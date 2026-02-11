T20 विश्व कप (6)
बुमराह के लिए कौन जाएगा भारतीय एकादश से बाहर?

जसप्रीत बुमराह अस्वस्थ होने के चलते पहला मुक़ाबला नहीं खेल पाए थे

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 11, 2026, 3:50 PM • 42 mins ago
Arshdeep Singh and Jasprit Bumrah have a chat after the game, India vs New Zealand, 1st T20I, Nagpur, January 21, 2026

Jasprit Bumrah अस्वस्थ होने के चलते पहला मुक़ाबला नहीं खेल पाए थे  •  BCCI

T20 विश्व कप में गुरुवार को शाम का मुक़ाबला भारत और नामीबिया के बीच खेला जाएगा। भारत अपना पहला ग्रुप मुक़ाबला जीत कर आ रहा है जबकि नामीबिया को दिल्ली में ही नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ पहले मुक़ाबले में हार मिली थी। हालांकि नामीबिया ने दिन में मुक़ाबला खेला था जबकि यह मुक़ाबला शाम में खेला जाएगा। इस मैच से संबंधित टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट और संभावित एकादश पर नज़र डालते हैं।

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

गुरुवार के मुक़ाबले से पहले भारतीय एकादश की तस्वीर साफ़ नहीं है। पहले मुक़ाबले में अस्वस्थ होने के चलते बाहर रहने वाले जसप्रीत बुमराह स्वस्थ हो चुके हैं और उन्होंने मंगलवार को अभ्यास भी किया था। हालांकि अभिषेक शर्मा को अस्पताल से तो छुट्टी मिल गई है लेकिन उनके खेलने पर फ़ैसला गुरुवार को ही लिया जाएगा।
भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा/संजू सैमसन, 2 इशान किशन, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 रिंकू सिंह, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 जसप्रीत बुमराह/मोहम्मद सिराज, 11 वरुण चक्रवर्ती
17 वर्षीय मैक्स हिंगो ने नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ दो ओवर की गेंदबाज़ी की और 22 रन दिए। भारत के ख़िलाफ़ नामीबिया अनुभवी गेंदबाज़ बेन शिकोंगो को अपने एकादश में शामिल करने पर विचार कर सकती है।
नामीबिया (संभावित): 1 लॉरेन स्टीनकाम्प, 2 जैन फ़्राइलिंक, 3 जैन निकोल लॉफ़्टी-ईटोन, 4 जेरार्ड इरास्मस (कप्तान) , 5 जेजे स्मिट, 6 ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), 7 डायलन लीचर, 8 विलेम मायबर्ग, 9 रुबेन ट्रंपलमैन, 10 बेर्नार्ड स्कॉट्ज़, 10 बेन शिकोंगो

पिच और परिस्थितियां

दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू हुए मुक़ाबले में बड़ा स्कोर नहीं बना, हालांकि यह इस बात का सबूत नहीं है कि दिल्ली की पिच धीमी है या बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी असली परीक्षा भारत और नामीबिया के बीच गुरुवार को खेले जाने वाले शाम के मुक़ाबले में ही होगी। दिल्ली का मौसम सुहावना है और गुरुवार को भी मौसम के सुहावना रहने की ही उम्मीद है।
