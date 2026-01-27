मैच (8)
फ़ीचर्स

विश्व कप में IPL के अनुभव का प्रयोग करना चाहते हैं रिकलटन

रिकलटन को आख़िरी समय में डी ज़ॉर्ज़ी के चोटिल होने के बाद साउथ अफ़्रीका के विश्व कप दल में शामिल किया गया है

Firdose Moonda
फ़िरदौस मूंडा
27-Jan-2026
Ryan Rickelton's 113 was his career-best T20 score, MI Cape Town vs Durban's Super Giants, SA20 2025-26, Cape Town, December 26, 2025

रायन रिकलटन ने SA20 में दो शतक लगाए  •  SA20

साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ रायन रिकलटन SA20 के दौरान ट्रिस्टन स्टब्स के घर पर थे, जब उन्होंने डोनोवन फ़रेरा को कंधे में फ्रै़क्चर होते देखा और समझ गए कि इससे फ़रेरा की T20 विश्व कप की उम्मीदें ख़त्म हो सकती हैं। रिकलटन सही साबित हुए। लेकिन उस समय SA20 की रन सूची में सबसे आगे होने के बावजूद, उन्हें नहीं लगा कि फ़रेरा की जगह उन्हें चुना जाएगा।
"मैंने स्टब्बो (स्टब्स) से कहा था कि तुम्हारे पास कॉल आने वाली है," रिकलटन ने सोमवार को केपटाउन में कहा और वह फिर सही साबित हुए। फ़रेरा की जगह स्टब्स को साउथ अफ़्रीकी टीम में बुलाया गया, लेकिन जब तक यह ख़बर सामने आई, रिकलटन के पास अपनी खु़द की भी ख़बर आ चुकी थी।
स्टब्स के साथ उस मुलाकात के तीन दिन बाद रिकलटन के फ़ोन पर कॉल आई कि टोनी डी ज़ॉर्ज़ी हैमस्ट्रिंग चोट से नहीं उबर पाए हैं और रिकलटन को साउथ अफ़्रीका की T20 विश्व कप टीम में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "मैं असल में थोड़ी छुट्टी पर चला गया था और फिर कॉल आया कि 'तुम्हारी छुट्टी खत्म हो गई है। तुम वापस आ रहे हो।'"
रिकलटन ने कहा, "मैंने यहां घरेलू क्रिकेट में लायंस के साथ एक अच्छा महीना बिताने की योजना बनाई थी। घर पर रहना भी अच्छा लग रहा था। मैंने हाल ही में घर भी बदला है, इसलिए कुछ समय घर पर रहने का मौक़ा मेरे लिए काफ़ी रोमांचक था। लेकिन विश्व कप में जाना और साउथ अफ़्रीका का प्रतिनिधित्व करना हमेशा एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी, भावनाओं का यह थोड़ा मिला-जुला अनुभव रहा है।"
रिकलटन ने कहा कि SA20 के पहले मैच में, जिसमें उन्होंने सीज़न का पहला शतक लगाया, उन्हें तभी समझ आ गया था कि वह साउथ अफ़्रीका की T20 विश्व कप योजनाओं का हिस्सा नहीं होंगे। वह चयन न होने को लेकर "मन में स्वीकार" चुके थे।
क्विंटन डी कॉक की वापसी, ख़ासकर यह देखते हुए कि वह भी बाएं हाथ के विकेटकीपर ओपनर हैं, ने रिकलटन का बाहर होना लगभग तय कर दिया था। पिछले साल भारत सीरीज़ के लिए भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरों पर उन्होंने संतोषजनक प्रदर्शन (पांच पारियों में 118 रन, स्ट्राइक रेट 132.58) किया था।
फिर भी जब उन्होंने दूसरा शतक लगाया तो उन्होंने KL राहुल स्टाइल "यह मेरा मैदान है" जश्न मनाया और कहा कि यह राहुल के उस संदेश से प्रेरित था कि लोगों को याद दिलाया जाए कि वह अब भी यहां हैं। अब जब क्रिकेट साउथ अफ़्रीका को मज़बूरन उन्हें याद करना पड़ा है, तो क्या रिकलटन वाकई वापसी के लिए तैयार हैं?
"मुझे अपने दिमाग़ में कुछ बातों पर काम करना होगा और यह समझना होगा कि मैं इसे किस तरह लेना चाहता हूं। उम्मीद है कि इस सप्ताह मैं इसका हल निकाल पाऊंगा," उन्होंने कहा।
ख़ासतौर पर, रिकलटन उपमहाद्वीप में अपने अप्रोच के बारे में सोचेंगे, जहां भारत में उन्होंने दो वनडे में दो शून्य बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के दौरान शतक लगाया था।
"शायद मुझे अपने IPL अनुभव पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा करना होगा। वनडे क्रिकेट में मैं जूझ रहा था। IPL में मुझे दबाव का सामना करने को मिला और मैं वहां के मैदानों से काफ़ी परिचित हूं। जिन खिलाड़ियों का मैं सामना करने वाला हूं, उनमें से मैं कई को जानता हूं," उन्होंने कहा।
