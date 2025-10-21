साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ इंडिया ए की कप्तानी करेंगे पंत

India A vs South Africa A मैच कार्यक्रम पहला चार-दिवसीय - 30 अक्टूबर से 2 नवंबर

दूसरा चार-दिवसीय - 6 नवंबर से 9 नवंबर

दोनों मैच बेंगलुरु में

दोनों मैचों के लिए चयनित स्क्वॉड, विशेष रूप से दूसरा मैच काफ़ी मज़बूत दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और अंतरराष्ट्रीय टीम के दरवाजे पर खड़े क्रिकेटर भी शामिल हैं।

केएल राहुल दूसरे गेम के लिए कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक होंगे • AFP/Getty Images

यह संभव है कि 1 नवंबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफ़ी के तीसरे राउंड की वजह से चयन में कुछ बदलाव होंगे लेकिन राहुल, जुरेल और सिराज जैसे लगातार टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी शायद 14 नवम्बर से कोलकाता में शुरू हो रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज़ (दूसरा टेस्ट 22 नवंबर को गुवाहाटी में) के मद्देनज़र गेम टाइम पाने के लिए भी खेलें।

पंत, यदि अपनी फ़िटनेस साबित कर सकें जो प्राथमिक चिंता है और अपने रूप में वापसी कर लें तो वह साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचों के लिए भारत के प्राथमिक विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की दावेदारी में हो सकते हैं। पंत की अनुपस्थिति के दौरान जुरेल भारत के नंबर 1 टेस्ट विकेटकीपर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दोनों टेस्ट में विकेटकीपिंग की थी।

पहले चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया स्क्वॉड

ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अंशुल कम्बोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी, सारांश जैन

दूसरे चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया स्क्वॉड