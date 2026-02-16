T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज़ बने राशिद

अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान को इस मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। पिछले सप्ताह साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने 698वां और 699वां विकेट लिया था, लेकिन इस मैच में शुरुआती 3.2 ओवर उनके बिना सफलता के गए। उन्होंने पहले 20 गेंदों में 17 रन दिए। फिर अरफ़ान रिवर्स स्वीप खेलने के लिए घूमे, लेकिन शॉट को मिस किया और फिर बैलेंस होने के चक्कर में स्टंप को टच कर बैठे। हालांकि राशिद ने इस उपलब्धि पर ज्यादा जश्न नहीं मनाया।

वैसे भी राशिद काफ़ी समय से विकेट लेने वालों की सूची में सबसे आगे रहे हैं। रिटायर हो चुके ड्वेन ब्रावो 631 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सक्रिय खिलाड़ियों में सुनील नरेन 613 विकेट के साथ राशिद से पीछे और ब्रावो के बाद तीसरे स्थान पर हैं।

राशिद T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं और उनके नाम 191 T20I विकेट हो चुके हैं। इस सूची में उनके बाद न्यूज़ीलैंड के टिम साउदी (164 विकेट) और ईश सोढ़ी (162 विकेट) का नाम आता है।