रिकलटन ने 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए IPL में अच्छा प्रदर्शन किया था और 14 पारियों में तीन अर्धशतकों के साथ 388 रन बनाए थे। तब वह ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन अब साउथ अफ़्रीका के लिए वह संभवतः नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करेंगे, क्योंकि डी कॉक और एडन मारक्रम उनके पसंदीदा ओपनर हैं। यह भी एक ऐसी बात है जिसे वह समझने की कोशिश कर रहे हैं।
"ICC इवेंट्स में सब कुछ और तेज़ हो जाता है, ख़ासकर भारत में, जहां क्रिकेट एक धर्म है। जिस तीव्रता से वहां क्रिकेट खेला जाता है, वह चरम पर पहुंच जाता है। हर खिलाड़ी इसके लिए तैयार होता है, चाहे उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति कुछ भी हो। हर देश पूरी ताक़त से उतरता है और हर मैच बड़ा होता है"
रायन रिकलटन
"मुझे नहीं पता कि मैं कहां बल्लेबाज़ी करूंगा, शीर्ष-3 में या कहीं और। यह मेरे लिए नया अनुभव होगा। लेकिन अब मेरे पास भारत में खेलने का अनुभव है। मुझे पहले से ज़्यादा उसी पर भरोसा करना होगा। और यह स्वीकार करना होगा कि आमतौर पर भारत में अच्छी विकेट मिलती हैं," उन्होंने कहा।
"मुझे लगा कि भारत में [वनडे में] मैं अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहा था, बस नतीजे नहीं मिले। मूवमेंट, शॉट्स और ट्रेनिंग के लिहाज़ से सब ठीक था, इसलिए उम्मीद है कि आगे मुझे उसका फल मिलेगा। मैं IPL के अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा।"
रणनीति बनाने के बीच, रिकलटन इस बात से भी जूझ रहे हैं कि पहले टीम की योजनाओं का हिस्सा ना होने के बावजूद टीम में शामिल होने पर उन्हें कितना ख़ुश होना चाहिए। वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें इसे अपनाना होगा।
उन्होंने कहा, "मानसिक रूप से मैं बाहर रहने को स्वीकार कर चुका था और मुझे नहीं लगा था कि मैं इस स्थिति में आऊंगा। लेकिन विश्व कप में जाने का मौक़ा मिलना रोमांचक है। यह मेरा पहला विश्व कप मैच होगा। मैं पहले विश्व कप में गया हूं लेकिन एक भी मैच नहीं खेला था, इसलिए क्रिकेट के लिहाज़ से यह मेरे लिए बेहद रोमांचक है। एक मजबूत साउथ अफ़्रीकी टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौक़ा ऐसा है, जिसे मैं पूरी तरह भुनाना चाहता हूं।"
रिकलटन साउथ अफ़्रीका की 2024 T20 विश्व कप टीम का हिस्सा थे, जहां उन्हें रिज़र्व बल्लेबाज़ के तौर पर शामिल किया गया था और उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। वह टीम फ़ाइनल तक पहुंची थी और रिकलटन का मानना है कि इस बार साउथ अफ़्रीका उससे एक क़दम आगे जा सकता है, ख़ासकर SA20 में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए।
साउथ अफ़्रीका के शीर्ष-6 के सभी खिलाड़ी अच्छे फ़ॉर्म में हैं, जिनमें चार (डी कॉक, डेवाल्ड ब्रेविस, रिकलटन और मार्करम) SA20 के टॉप पांच रन-स्कोरर्स में शामिल हैं, जबकि स्टब्स ने फ़ाइनल में ख़िताब जिताने वाली अर्धशतकीय पारी खेली।
"अगर आपके सभी बल्लेबाज़ पूरी लय में हों, तो इस टूर्नामेंट में आपके पास पहले से कहीं ज़्यादा मौक़ा होता है," उन्होंने कहा। "2024 में फ़ाइनल में हमारी टीम बेहद ख़तरनाक थी और हमें वह मैच जीतना चाहिए था, जो बहुत निराशाजनक रहा। लेकिन वहां तक पहुंचना भी अहम था।
"ICC इवेंट्स में सब कुछ और तेज़ हो जाता है, ख़ासकर भारत में, जहां क्रिकेट एक धर्म है। खेल की तीव्रता आसमान छूती है। हर देश पूरी ताक़त से उतरता है और हर मैच बड़ा होता है। हमारे पूल में चार बेहद अहम मैच हैं और उम्मीद है कि हम सुपर-8 तक पहुंच पाएंगे, जहां हर मैच और मुश्किल और अहम हो जाएगा। तीव्रता होगी, रवैया मजबूत होगा और टीम की प्रतिबद्धता भी शानदार रहेगी। अगर मैं उस स्तर तक ख़ुद को पहुंचा सका, तो उम्मीद है कि मैं ख़ुद को और टीम को सबसे अच्छा मौक़ा दे सकूंगा।"
फ़िरदौस मूंडा ESPNcricinfo की साउथ अफ़्रीकी संवाददाता हैं

