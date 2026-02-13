राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बने रियान पराग

पराग इससे पहले भी RR की कप्तानी कर चुके हैं। पिछले सीज़न संजू सैमसन जब चोट के चलते आठ मुक़ाबले नहींं खेल पाए थे तब पराग ने ही टीम की अगुवाई की थी। इनमें से दो मुक़ाबलों में RR को जीत मिली।

ESPNcricinfo को पता चला है कि कप्तानी के लिए नाम तय करने से पहले पराग उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिनका मुख्य कोच कुमार संगाकारा ने इंटरव्यू लिया था। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद RR के पास अब एक नया कोच और नया कप्तान होगा।

2019 में IPL में डेब्यू करने के बाद पराग ने RR के लिए सात सीज़न खेले हैं। उन्होंने पिछले दो सीज़न में RR के लिए सभी मुक़ाबले खेले। 2024 के सीज़न में उन्होंने 573 रन बनाए थे, इस दौरान उनकी औसत 52.09 की थी और जबकि स्ट्राइक रेट 149.21 का था। उन्होंने RR के लिए कुल 84 मुक़ाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 1566 रन बनाए हैं और सात विकेट हासिल किए हैं।