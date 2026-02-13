मैच (10)
ख़बरें

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बने रियान पराग

पराग ने RR के लिए सात सीज़न खेले हैं और वह आठ मुक़ाबलों में टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 13, 2026, 12:20 PM • 2 hrs ago
Riyan Parag hit five sixes in a Moeen Ali over, Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, IPL 2025, Kolkata, May 4, 2025

Riyan Parag आठ मुक़ाबलों में RR की कप्तानी कर चुके हैं  •  BCCI

IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को कप्तान नियुक्त किया है। पराग को संजू सैमसन को रविंद्र जाडेजा और सैम करने के बदले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को ट्रेड किए जाने के बाद RR का नियमित कप्तान बनाया गया है।
पराग इससे पहले भी RR की कप्तानी कर चुके हैं। पिछले सीज़न संजू सैमसन जब चोट के चलते आठ मुक़ाबले नहींं खेल पाए थे तब पराग ने ही टीम की अगुवाई की थी। इनमें से दो मुक़ाबलों में RR को जीत मिली।
हालांकि पराग ने उन मुक़ाबलों में 38.57 की औसत से रन बनाए और ईडन गार्डंस में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ख़िलाफ़ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 95 रनों की पारी भी खेली।
ESPNcricinfo को पता चला है कि कप्तानी के लिए नाम तय करने से पहले पराग उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिनका मुख्य कोच कुमार संगाकारा ने इंटरव्यू लिया था। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद RR के पास अब एक नया कोच और नया कप्तान होगा।
2019 में IPL में डेब्यू करने के बाद पराग ने RR के लिए सात सीज़न खेले हैं। उन्होंने पिछले दो सीज़न में RR के लिए सभी मुक़ाबले खेले। 2024 के सीज़न में उन्होंने 573 रन बनाए थे, इस दौरान उनकी औसत 52.09 की थी और जबकि स्ट्राइक रेट 149.21 का था। उन्होंने RR के लिए कुल 84 मुक़ाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 1566 रन बनाए हैं और सात विकेट हासिल किए हैं।
सैमसन ने RR के लिए 11 सीज़न खेले थे और पिछले सीज़न के बाद उन्होंनेे संकेत दे दिए थे कि वह बदलाव की ओर देख रहे हैं और RR से रिलीज़ होना चाहते थे।
Riyan ParagRajasthan RoyalsIndian Premier League

