T20 World Cup 2026 Ind vs Ned: दो बदलावों के साथ भारत की पहले बल्लेबाज़ी

वहीं नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा कि वह भी पहले बल्लेबाज़ी करना चाहते थे। नीदरलैंड्स में एक बदलाव है और फ़्रेड क्लासेन आज का मुक़ाबला नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह पर नोआ क्रॉस को शामिल किया गया है।

भारतीय एकादश: अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरूण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

नीदरलैंड्स एकादश: 1 मैक्स ओ'डाउड, 2 माइकल लेविट, 3 बास डी लीडे, 4 कॉलिन एकरमैन, 5 स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), 6 ज़ैक लायन-काचैट, 7 लोगान वान बीक, 8 आर्यन दत्त, 9 रुलॉफ़ वैन डर मर्व, 10 काइल क्लाइन, 11 नोआ क्रॉस