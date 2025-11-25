रोहित शर्मा 2026 T20 विश्व कप के लिए बने एंबेसडर

ICC के अध्यक्ष जय शाह ने मुंबई में टूर्नामेंट का आधिकारिक कार्यक्रम (शेड्यूल) जारी करते हुए यह घोषणा की। पिछले साल T20 विश्व में भारत की जीत के बाद रोहित ने क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था, जिसने भारतीय टीम के लिए 11 साल के ICC ट्रॉफ़ी के सूखे को ख़त्म किया था।

ICC के अध्यक्ष शाह ने बताया कि अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाले इस मेगा इवेंट के दौरान आठ वेन्यू (भारत के पांच और श्रीलंका के तीन) मैचों की मेज़बानी करेंगे। टूर्नामेंट के मैच दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलंबो और कैंडी में आयोजित किए जाएंगे।

भारत और पाकिस्तान की टीमें 15 फ़रवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में एक दूसरे का सामना करेंगी। 2025 एशिया कप में दोनों टीमों के बीच काफ़ी खींचतान वाले माहौल में मैच खेले गए थे। इसके बाद यह पहली बार होगा जब वे आपसे में भिड़ेंगे। यह मैच टूर्नामेंट में भारत का ग्रुप स्टेज का तीसरा मैच होगा।