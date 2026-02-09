एकरमैन: पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परिणाम से हम आगे बढ़ चुके हैं
नीदरलैंड्स के ऑलराउंडर ने कहा कि यह हमारी टीम के DNA में है कि हम अपने प्रदर्शन की ज़िम्मेदारी लेते हैं
नीदरलैंड्स ने T20 विश्व कप 2026 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को कड़ी चुनौती दी और वह एक समय मैच जीतने के क़रीब थे। लेकिन अंत में उन्हें एक दिल तोड़ देने वाली हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद नीदरलैंड्स के गेंदबाज़ पॉल वैन मीकरन का मानना था कि यह मैच पाकिस्तान जीता नहीं था, बल्कि नीदरलैंड्स ने इस मैच को गंवा दिया।
हालांकि नीदरलैंड्स का मानना है कि वह अब इस मैच और हार से आगे बढ़ चुके हैं। नीदरलैंड्स के ऑलराउंडर कॉलिन एकरमैन ने नामीबिया के ख़िलाफ़ दिल्ली में मैच की पूर्व संध्या पर कहा, "हां, हमारे लिए वह एक निराशाजनक परिणाम था, लेकिन इस टूर्नामेंट का नेचर ही कुछ ऐसा है कि खेल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम भी उस हार से आगे बढ़ चुके हैं।
"हमारे नीदरलैंड्स टीम के DNA में यह है कि हम अपने प्रदर्शन और भूमिकाओं की ज़िम्मेदारी लेते हैं और पुराने अनुभवों से सीखते हैं। जब हम दिल्ली के लिए आगे बढ़े, हमारे कोच रायन कुक ने हमसे कहा कि अब वह पुरानी बात है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब हमें नामीबिया के ख़िलाफ़ मैच के बारे में सोचना होगा।"
पाकिस्तानी टीम को आख़िरी दो ओवरों में 29 रन चाहिए थे और उनके सिर्फ़ तीन विकेट शेष थे। लेकिन 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैक्स ओ डाउड ने लॉन्ग ऑफ़ पर फ़हीम अशरफ़ का कैच छोड़ दिया और वही जाकर अंत में पाकिस्तान के जीत के हीरो बने। उन्होंने कैच छूटने के बाद छह गेंदों में 20 रन बनाए और प्लेयर ऑफ़ द मैच बने।
एकरमैन से जब पूछा गया कि क्या ओ'डाउड अब ठीक है और क्या उनका कैच छोड़ना ही मैच का अहम मोड़ था? उनसे यह भी पूछा गया कि क्या यहां आने पर टीम ने अतिरिक्त फ़ील्डिंग प्रैक्टिस की है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा, "हमने कोई अतिरिक्त फ़ील्डिंग प्रैक्टिस नहीं किया है। मैक्स भी अब ठीक हैं। उस मैच में कई और अहम मोड़ थे, जहां हम बेहतर कर सकते थे। जैसे- अंतिम पाच ओवरों में हमें 15 से 20 रन और बनाने चाहिए थे, जो हमारे लिए अंतर पैदा कर सकते थे। एक T20 मैच में ऐसे कई पल होते हैं। हमें उन सब पलों के लिए बेहतर होना होगा।
"मुझे लगता है कि 15 ओवर की समाप्ति तक ऐसा लगा था कि हम 170 रनों तक पहुंच सकते थे, तब तक हमने तीन या चार विकेट गंवाए थे और 125 रनों के क़रीब थे (वास्तव में 123/4)। हालांकि उस दिन ऐसा नहीं हो सका। इस टीम की ताक़त यह है कि हमारे पास काफ़ी ऑलराउंडर्स हैं, जो डीप तक बल्लेबाज़ी कर सकते हैं। हमने आज बल्लेबाज़ी मीटिंग में इस पर बात की है और हम इसे आने वाले दिनों में बेहतर करने की कोशिश करेंगे।"
नीदरलैंड्स ने इस विश्व कप के लिए अपने बैकरूम स्टाफ़ में एक मनौवैज्ञानिक टॉम डॉसन स्क्विब को भी टीम से जोड़ा है, जो ऐसे मौक़ों पर खिलाड़ियों के काम आ सकते हैं। एकरमैन ने बताया कि वह टीम के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "वह एक बेहतरीन एडिशन हैं और वह हमें मैदान के बाहर से सर्वश्रेष्ठ निकलवाने पर काम करते हैं। हम सबने दो शब्द चुने हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दो शब्द हमारे शर्ट पर छपे हुए हैं। जब भी हम संदेह में होते हैं, उन शब्दों को देखते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी मिलती है। उन्होंने हमारे साथ इस पर काम किया है। इसके अलावा अन्य कई चीज़ें भी हैं, जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा।"
नीदरलैंड्स ने सात फ़रवरी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना मैच कोलंबों में खेला था, आठ फ़रवरी को उन्होंने दिल्ली की यात्रा की, नौ फ़रवरी को अभ्यास किया और 10 फ़रवरी को उनका मैच है। इसके बाद उन्हें अपने आगे के मैचों के लिए पहले चेन्नई और फिर अहमदाबाद की यात्रा करनी है। वे टूर्नामेंट की कुछेक ऐसी टीमों में से हैं, जिनके सारे मैच अलग-अलग मैदानों पर हैं। हालांकि एकरमैन को इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
उन्होंने कहा, "हमें टूर्नामेंट में आने से पहले यह बात पता था कि हमारे चार मैच, चार अलग-अलग मैदानों पर हैं। इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।"
नीदरलैंड्स के इस ग्रुप में भारत और पाकिस्तान हैं। भारत से उनका मुक़ाबला 18 फ़रवरी को अहमदाबाद में होगा। हालांकि एकरमैन का कहना है कि टीम में विश्वास है कि वे कड़ी टक्कर दे सकते हैं।
उन्होंने कहा, "हमने पहले भी दिखाया है कि हम टेस्ट देशों को प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं, इसलिए टीम में आत्मविश्वास है। इस ग्रुप ने पिछले छह महीनों में बहुत मेहनत की है, ताकि अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। मुझे पता है कि आगे के आने वाले तीन मैचों में आप ऐसा देख सकेंगे। हमारा लक्ष्य इस विश्व कप के सेमीफ़ाइनल तक पहुंचना है और टीम में जो स्किल है, मुझे लगता है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हालांकि हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन आगे तीन और बड़े मैच हैं।"
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95