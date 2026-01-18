कीर्तिमान के किताब में कैपिटल्स ने लिखी अद्भुत जीत की दास्तान

7 जोहैनसबर्ग में JSK के ख़िलाफ़ PC ने सिर्फ़ सात के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए थे। इससे पहले पुरुषों के T20 क्रिकेट में सिर्फ़ एक बार ऐसा हुआ था, जब किसी टीम ने दस से कम रन पर आधी टीम आउट होने के बाद भी मैच जीता हो।

पुरुषों के T20 में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पांचवां विकेट गिरने के बाद जीत दर्ज करने वाली टीम का इससे पहले का सबसे कम स्कोर 13 रन था। यह कारनामा 2018 में नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ने कलुतारा टाउन क्लब के ख़िलाफ़ किया था। बारिश या किसी और कारणवश छोटे किए गए मैच इसमें शामिल नहीं हैं।

10 पर 5 - पावरप्ले ख़त्म होने तक PC महज़ 10 रन के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी। पुरुषों के T20 क्रिकेट के इतिहास में यह किसी भी टीम का पावरप्ले में अब तक का सबसे कम स्कोर है, जिसके बाद वह टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही हो। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेक्सिको के नाम दर्ज था, जिसने 2024 में कोस्टारिका के विरुद्ध 93 रनों का बचाव करते हुए पावरप्ले में 12 रन पर दो विकेट खोए थे।

7 - यह SA20 में पांचवां विकेट गिरने पर किसी टीम का सबसे कम स्कोर है। इसके साथ ही यह पुरुषों की फ्रेंचाइज़ T20 में दूसरा सबसे कम स्कोर भी है। IPL 2011 में डेक्कन चार्जर्स के ख़िलाफ़ कोच्चि टस्कर्स केरल का शुरुआती स्कोर छह रन पर पांच विकेट था।

4 - PC की पारी में चार बल्लेबाज़ बिना खाता खोले आउट हो गए। इससे पहले पुरुषों के T20 में सिर्फ़ तीन टीमें ऐसी रही हैं, जिन्होंने शीर्ष छह में चार बल्लेबाज़ों के शून्य पर आउट होने के बावजूद मैच जीता हो

इस सीज़न में नंबर सात पर उतरते हुए रदरफ़ोर्ड ने तीन पारियों में बिना आउट हुए 163 रन बनाए हैं।

3.5% - ESPNcricinfo फ़ोरकास्टर के मुताबिक़ पावरप्ले के बाद PC की जीत की संभावना 3.5 % थी। उस वक़्त उनका स्कोर 10 पर 5 था और अनुमानित कुल स्कोर महज़ 57 रन बताया गया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए उसी समय सुपर किंग्स की जीत की संभावना 74.46% थी और स्कोरबोर्ड पर 40 पर 1 लिखा था।