रणजी ट्रॉफ़ी क्वार्टर-फ़ाइनल के लिए मुंबई में ठाकुर, जायसवाल की वापसी

इन दोनों ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी और विजय हजारे ट्रॉफ़ी के तुरंत बाद शुरु हुई रणजी ट्रॉफ़ी का दूसरा हाफ़ नहीं खेला था। अक्तूबर-नवंबर लेग में ठाकुर ने मुंबई की कप्तानी की थी तो वहीं जायसवाल साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में हिस्सा ले रहे थे।

33 अंकों के साथ मुंबई ने बड़ी आसानी से क्वार्टर-फ़ाइनल में अपनी जगह बनाई। उनके द्वारा हासिल किए गए अंक ग्रुप D में सर्वाधिक और सभी टीमों में मिलाकर दूसरे सर्वाधिक रहे। उन्होंने चार मैचों में जीत और तीन में ड्रॉ हासिल करते हुए कोई भी मैच नहीं गंवाया। ठाकुर की अनुपस्थिति में इस सीज़न पांच शतक लगा चुके सिद्धेश लाड मुंबई की कप्तानी कर रहे थे।