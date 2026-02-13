मैच (7)
ख़बरें

टेलर T20 विश्व कप से बाहर, करन ने ली उनकी जगह

दिग्गज़ बल्लेबाज़ टेलर हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण टीम के पिछले मैच में बल्लेबाज़ी करते समय हुए थे रिटायर हर्ट

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 13, 2026, 8:16 AM • 54 mins ago
Brendan Taylor arrives for the game, Australia vs Zimbabwe, T20 World Cup, Colombo, February 13, 2026

Brendan Taylor शुक्रवार को मैदान में थे  •  ICC/Getty Images

दिग्गज़ विकेटकीपर बल्लेबाज़ ब्रैंडन टेलर हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण फिलहाल चल रही T20 विश्व कप से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। ज़िम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने शुक्रवार को कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच से पहले टॉस के दौरान इस बात की पुष्टि की है। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ बेन करन को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है।
40 साल के टेलर को ओमान के ख़िलाफ़ मिली जीत के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी और वह 30 गेंदों में 31 रन बनाने के बाद रिटायर हर्ट हो गए थे। विकेट के पीछे उन्होंने तीन कैच भी पकड़े थे।
वनडे और टेस्ट दोनों में शतक लगा चुके करन को इससे पहले कभी T20I के लिए विकल्प के रूप में नहीं देखा गया था।  40 T20 पारियों में उन्होंने 126.01 की स्ट्राइक रेट और 71 के सर्वोच्च स्कोर के साथ 872 रन बनाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच के लिए प्लेइंग 11 में टेलर की जगह बन पाने को लेकर संदेह था। हालांकि, इस बात की उम्मीद थी कि टीम मैनेजमेंट बचे हुए मैचों को ध्यान में रखते हुए उनके फ़िट होने का इंतज़ार करेगी। जुलाई 2025 में टेलर ने साढ़े तीन साल के बैन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। अगस्त में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें ज़िम्बाब्वे की टीम में शामिल किया गया था।
Brendan TaylorBen CurranZimbabweZimbabwe vs AustraliaOman vs ZimbabweICC Men's T20 World Cup

