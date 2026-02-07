मैच (10)
ख़बरें

स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ : पहले गेंदबाज़ी करेगा स्कॉटलैंड, प्लेइंग XI में कई बड़े बदलाव

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 7, 2026, 9:34 AM • 2 hrs ago
Shai Hope started steadily before exploding in the later overs, West Indies vs Pakistan, 3rd ODI, Tarouba, August 12, 2025

होप ने टॉस के बाद कहा कि उन्हें याद नहीं कि उनकी टीम ने आख़िरी बार कब टॉस जीता था  •  AFP/Getty Images

टॉस स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया
स्कॉटलैंड ने कोलकाता के इडेन गार्डेन में खेले जा रहे T20 विश्व कप 2026 के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी है।
टॉस के बाद रिची बेरिंगटन ने कहा, "यह हमारे लिए शानदार मौक़ा है। तैयारी का समय काफ़ी कम रहा है। यहां होने को लेकर हर कोई उत्साहित है। आज तो हमारा फ़िटनेस टेस्ट होना तय था। हमें यहां तक पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत की गई है। हम खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस टीम में काफ़ी अनुभव है। हम यहां पहले भी खेल चुके हैं। 2022 की अच्छी यादें अब भी हमारे साथ है। हालांकि हमारे सामने एक मज़बूत टीम है। साथ ही हमें यह भी पता है कि हमारी टीम में भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं।"
वहीं वेस्टइंडीज़ के कप्तान शे होप ने कहा, "याद नहीं कि आख़िरी बार हमने कब टॉस जीता था। हम भी पहले गेंदबाज़ी करते। इस मैदान से जुड़ी कई अच्छी यादे हैं। टीम में आत्मविश्वास और भरोसा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हेटमायर टीम में हैं और खेलने के लिए तैयार हैं। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, हमेशा एक ख़ास एहसास होता है।"
दोनों टीम में कुछ बड़े फ़ैसले लिए गए हैं। युवा बाएं हाथ के स्पिनर ऑलिवर डेविडसन स्कॉटलैंड के लिए अपना पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। उन्हें अतिरिक्त स्पिनर के तौर पर क्रिस ग्रीव्स पर तरजीह दी गई है, जबकि ब्रैड व्हील टीम में नहीं हैं। वेस्टइंडीज़ की ओर से रोस्टन चेज़ नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने गेंदबाज़ी विकल्प बढ़ाने के लिए मैथ्यू फ़ोर्ड और शमार जोसेफ़ दोनों को प्लेइंग XI शामिल किया है।
वेस्टइंडीज़: 1 शे होप (कप्तान, विकेटकीपर), 2 ब्रैंडन किंग, 3 शिमरॉन हेटमायर, 4 रोवमन पॉवेल, 5 शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड, 6 रोमारियो शेफ़र्ड, 7 जेसन होल्डर, 8 अकील होसैन, 9 मैथ्यू फ़ोर्ड, 10 गुडाकेश मोती, 11 शमार जोसेफ़।
स्कॉटलैंड: 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोन्स, 3 ब्रैंडन मैकमुलेन, 4 रिची बेरिंगटन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 मैट क्रॉस (विकेटकीपर), 7 माइकल लीस्क, 8 ऑलिवर डेविडसन, 9 मार्क वॉट, 10 ब्रैड करी, 11 सफ़यान शरीफ़।
Shai HopeScotlandWest IndiesICC Men's T20 World Cup

