मैच (10)
T20 विश्व कप (6)
AUS Women vs IND Women (1)
Rising Stars (2)
SA Women vs PAK Women (1)
ख़बरें

चोटिल स्टर्लिंग विश्व कप से बाहर

उनकी जगह अनकैप्ड टॉपिंग को आयरलैंड के दल में शामिल

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 13, 2026, 10:17 AM • 1 hr ago
Paul Stirling takes a tumble after taking the catch to dismiss Josh Inglis, Australia vs Ireland, T20 World Cup, Colombo, February 11, 2026

वह कैच, जिसने पॉल स्टर्लिंग का T20 विश्व कप सफ़र समाप्त कर दिया  •  AFP/Getty Images

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग T20 विश्व कप के बाक़ी मैचों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह सैम टॉपिंग को शनिवार को कोलंबो में ओमान के ख़िलाफ़ होने वाले अगले मैच से पहले टीम में शामिल किया गया है।
स्टर्लिंग को 11 फ़रवरी को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच के दौरान फ़ील्डिंग करते समय घुटने के लिगामेंट में चोट लगी थी, जिसके बाद टॉपिंग को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया था। अब उन्हें ओमान और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले ग्रुप चरण के बाक़ी दो मैचों के लिए आधिकारिक रूप से टीम में शामिल कर लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच के बाद आयरलैंड के कोच गैरी विल्सन ने कहा था कि स्टर्लिंग का घुटना "ठीक नहीं लग रहा"। उन्हें यह चोट तब लगी, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पारी के सातवें ओवर में जॉश इंग्लिस का कैच पकड़ते हुए ज़मीन पर गिरकर टक्कर खाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टर्लिंग ओपनिंग करने तो उतरे, लेकिन एक ही गेंद खेलने के बाद लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए। आयरलैंड वह मैच 67 रन से हार गया।
विल्सन ने तब कहा था, "वह आज शाम स्कैन के लिए गए हैं, इसलिए पुष्टि का इंतज़ार करना होगा। जब वह बल्लेबाज़ी करने गए, तो उन्हें लगा कि वह ठीक हैं। अगर उन्हें नहीं लगता कि वह सही हैं तो वह बाहर नहीं जाते। वह पावरप्ले का अधिकतम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। एक सिंगल दौड़ने की कोशिश में उनका घुटना और ज़्यादा जाम हो गया।"
20 वर्षीय टॉपिंग बाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ हैं और अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं। 12 T20 मैचों में उन्होंने चार अर्धशतकों के साथ 374 रन बनाए हैं। उनका औसत 34.00 और स्ट्राइक रेट 134.05 का रहा है।
Paul StirlingSam ToppingIreland

