंबर 1 टेस्ट विकेटकीपर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दोनों टेस्ट में विकेटकीपिंग की थी।

पहले चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया स्क्वॉड

ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अंशुल कम्बोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी, सारांश जैन

दूसरे चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया स्क्वॉड

ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), देवदत्त पडीक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, ख़लील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप
