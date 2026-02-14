आग़ा सलमान को उम्मीद कि भारत-पाकिस्तान मुक़ाबला सही भावना के साथ खेला जाएगा

T20 विश्व कप का यह बड़ा मुक़ाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा और यह एशिया कप 2025 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुक़ाबला होगा। उस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने तीन मैचों में लगातार तीन बार पाकिस्तान को हराया था लेकिन उस दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा रही उस चीज़ की जिसने क्रिकेट को पीछे कर दिया। BCCI ने भारतीय खिलाड़ियों को यह सलाह दी कि टूर्नामेंट के दौरान वह पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाएं।

विवाद और भी ज़्यादा तब बढ़ गया जब PCB के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट कौंसिल के प्रेसीडेंट मोहसिन नक़वी के कारण भारतीय टीम ने मैदान पर आकर ट्रॉफ़ी लेने से मना कर दिया।

आग़ा ने शनिवार को कहा," मेरे हिसाब से खेल सही भावना से होना चाहिए। लेकिन मैं क्या सोचता हूं यह मायने नहीं रखता और यह भारत के ऊपर है कि वो मुक़ाबले में कैसे उतारते हैं।"

आग़ा से जब पूछा गया कि क्या वह मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह हम कल देखेंगे।

आग़ा ने इस महामुक़ाबले को लेकर आगे कहा," बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान का मुक़ाबला हमेशा बहुत बड़ा होता है और कल भी चीज़ें अलग नहीं रहेंगी। विश्व कप में भारत के ख़िलाफ़ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है लेकिन हर बार एक नया दिन, एक नया मैच होता है। हम इतिहास नहीं बदल सकते लेकिन उससे सीख ज़रूर सकते हैं। और हम उन्हीं चीज़ों से सीखकर इस मैच में जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे।"