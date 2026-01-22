बाहर होने के ख़तरे के बावजूद भारत में T20 विश्व कप न खेलने के अपने रुख़ पर अडिग बांग्लादेश

बाहर होने के ख़तरे के बावजूद भारत में T20 विश्व कप न खेलने के अपने रुख़ पर अडिग बांग्लादेश
बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मिल सकता है खेलने का मौक़ा
ढाका में BCB, बांग्लादेश के क्रिकेटर और सरकार के खेल सलाहकार आसिफ़ नज़रुल के बीच हुए मीटिंग के बाद भारत में T20 विश्व कप नहीं खेलने का उनका फ़ैसला क़ायम है। वह अपने मैच भारत में नहीं खेलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके मुक़ाबले श्रीलंका शिफ़्ट किए जाएं। इस मीटिंग में नुरुल हसन, शमीम हुसैन, हसन महमूद, नजमुल हुसैन शांतो, जाकिर अली, तंज़ीद हसन और सैफ़ हसन मौजूद थे।
प्रेस कांफ्रेंस में BCB प्रेसीडेंट अमीनुल इस्लाम ने कहा," हम ICC के पास दोबारा जाकर अपील करेंगे कि हमारे मैच श्रीलंका में हो। उन्होंने हमें 24 घंटे का समय दिया था लेकिन एक वैश्विक संस्था के तौर पर वह ऐसा नहीं कर सकते। इसके कारण कम से कम 200 मिलियन लोग विश्व कप नहीं देखेंगे और इसका नुकसान ICC को होगा। ICC श्रीलंका को सह-मेज़बान बता रही है लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि यह हाइब्रिड मॉडल है। ICC मीटिंग में मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी जो काफ़ी चौंकाने वाली थी।
खेल सलाहकार नज़रुल ने कहा," हमें उम्मीद है कि ICC हमें श्रीलंका में खेलने का मौक़ा देगी। भारत जाकर नहीं खेलने का फ़ैसला हमारे सरकार का है।"
नज़रुल ने आगे कहा," ICC टूर्नामेंट भारत में होने वाला है जहां BCCI हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। यह उनके सुरक्षा एजेंसी की ज़िम्मेदारी है। हम कैसे भरोसा कर लें कि हमारे खिलाड़ियों, फ़ैंस और पत्रकारों को सुरक्षा दी जाएगी?"
"ICC ने हमें समझने की कोशिश तक नहीं की और वह हमारे विशेष शिक़ायत पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार ने भी हमें समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मुस्तफ़िज़ुर वाली घटना के बाद माफ़ी भी नहीं मांगी और हमसे कोई संपर्क भी नहीं किया। हमें ICC से न्याय नहीं मिला और वह हमें श्रीलंका में नहीं खेलने देना चाहते। इससे पहले कई बार सुरक्षा कारणों से मैच का शहर बदला गया है और हमें उम्मीद है कि ICC इसपर ध्यान देते हुए हमें विश्व कप में खेलने का मौक़ा देगी।"
T20 विश्व कप में बांग्लादेश की टीम ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़, इटली और नेपाल के साथ है और उनके पहले तीन कोलकाता में 7, 9 और 14 फ़रवरी को हैं एवं इसके बाद आख़िरी ग्रुप मैच उनका 17 फ़रवरी को मुंबई में है। अगर सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश अपने फ़ैसले पर अडिग रहती है तो फ़िर ICC ने उनकी जगह रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में लाने का फ़ैसला लिया है।
4 जनवरी को BCB ने ICC को भी लिखकर बताया था कि सुरक्षा कारणों से वह भारत के दौरे पर नहीं जा सकते। यह फ़ैसला तब लिया गया था जब BCCI के कहने पर IPL 2026 की अपनी टीम से कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को बाहर कर दिया था।
हालाँकि इसके ऊपर ICC ने कहा था," एक घरेलू लीग (IPL) से उनके खिलाड़ी के बाहर होने के मुद्दे को इस मामले में जोड़कर वह T20 विश्व कप के लिए भारत का दौरा नहीं करना चाहती है। हालांकि टूर्नामेंट के सुरक्षा ढांचे से इस मुद्दे का कोई लेना-देना नहीं है।"