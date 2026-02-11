बुमराह के लिए कौन जाएगा भारतीय एकादश से बाहर?

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा/संजू सैमसन, 2 इशान किशन, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 रिंकू सिंह, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 जसप्रीत बुमराह/मोहम्मद सिराज, 11 वरुण चक्रवर्ती

17 वर्षीय मैक्स हिंगो ने नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ दो ओवर की गेंदबाज़ी की और 22 रन दिए। भारत के ख़िलाफ़ नामीबिया अनुभवी गेंदबाज़ बेन शिकोंगो को अपने एकादश में शामिल करने पर विचार कर सकती है।

नामीबिया (संभावित): 1 लॉरेन स्टीनकाम्प, 2 जैन फ़्राइलिंक, 3 जैन निकोल लॉफ़्टी-ईटोन, 4 जेरार्ड इरास्मस (कप्तान) , 5 जेजे स्मिट, 6 ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), 7 डायलन लीचर, 8 विलेम मायबर्ग, 9 रुबेन ट्रंपलमैन, 10 बेर्नार्ड स्कॉट्ज़, 10 बेन शिकोंगो

पिच और परिस्थितियां