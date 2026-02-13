टेलर T20 विश्व कप से बाहर, करन ने ली उनकी जगह

वनडे और टेस्ट दोनों में शतक लगा चुके करन को इससे पहले कभी T20I के लिए विकल्प के रूप में नहीं देखा गया था। 40 T20 पारियों में उन्होंने 126.01 की स्ट्राइक रेट और 71 के सर्वोच्च स्कोर के साथ 872 रन बनाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच के लिए प्लेइंग 11 में टेलर की जगह बन पाने को लेकर संदेह था। हालांकि, इस बात की उम्मीद थी कि टीम मैनेजमेंट बचे हुए मैचों को ध्यान में रखते हुए उनके फ़िट होने का इंतज़ार करेगी। जुलाई 2025 में टेलर ने साढ़े तीन साल के बैन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। अगस्त में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें ज़िम्बाब्वे की टीम में शामिल किया गया था।