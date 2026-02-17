क्या कुलदीप की जगह होगी अर्शदीप की प्लेइंग XI में वापसी?

पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अर्शदीप सिंह नहीं खेले थे • Associated Press

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

कोलंबो में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिच को देखते हुए कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया था लेकिन अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ उनकी जगह फ़िर से अर्शदीप सिंह की वापसी हो सकती है।

भारत (संभावित XI) 1 इशान किशन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 रिंकू सिंह, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह

पहले तीन मैचों में नीदरलैंड्स ने टिम वैन डर गुगटेन और काइल क्लीन में से एक को ही खिलाया है। पॉल वैन मीकरेन को भी एक ही मैच में खेलने का मौक़ा मिला है और ऐसे में एक बार फ़िर से इन तीनों में कोई दो ही प्लेइंग XI का हिस्सा होगा।

नीदरलैंड्स (संभावित XI): 1 मैक्स ओ'डाउड, 2 माइकल लेविट, 3 बास डी लीडे, 4 कॉलिन एकरमैन, 5 स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), 6 ज़ैक लायन-काचैट, 7 लोगान वान बीक, 8 आर्यन दत्त, 9 रुलॉफ़ वैन डर मर्व, 10 टिम वैन डर गुगटेन/पॉल वैन मीकरेन, 11 फ़्रेड क्लासन

पिच और परिस्थितियां