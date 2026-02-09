भारत-पाकिस्तान: 15 फ़रवरी के मुक़ाबले की उम्मीदें बढ़ी

ICC की बोर्ड मीटिंग में BCB का साथ सिर्फ़ PCB ने ही दिया था। नक़वी ने ICC के ऊपर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया था और कहा था कि बांग्लादेश के साथ ग़लत हुआ है। हालांकि टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भी बांग्लादेश के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और 2031 में भारत के साथ उनके वनडे विश्व कप की सह-मेज़बानी पर भी कोई असर नहीं होगा।

PCB ने ICC के रेवेन्यू शेयर मॉडल को लेकर भी चर्चा की है और उसमें बदलाव की मांग की है। मौजूदा वितरण मॉडल 2024 में प्रभाव में आया था और 2027 तक चलेगा।

बातचीत के बाद ऐसी उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुक़ाबला तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोनों टीमों ने ग्रुप ए में अपना पहला मैच जीत लिया है। मंगलवार को पाकिस्तान का सामना USA से होगा, वहीं भारत का अगला मुक़ाबला गुरूवार को नामीबिया के ख़िलाफ़ होगा।