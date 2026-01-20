अप्रैल में पांच T20I के लिए भारतीय महिला टीम की मेज़बानी करेगी साउथ अफ़्रीका

17 और 19 अप्रैल को डरबन में पहले दो मुक़ाबले खेले जाएंगे, इसके बाद जोहैनेसबर्ग में 22 और 25 अप्रैल को अगले दो मुक़ाबले खेले जाएंगे। वहीं सीरीज़ का अंतिम मुक़ाबला 27 अप्रैल को बेनोनी में खेला जाएगा।

इससे पहले साउथ अफ़्रीका फ़रवरी-मार्च में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ODI और T20I सीरीज़ खेलेगी। भारत के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने से पहले साउथ अफ़्रीका मार्च-अप्रैल में न्यूज़ीलैंड का दौरा भी करेगी।

वहीं भारतीय टीम अप्रैल में साउथ अफ़्रीका के दौरे पर जाने से पहले फ़रवरी-मार्च में मल्टी फ़ॉर्मैट सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी और अप्रैल में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने के बाद भारतीय टीम मई की शुरुआत में इंग्लैंड में तीन मैचों की T20I सीरीज़ खेलेगी।

महिला T20 विश्व कप का आग़ाज़ 12 जून से इंग्लैंड में होगा। टूर्नामेंट में भारत और साउथ अफ़्रीका ग्रुप 1 में है जिसमें दो अन्य क्वालिफ़ायर टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं।