आंकड़े : बड़े शॉट लगाने की क्षमता के कारण भारत विश्व कप में सबसे आगे

भारत की इस ऐतिहासिक सफलता की सबसे बड़ी ताक़त उसकी बेख़ौफ़ बल्लेबाज़ी रही है। टीम इंडिया का रन रेट 9.69 का है, जो दुनिया की सभी टीमों में सबसे बेहतरीन है। आक्रामकता का आलम यह है कि पिछले 62 मैचों में भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 20 बार 200 या उससे ज़्यादा का स्कोर खड़ा किया है। इस लिस्ट में वेस्टइंडीज़ दूसरे पायदान पर है, जिसके नाम 61 मैचों में 13 बार ऐसा कारनामा दर्ज है, जबकि न्यूज़ीलैंड ने 51 मैचों में 10 बार यह जादुई आंकड़ा पार किया है।

अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह जैसे धुरंधरों से सजी यह बैटिंग लाइनअप किसी भी गेंदबाज़ी आक्रमण के लिए जी का जंजाल बन सकती है। संजू सैमसन की मौजूदा फ़ॉर्म भले ही चिंता का विषय हो, लेकिन इसके बावजूद यह मिडिल ऑर्डर बेहद विध्वंसक नज़र आता है। अगर पिच बल्लेबाज़ों की मुफ़िद हो, तो फिर इस टीम को रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। अक्तूबर 2023 से अब तक के आंकड़े गवाही देते हैं कि क्यों इस भारतीय लाइनअप के सामने गेंदबाज़ रहम की भीख मांगते नज़र आते हैं।

अक्तूबर 2023 से अब तक खेले गए तमाम T20 मैचों में भारत के विश्व कप स्क्वॉड में शामिल खिलाड़ियों ने कुल 1081 छक्के जड़े हैं। यानी हर 10.99 गेंद पर एक सिक्सर; जो इस टूर्नामेंट की सभी बड़ी टीमों के मुक़ाबले सबसे बेहतर औसत है। इस फेहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया दूसरे पायदान पर है, जो भारत से क़रीब एक गेंद पीछे (11.91 गेंद प्रति छक्का) है। बाउंड्री प्रति गेंद और स्ट्राइक रेट के मामले में भी भारतीय सूरमाओं का कोई सानी नहीं है।

व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें, तो अभिषेक शर्मा का दबदबा साफ़ नज़र आता है। छक्कों की संख्या हो या उन्हें जड़ने की रफ़्तार, दोनों ही मोर्चों पर वह सबसे आगे खड़े हैं। अक्तूबर 2023 से अब तक तमाम T20 मुक़ाबलों में उन्होंने 249 छक्के उड़ाए हैं, जो इस विश्व कप में खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज़ से कहीं ज़्यादा हैं। उनके छक्के लगाने की आवृत्ति भी सबसे कमाल की है। वह हर 6.78 गेंद पर एक छक्का जड़ रहे हैं। कम से कम 30 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ों की फेहरिस्त में यह सबसे 'विध्वंसक' आंकड़ा है। इतना ही नहीं, वह इस सूची में इकलौते ऐसे बल्लेबाज़ हैं जिनका स्ट्राइक रेट 200 के पार है।

अभिषेक के अलावा भारत के पास तीन और ऐसे धुरंधर हैं, जो औसतन हर 11 गेंद के भीतर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने का दम रखते हैं। इशान किशन ने 101 छक्के जड़े हैं और उनकी औसत 9.64 गेंद प्रति छक्का है। हार्दिक पंड्या ने 10.47 की प्रति गेंद की औसत से 89 छक्के लगाए हैं, जबकि शिवम दुबे ने 111 छक्के उड़ाए हैं और उनका औसत 10.67 गेंद प्रति छक्का रहा है।

जहां नज़रें अभिषेक शर्मा और उनके साथियों पर टिकी होंगी, वहीं कुछ और 'क्लीन स्ट्राइकर' भी हैं जो सबसे विस्फोटक बल्लेबाज़ की होड़ में कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। न्यूज़ीलैंड के ओपनर फ़िन ऐलन इस वक़्त शानदार फ़ॉर्म में हैं। उन्होंने 179 छक्के लगाए हैं और दिलचस्प बात यह है कि उनके चौकों की संख्या (177) इससे कम है। उनके छक्का जड़ने की दर 6.89 गेंद प्रति सिक्सर है। इसमें बिग बैश लीग (BBL) के 48 और मेजर लीग क्रिकेट के 55 छक्के शामिल हैं। हालांकि, बड़ा सवाल यही है कि क्या वह एशियाई परिस्थितियों में भी इसी विध्वंसक अंदाज़ को दोहरा पाएंगे?

दूसरा बड़ा नाम डेवाल्ड ब्रेविस का है, जिनके 153 छक्के आठ गेंद से भी कम की दर से आए हैं। साउथ अफ़्रीका के लिए ब्रेविस का फ़ॉर्म बेहद अहम होगा, ख़ासकर तब जब डोनोवन फ़रेरा आख़िरी वक़्त में टीम से बाहर हो गए हैं। फ़रेरा ने 7.75 की दर से 128 छक्के जड़े थे और उनकी कमी टीम को खल सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड जैसी ताक़त मौजूद है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि वे एशियाई हालात में अपनी इस मारक क्षमता का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं।

एक पारी में सबसे ज़्यादा बड़े शॉट्स खेलने के मामले में भी भारतीय बल्लेबाज़ों का ही बोलबाला है। अक्तूबर 2023 से अब तक तमाम T20 मुक़ाबलों में ऐसे नौ मौक़े आए हैं, जब मौजूदा भारतीय स्क्वॉड के बल्लेबाज़ों ने एक ही पारी में दस या उससे ज़्यादा छक्के उड़ाए हों। किसी भी दूसरी टीम के स्क्वॉड में ऐसे मौक़े तीन से ज़्यादा नहीं रहे हैं, जो भारतीय पावर-हिटिंग की गहराई को साफ़ तौर पर दर्शाता है।

अभिषेक के अलावा भारत के दो और बल्लेबाज़ यह उपलब्धि दो बार हासिल कर चुके हैं - किशन और तिलक वर्मा। विपक्षी गेंदबाज़ों के लिए ये आंकड़े डराने वाले हैं और यह साफ़ करते हैं कि अगले एक महीने में भारत वह टीम होगी जिसे क़ाबू में करना और हराना सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है।