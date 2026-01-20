अप्रैल में पांच T20I के लिए भारतीय महिला टीम की मेज़बानी करेगी साउथ अफ़्रीका
इंग्लैंड में T20 विश्व कप से पहले यह साउथ अफ़्रीका की अंतिम T20I सीरीज़ होगी, जबकि भारतीय महिला टीम इसके बाद एक और सीरीज़ खेलेगी
T20 विश्व कप से पहले साउथ अफ़्रीका महिला टीम की अंतिम T20I सीरीज़ अप्रैल में भारत के ख़िलाफ़ पांच मैचों की सीरीज़ होगी जो कि वह अपने घर पर खेलेगी।
17 और 19 अप्रैल को डरबन में पहले दो मुक़ाबले खेले जाएंगे, इसके बाद जोहैनेसबर्ग में 22 और 25 अप्रैल को अगले दो मुक़ाबले खेले जाएंगे। वहीं सीरीज़ का अंतिम मुक़ाबला 27 अप्रैल को बेनोनी में खेला जाएगा।
इससे पहले साउथ अफ़्रीका फ़रवरी-मार्च में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ODI और T20I सीरीज़ खेलेगी। भारत के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने से पहले साउथ अफ़्रीका मार्च-अप्रैल में न्यूज़ीलैंड का दौरा भी करेगी।
वहीं भारतीय टीम अप्रैल में साउथ अफ़्रीका के दौरे पर जाने से पहले फ़रवरी-मार्च में मल्टी फ़ॉर्मैट सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी और अप्रैल में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने के बाद भारतीय टीम मई की शुरुआत में इंग्लैंड में तीन मैचों की T20I सीरीज़ खेलेगी।
महिला T20 विश्व कप का आग़ाज़ 12 जून से इंग्लैंड में होगा। टूर्नामेंट में भारत और साउथ अफ़्रीका ग्रुप 1 में है जिसमें दो अन्य क्वालिफ़ायर टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं।
2025 वनडे विश्व कप में उपविजेता होने के साथ ही साउथ अफ़्रीका की टीम को पिछले दो T20 विश्व कप में फ़ाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि T20 विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 में आया था जब वह फ़ाइनल तक पहुंचे थे। 2024 में भारतीय टीम पहले दौर से ही बाहर हो गई थी।