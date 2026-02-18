मैच (14)
T20 World Cup 2026 Ind vs Ned: दो बदलावों के साथ भारत की पहले बल्लेबाज़ी

अर्शदीप की वापसी, अक्षर को आराम, वॉशिंगटन का डेब्यू विश्व कप मैच

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 18, 2026, 1:26 PM • 1 hr ago
Washington Sundar bowls, India vs Netherlands, Men's T20 World Cup, Ahmedabad, February 17, 2026

यह सुंदर का पहला विश्व कप मैच है  •  ICC/Getty Images

नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ T20 विश्व कप के अपने आख़िरी ग्रुप मुक़ाबले में भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनकी टीम को अगला मुक़ाबला इसी पिच पर खेलना है इसलिए वह पहले बल्लेबाज़ी करते हुए गेंदबाज़ों पर थोड़ा दबाव डालना चाहते हैं। भारतीय टीम में दो बदलाव हैं। अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर की वापसी हुई है और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव बाहर गए हैं। सूर्यकुमार ने कहा कि अक्षर को आराम दिया गया है।
वहीं नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा कि वह भी पहले बल्लेबाज़ी करना चाहते थे। नीदरलैंड्स में एक बदलाव है और फ़्रेड क्लासेन आज का मुक़ाबला नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह पर नोआ क्रॉस को शामिल किया गया है।
भारतीय एकादश: अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरूण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
नीदरलैंड्स एकादश: 1 मैक्स ओ'डाउड, 2 माइकल लेविट, 3 बास डी लीडे, 4 कॉलिन एकरमैन, 5 स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), 6 ज़ैक लायन-काचैट, 7 लोगान वान बीक, 8 आर्यन दत्त, 9 रुलॉफ़ वैन डर मर्व, 10 काइल क्लाइन, 11 नोआ क्रॉस
पिच रिपोर्ट: सीधी बाउंड्री 70 मीटर जबकि स्क्वायर बाउंड्री 66 और 68 मीटर की है। यह काली मिट्टी वाली पिच और आम तौर पर यह एक धीमी सतह होती है। ओस आने के बाद पिच बल्लेबाज़ी के लिए तुलनात्मक तौर पर आसान हो जाएगी।
