ख़बरें

21 जनवरी को हो सकता है बांग्लादेश के विश्व कप में खेलने पर फ़ैसला

ESPNcricinfo को मिली जानकारी के अनुसार ICC ने BCB को यही डेडलाइन दिया है

Bangladesh fans in Antigua, Bangladesh vs India, Super Eight, T20 World Cup, Antigua, June 22, 2024

ICC ने BCB को यह भरोसा दिलाया है कि बांग्लादेश के लिए कोई सुरक्षा ख़तरा नहीं है  •  ICC via Getty Images

बांग्लादेश की 2026 T20 विश्व कप में भागीदारी को लेकर अंतिम फ़ैसला 21 जनवरी तक हो सकता है। ESPNcricinfo को मिली जानकारी के अनुसार ICC ने शनिवार को ढाका में हुई बातचीत के दौरान BCB को इस डेडलाइन की जानकारी दी है।
शनिवार की बातचीत में BCB ने T20 विश्व कप खेलने की अपनी इच्छा को दोहराया था, लेकिन उन्होंने फिर से ज़ोर देकर कहा था कि वे भारत का दौरा नहीं करना चाहते। सह-मेज़बान होने के कारण श्रीलंका उनका एक स्वाभाविक विकल्प है।
BCB ने भारत ना जाने को लेकर सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था, लेकिन ICC अपने मूल कार्यक्रम को बदलने के पक्ष में नहीं है।
यह गतिरोध लगभग तीन सप्ताह से चला आ रहा है, जब BCB ने पहली बार 4 जनवरी को अपनी चिंताएं ICC तक पहुंचाई थीं। विश्व कप शुरु होने में अब तीन सप्ताह ही बचे हैं और बांग्लादेश को उद्घाटन के ही दिन कोलकाता में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलना है, जो उनके अगले दो मैचों का भी वेन्यू है। इसके बाद उनका आख़िरी ग्रुप मैच मुंबई में है।
शनिवार की बातचीत के दौरान ICC ने BCB के उस अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें बांग्लादेश को ग्रुप B में स्थानांतरित करने और आयरलैंड के साथ अदला-बदली करने पर विचार करने को कहा गया था। आयरलैंड को अपने सभी ग्रुप मैच श्रीलंका में खेलने हैं। ICC ने BCB को यह भी भरोसा दिलाया है कि बांग्लादेश के लिए कोई सुरक्षा ख़तरा नहीं है।
इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी 20 टीमों को भेजी गई एक एडवाइज़री में भारत में ओवरऑल ख़तरे के स्तर को मध्यम से उच्च श्रेणी का बताया गया है। लेकिन किसी भी यात्रा करने वाली टीम के लिए कोई सीधा या विशेष ख़तरा नहीं बताया गया है। इस रिपोर्ट को एक स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी ने तैयार किया है।
इस बातचीत से जुड़े लोगों का मानना है कि ICC अंतिम फ़ैसले के लिए BCB का इंतज़ार करेगा। अगर BCB, बांग्लादेशी टीम को भारत जाने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो ICC द्वारा एक वैकल्पिक टीम घोषित करने की संभावना है, जो मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड हो सकती है।
यह विवाद तब शुरू हुआ था, जब BCCI के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL 2026 की अपनी टीम से हटा दिया था। उस फ़ैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया था। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने देश में IPL के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया और BCB ने ICC को पत्र लिखकर भारत में अपने T20 विश्व कप मैच खेलने से इनकार कर दिया, जिस रुख़ पर वह तब से अब तक कायम है।
BangladeshIndiaICC Men's T20 World Cup

