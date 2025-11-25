मैच (34)
ख़बरें

रोहित शर्मा 2026 T20 विश्व कप के लिए बने एंबेसडर

ICC के अध्यक्ष जय शाह ने मुंबई में टूर्नामेंट का आधिकारिक कार्यक्रम (शेड्यूल) जारी करते हुए यह घोषणा की

PTI
25-Nov-2025 • 1 hr ago
Rohit Sharma is all smiles during a training session at Shivaji Park, Mumbai, October 10, 2025

Rohit Sharma ने पिछले T20 विश्व कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फ़ॉर्मैट से संन्यास ले लिया था  •  PTI

2024 के पिछले T20 विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को मंगलवार को 2026 संस्करण के लिए टूर्नामेंट का एंबेसडर नामित किया गया, जो भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। रोहित T20I में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उन्होंने 32.01 के औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट से कुल 4231 रन बनाए थे।
ICC के अध्यक्ष जय शाह ने मुंबई में टूर्नामेंट का आधिकारिक कार्यक्रम (शेड्यूल) जारी करते हुए यह घोषणा की। पिछले साल T20 विश्व में भारत की जीत के बाद रोहित ने क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था, जिसने भारतीय टीम के लिए 11 साल के ICC ट्रॉफ़ी के सूखे को ख़त्म किया था।
ICC के अध्यक्ष शाह ने बताया कि अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाले इस मेगा इवेंट के दौरान आठ वेन्यू (भारत के पांच और श्रीलंका के तीन) मैचों की मेज़बानी करेंगे। टूर्नामेंट के मैच दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलंबो और कैंडी में आयोजित किए जाएंगे।
भारत और पाकिस्तान की टीमें 15 फ़रवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में एक दूसरे का सामना करेंगी। 2025 एशिया कप में दोनों टीमों के बीच काफ़ी खींचतान वाले माहौल में मैच खेले गए थे। इसके बाद यह पहली बार होगा जब वे आपसे में भिड़ेंगे। यह मैच टूर्नामेंट में भारत का ग्रुप स्टेज का तीसरा मैच होगा।
टूर्नामेंट का फ़ॉर्मेट 2024 जैसा ही रखा गया है, जिसमें 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा जाएगा और हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 में प्रवेश करेंगी। यदि भारत ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ता है, तो उनके सुपर 8 के तीन मैच अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे। यदि वे अंतिम 4 में पहुंचे तो उनका सेमीफ़ाइनल मुंबई में होगा। पाकिस्तान अपने सारे मैच कोलंबो या कैंडी में खेल सकता है। ICC ने कोलंबो या कोलकाता को दूसरे सेमीफ़ाइनल के लिए विकल्प में रखा है, जिसका निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रीलंका या पाकिस्तान में से कौन सेमीफ़ाइनल में पहुंच रहा है या नहीं। यदि पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुंचा तो इसे कोलंबो में खेला जाएगा, अन्यथा फ़ाइनल अहमदाबाद में होगा।
