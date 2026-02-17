मैच (15)
ख़बरें

क्या कुलदीप की जगह होगी अर्शदीप की प्लेइंग XI में वापसी?

नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ मैच में क्या हो सकती है भारत की संभावित एकादश?

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 17, 2026, 11:10 AM • 1 hr ago
T20 विश्व कप में बुधवार को भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुक़ाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही तीन मैचों में लगातार तीन जीत के साथ सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है, वहीं नीदरलैंड्स ने तीन मैचों में सिर्फ़ एक जीत हासिल की है। इस मुक़ाबले से संबंधित टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट और संभावित एकादश पर नज़र डालते हैं।
टीम न्यूज़ और संभावित एकादश
कोलंबो में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिच को देखते हुए कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया था लेकिन अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ उनकी जगह फ़िर से अर्शदीप सिंह की वापसी हो सकती है।
भारत (संभावित XI) 1 इशान किशन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 रिंकू सिंह, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह
पहले तीन मैचों में नीदरलैंड्स ने टिम वैन डर गुगटेन और काइल क्लीन में से एक को ही खिलाया है। पॉल वैन मीकरेन को भी एक ही मैच में खेलने का मौक़ा मिला है और ऐसे में एक बार फ़िर से इन तीनों में कोई दो ही प्लेइंग XI का हिस्सा होगा।
नीदरलैंड्स (संभावित XI): 1 मैक्स ओ'डाउड, 2 माइकल लेविट, 3 बास डी लीडे, 4 कॉलिन एकरमैन, 5 स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), 6 ज़ैक लायन-काचैट, 7 लोगान वान बीक, 8 आर्यन दत्त, 9 रुलॉफ़ वैन डर मर्व, 10 टिम वैन डर गुगटेन/पॉल वैन मीकरेन, 11 फ़्रेड क्लासन
पिच और परिस्थितियां
अहमदाबाद में अभी तक रनों से भरी पिच ही देखने को मिली है और ऐसे में एक और बड़े स्कोर वाला मुक़ाबला यहां हो सकता है। यहां इस विश्व कप में खेले गए रात के दो मैचों में अभी तक बल्लेबाज़ ही हावी दिखे हैं।
आप इस मुक़ाबले का मुख्य प्रीव्यू यहां पढ़ सकते हैं।
