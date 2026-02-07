स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ : पहले गेंदबाज़ी करेगा स्कॉटलैंड, प्लेइंग XI में कई बड़े बदलाव

टॉस स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया

टॉस के बाद रिची बेरिंगटन ने कहा, "यह हमारे लिए शानदार मौक़ा है। तैयारी का समय काफ़ी कम रहा है। यहां होने को लेकर हर कोई उत्साहित है। आज तो हमारा फ़िटनेस टेस्ट होना तय था। हमें यहां तक पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत की गई है। हम खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस टीम में काफ़ी अनुभव है। हम यहां पहले भी खेल चुके हैं। 2022 की अच्छी यादें अब भी हमारे साथ है। हालांकि हमारे सामने एक मज़बूत टीम है। साथ ही हमें यह भी पता है कि हमारी टीम में भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं।"

वहीं वेस्टइंडीज़ के कप्तान शे होप ने कहा, "याद नहीं कि आख़िरी बार हमने कब टॉस जीता था। हम भी पहले गेंदबाज़ी करते। इस मैदान से जुड़ी कई अच्छी यादे हैं। टीम में आत्मविश्वास और भरोसा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हेटमायर टीम में हैं और खेलने के लिए तैयार हैं। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, हमेशा एक ख़ास एहसास होता है।"

दोनों टीम में कुछ बड़े फ़ैसले लिए गए हैं। युवा बाएं हाथ के स्पिनर ऑलिवर डेविडसन स्कॉटलैंड के लिए अपना पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। उन्हें अतिरिक्त स्पिनर के तौर पर क्रिस ग्रीव्स पर तरजीह दी गई है, जबकि ब्रैड व्हील टीम में नहीं हैं। वेस्टइंडीज़ की ओर से रोस्टन चेज़ नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने गेंदबाज़ी विकल्प बढ़ाने के लिए मैथ्यू फ़ोर्ड और शमार जोसेफ़ दोनों को प्लेइंग XI शामिल किया है।

वेस्टइंडीज़: 1 शे होप (कप्तान, विकेटकीपर), 2 ब्रैंडन किंग, 3 शिमरॉन हेटमायर, 4 रोवमन पॉवेल, 5 शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड, 6 रोमारियो शेफ़र्ड, 7 जेसन होल्डर, 8 अकील होसैन, 9 मैथ्यू फ़ोर्ड, 10 गुडाकेश मोती, 11 शमार जोसेफ़।