फल बेचने से लेकर विश्व कप का सफ़र: UAE के हैदर अली की प्रेरणादायक कहानी
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और विश्व कप खेलने के लिए हैदर ने पाकिस्तान से खेलने का सपना छोड़ दिया
पाकिस्तान के पंजाब के छोटे से गांव अज़मत शाह में एक साधारण परिवार में जन्मे हैदर अली के सपने बड़े थे। वह सबसे ऊंचे स्तर पर पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते थे। यह सपना इतना मज़बूत था कि वह लाहौर चले गए और गुज़ारा करने के लिए नाइट-टाइम वेटर जैसी छोटी-मोटी नौकरियां भी कीं। हैदर को बचपन में उनके चाचा ने गोद ले लिया था, क्योंकि उनके माता-पिता अलग हो गए थे। बाएं हाथ के स्पिनर हैदर ने पाकिस्तान के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जगह बनाई और 2018 में डेब्यू किया, लेकिन वहीं पाकिस्तान खेलने का सपना भी खत्म हो गया।
हैदर ने ESPNcricinfo कहा, "मैंने पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जो हुआ, उसे बताना नहीं चाहता। यही ज़िंदगी है, ऐसा होता है और मैं एक सकारात्मक इंसान हूं।"
हैदर लाहौर में ही रहे और कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक परेशानियां बढ़ने पर उन्होंने फल भी बेचे। महामारी के बाद 2022 में वह अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए UAE चले गए। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, क्रिकेट के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ। अब उन्होंने एक नए सपने का पीछा करना शुरू किया और अब वह पाकिस्तान नहीं UAE की जर्सी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का सपना देखने लगे।
ICC के तीन साल के रेज़िडेंसी नियम पूरे करने के बाद हैदर 2025 में UAE के लिए खेलने के योग्य बने और तुरंत असर छोड़ना शुरू किया। शारजाह में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपनी डेब्यू सीरीज़ में उन्होंने 4-1-7-3 के आंकड़े दर्ज किए और टेस्ट खेलने वाली टीम के ख़िलाफ़ UAE की पहली द्विपक्षीय सीरीज़ जीत की नींव रखी। उसी साल उन्होंने दुबई कैपिटल्स के साथ ILT20 का ख़िताब भी जीता। अब 31 साल के हैदर अपना पहला विश्व कप खेलने और दुनिया के मंच पर अपनी तेज़, सपाट बाएं हाथ की स्पिन दिखाने को बेताब हैं।
हैदर ने कहास "यह क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच है और हर क्रिकेटर का सपना होता है विश्व कप खेलना। मैंने ऐसे कई खिलाड़ियों को देखा है जिन्होंने दस साल देश के लिए खेला, लेकिन कभी विश्व कप नहीं खेल पाए। अगर हमें स्टार बनना है और अपने देश के लिए कुछ ख़ास करना है, तो मैदान पर जाकर प्रदर्शन करना होगा। यह भारत में भी हो रहा है, जहां लोग क्रिकेट से बेहद प्यार करते हैं।"
न्यूज़ीलैंड के लिए फिन ऐलन और टिम साइफ़र्ट की दाईं हाथ की जोड़ी के ओपनिंग करने की संभावना है, ऐसे में हैदर के पावरप्ले में नई गेंद से गेंदबाज़ी करने की पूरी उम्मीद है - एक चुनौतीपूर्ण भूमिका, जिसे वह ILT20 में निभाने के आदी हैं। पहले छह ओवरों में उनका इकॉनमी रेट 5.93 है, जो ILT20 में कम से कम 20 पारियों वाले सभी गेंदबाज़ों में सर्वश्रेष्ठ है। वह विश्व कप में भी पावरप्ले में अपनी काबिलियत दिखाने को उत्सुक हैं।
डेविड वॉर्नर और रोवमैन पॉवेल जैसे T20 सितारों के साथ कैपिटल्स में ड्रेसिंग रूम साझा करने से हैदर को शीर्ष स्तर पर खुद को साबित करने का भरोसा मिला है।
"ILT20 ने मेरी ज़िंदगी बदल दी," वह कहते हैं। "एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का बहुत धन्यवाद, इससे ख़ास तौर पर लोकल खिलाड़ियों को बहुत मदद मिलती है। मुझे लगता है कि पिछले तीन सालों में मैं अकेला लोकल खिलाड़ी हूं, जिसने ILT20 के सभी मैच खेले हैं। मैंने ILT20 में अच्छा प्रदर्शन किया और हमारी टीम में इतने सारे स्टार खिलाड़ी थे। पहले साल दल में होने पर मैं थोड़ा नर्वस था, जैसे आपके आसपास इतने सुपरस्टार्स हों।
"लेकिन जब मैंने शारजाह [वॉरियर्स] के खिलाफ पहला मैच खेला और अच्छी गेंदबाज़ी की, तो डेविड [वॉर्नर] मेरे पास आए और बोले: 'तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मैंने तुम्हारे जैसा लेफ्ट-आर्म स्पिनर नहीं देखा।' [सैम] बिलिंग्स, जो ख़िताब जीतते समय मेरे कप्तान थे, उन्होंने भी मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया और अब वह मेरे दोस्त भी हैं। ऐसी लीग्स में खेलने और इन खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने से बहुत भरोसा मिलता है।"
हैदर को पूर्व UAE स्पिनर अहमद रज़ा और UAE टीम के एनालिस्ट मनप्रीत सिद्धू से भी लगातार इनपुट मिलते रहते हैं।
"अहमद रज़ा मेरे भाई जैसे हैं और मैंने ILT20 में उनके साथ बहुत काम किया," हैदर कहते हैं। "मैं मनप्रीत सर से भी अपने खेल पर बात करता हूं, जिन्हें अलग-अलग परिस्थितियों की अच्छी समझ है। उन्होंने भारत और इंग्लैंड की टीमों के साथ काम किया है। मैं उन्हें अपनी गेंदबाज़ी को लेकर ढेर सारे सवाल पूछ-पूछकर परेशान करता रहता हूँ (हँसते हुए)। ज़ाहिर है, लाल सर टीम के मुख्य आदमी हैं और उन्हें जुझारू खिलाड़ियों के साथ काम करना पसंद है। UAE टीम में ऐसे कई फ़ाइटर हैं।" हैदर निश्चित रूप से उन्हीं फ़ाइटर्स में से एक हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अब अपने अब तक के सबसे बड़े मंच तक पहुंच चुके हैं।