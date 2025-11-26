SMAT: उर्विल का 31 गेंदों में शतक, रहाणे और भुवनेश्वर भी चमके

गुजरात के लिए उर्विल पटेल ने 31 गेंदों पर जड़ा शतक

उर्विल को IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रिटेन किया है जिन्हें CSK ने पिछले सीज़न बतौर इंजरी रिप्लेसमेंट अपने दल में शामिल किया था। उर्विल की तूफ़ानी पारी के चलते 183 की चेज़ भी काफ़ी आसान प्रतीत होने लगी और उन्होंने अपनी पारी में कुल 12 चौके और 10 छक्के जड़ डाले। गुजरात ने यह मुक़ाबला 45 गेंद शेष रहते जीत लिया।

T20 में संयुक्त रूप से सबसे तेज़ शतक भी उर्विल के नाम ही है जो कि उन्होंने 2024-25 के सीज़न में त्रिपुरा के ख़िलाफ़ लगाया था। वहीं अभिषेक शर्मा ने भी 28 गेंदों में ही मेघालय के ख़िलाफ़ पिछले सीज़न में शतक लगाया था। 2023 में भी उर्विल ने भारत की ओर से सबसे तेज़ शतक जड़ा था जब उन्होंने विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में 41 गेंदों में चंडीगढ़ के ख़िलाफ़ शतक जड़ा था।

यूपी की जीत में चमके भुवनेश्वर

गोवा को बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया गया था और T20 डेब्यू कर रहे अभिनव तेजराणा के 35 गेंदों पर 72 रन की बदौलत गोवा ने नौ विकेट के नुक़सान पर 172 रन बनाए। यूपी की चेज़ में आर्यन जुयाल ने 57 गेंदों पर नाबाद 93 रन बनाए और यूपी ने 10 गेंद शेष रहते मुक़ाबला जीत लिया।