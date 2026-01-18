कीर्तिमान के किताब में कैपिटल्स ने लिखी अद्भुत जीत की दास्तान
ब्रेविस और रदरफ़ोर्ड ने ऐसा इतिहास रचा है, जिसे कई सालों तक याद रखा जाएगा
प्रिटोरिया कैपिटल्स (PC) ने शनिवार रात SA20 में एक अदभुत कारनामा किया और वापसी की एक ऐसी कहानी लिखी, जिसे काफ़ी समय तक याद रखा जाएगा। PC की टीम ने पावरप्ले के दौरान महज सात रन पर पांच विकेट गंवा दिया था। इसके बाद शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड और डेवॉल्ड ब्रेविस ने टीम को 143 के स्कोर तक पहुंचाया। फिर आगे की दास्तान गेंदबाज़ों ने तय की और जोबर्ग सुपर किंग्स (JSK) को 122 के स्कोर पर रोक दिया।।
7 जोहैनसबर्ग में JSK के ख़िलाफ़ PC ने सिर्फ़ सात के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए थे। इससे पहले पुरुषों के T20 क्रिकेट में सिर्फ़ एक बार ऐसा हुआ था, जब किसी टीम ने दस से कम रन पर आधी टीम आउट होने के बाद भी मैच जीता हो।
सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी के 2010-11 के सीज़न में बड़ौदा ने गुजरात के ख़िलाफ़ सात रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद 129 रन का लक्ष्य हासिल किया था।
पुरुषों के T20 में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पांचवां विकेट गिरने के बाद जीत दर्ज करने वाली टीम का इससे पहले का सबसे कम स्कोर 13 रन था। यह कारनामा 2018 में नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ने कलुतारा टाउन क्लब के ख़िलाफ़ किया था। बारिश या किसी और कारणवश छोटे किए गए मैच इसमें शामिल नहीं हैं।
10 पर 5 - पावरप्ले ख़त्म होने तक PC महज़ 10 रन के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी। पुरुषों के T20 क्रिकेट के इतिहास में यह किसी भी टीम का पावरप्ले में अब तक का सबसे कम स्कोर है, जिसके बाद वह टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही हो। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेक्सिको के नाम दर्ज था, जिसने 2024 में कोस्टारिका के विरुद्ध 93 रनों का बचाव करते हुए पावरप्ले में 12 रन पर दो विकेट खोए थे।
0 - पुरुषों की किसी भी फ्रेंचाइज़ T20 लीग के इतिहास में यह पहली बार हुआ, जब कोई टीम पावरप्ले में महज़ 10 रन पर 5 विकेट खोने के बावजूद मुक़ाबला जीतने में सफल रही हो। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2012 के SLPL में उतुरा रुद्रास (12/2) और 2018-19 के BBL में पर्थ स्कॉर्चर्स (12/4) के नाम दर्ज था। वहीं अगर SA20 की बात करें, तो इससे पहले का सबसे कम स्कोर 2023 में पार्ल रॉयल्स के विरुद्ध सुपर किंग्स का 17 रन पर 4 विकेट था।
7 - यह SA20 में पांचवां विकेट गिरने पर किसी टीम का सबसे कम स्कोर है। इसके साथ ही यह पुरुषों की फ्रेंचाइज़ T20 में दूसरा सबसे कम स्कोर भी है। IPL 2011 में डेक्कन चार्जर्स के ख़िलाफ़ कोच्चि टस्कर्स केरल का शुरुआती स्कोर छह रन पर पांच विकेट था।
4 - PC की पारी में चार बल्लेबाज़ बिना खाता खोले आउट हो गए। इससे पहले पुरुषों के T20 में सिर्फ़ तीन टीमें ऐसी रही हैं, जिन्होंने शीर्ष छह में चार बल्लेबाज़ों के शून्य पर आउट होने के बावजूद मैच जीता हो।
74* - शनिवार को नंबर सात पर बल्लेबाज़ी करने उतरे शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड ने 74 रन बनाए। यह SA20 में नंबर सात या उससे नीचे बल्लेबाज़ी करते हुए बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है।
इस सीज़न में नंबर सात पर उतरते हुए रदरफ़ोर्ड ने तीन पारियों में बिना आउट हुए 163 रन बनाए हैं।
इन तीनों पारियों में उन्होंने 40 से ज़्यादा रन बनाए हैं। इसके साथ ही वह पुरुषों के T20 टूर्नामेंट में नंबर सात या उससे नीचे बल्लेबाज़ी करते हुए तीन बार 40 से ज़्यादा का स्कोर बनाने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं।
103 - PC के डेवॉल्ड ब्रेविस और रदरफ़ोर्ड के बीच छठे विकेट की साझेदारी 103 रनों की हुई, जो SA20 में छठे या उससे नीचे के विकेट के लिए पहली शतकीय साझेदारी है।
इस सीज़न में ब्रेविस और रदरफ़ोर्ड ने दो और 50 से ज़्यादा रन की साझेदारियां भी की हैं। दोनों ही पांचवें या उससे नीचे के विकेट के लिए थीं। इससे पहले सिर्फ़ नौ जोड़ियां ही पुरुषों के T20 टूर्नामेंट में पांचवें या उससे नीचे के विकेट के लिए तीन या उससे अधिक 50 से अधिक रनों की साझेदारियां कर पाई हैं।
3.5% - ESPNcricinfo फ़ोरकास्टर के मुताबिक़ पावरप्ले के बाद PC की जीत की संभावना 3.5 % थी। उस वक़्त उनका स्कोर 10 पर 5 था और अनुमानित कुल स्कोर महज़ 57 रन बताया गया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए उसी समय सुपर किंग्स की जीत की संभावना 74.46% थी और स्कोरबोर्ड पर 40 पर 1 लिखा था।
65 - सुपर किंग्स का पांचवां विकेट गिरते समय स्कोर 58 रन था। यानी दोनों टीमों ने अपने पहले पांच विकेट के लिए कुल 65 रन बनाए। यह पुरुषों की फ्रेंचाइज़ टी20 लीग में दूसरा सबसे कम संयुक्त आंकड़ा है। इससे कम 54 रन 2024 की ग्लोबल सुपर लीग में गयाना अमेज़न वॉरियर्स और रंगपुर राइडर्स के बीच बने थे।