भारत-पाकिस्तान: 15 फ़रवरी के मुक़ाबले की उम्मीदें बढ़ी

भारत-पाकिस्तान: 15 फ़रवरी के मुक़ाबले की उम्मीदें बढ़ी
ICC, PCB और BCB के बीच कोलंबो में होने वाले मैच को लेकर बातचीत जारी
ऐसी उम्मीदें हैं कि ICC और PCB के बीच बातचीत का परिणाम बढ़िया होगा और 2026 T20 विश्व कप का भारत बनाम पाकिस्तान मुक़ाबला 15 फ़रवरी को कोलंबो में तय कार्यक्रम के अनुसार खेला जाएगा।
जब से PCB के चेयरमैन मोहसिन नक़वी ने T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खेलने पर संशय पैदा किए थे, तब से ICC उनके साथ बातचीत कर रही है। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने यह घोषणा की थी कि पाकिस्तान की टीम भारत के ख़िलाफ़ अपना ग्रुप स्टेज का मुक़ाबला नहीं खेलेगी।
रविवार को ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाज़ा PCB के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए लाहौर में मौजूद थे और इस दौरान BCB के प्रेसीडेंट अमीनुल इस्लाम भी वहीं थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा था कि बांग्लादेश का साथ देने के लिए उन्होंने विश्व कप में भारत के ख़िलाफ़ मैच का बहिष्कार करने का फ़ैसला लिया था। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से मना कर दिया था और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था।
ICC की बोर्ड मीटिंग में BCB का साथ सिर्फ़ PCB ने ही दिया था। नक़वी ने ICC के ऊपर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया था और कहा था कि बांग्लादेश के साथ ग़लत हुआ है। हालांकि टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भी बांग्लादेश के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और 2031 में भारत के साथ उनके वनडे विश्व कप की सह-मेज़बानी पर भी कोई असर नहीं होगा।
PCB ने ICC के रेवेन्यू शेयर मॉडल को लेकर भी चर्चा की है और उसमें बदलाव की मांग की है। मौजूदा वितरण मॉडल 2024 में प्रभाव में आया था और 2027 तक चलेगा।
बातचीत के बाद ऐसी उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुक़ाबला तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोनों टीमों ने ग्रुप ए में अपना पहला मैच जीत लिया है। मंगलवार को पाकिस्तान का सामना USA से होगा, वहीं भारत का अगला मुक़ाबला गुरूवार को नामीबिया के ख़िलाफ़ होगा।
इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज़ फ़िर से शुरू करने के अलावा खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने की प्रक्रिया को भी फ़िर से शुरू करने की मांग की गई है लेकिन PCB ने इसका खंडन किया है।