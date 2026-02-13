चोटिल स्टर्लिंग विश्व कप से बाहर

स्टर्लिंग को 11 फ़रवरी को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच के दौरान फ़ील्डिंग करते समय घुटने के लिगामेंट में चोट लगी थी, जिसके बाद टॉपिंग को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया था। अब उन्हें ओमान और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले ग्रुप चरण के बाक़ी दो मैचों के लिए आधिकारिक रूप से टीम में शामिल कर लिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच के बाद आयरलैंड के कोच गैरी विल्सन ने कहा था कि स्टर्लिंग का घुटना "ठीक नहीं लग रहा"। उन्हें यह चोट तब लगी, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पारी के सातवें ओवर में जॉश इंग्लिस का कैच पकड़ते हुए ज़मीन पर गिरकर टक्कर खाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टर्लिंग ओपनिंग करने तो उतरे, लेकिन एक ही गेंद खेलने के बाद लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए। आयरलैंड वह मैच 67 रन से हार गया।

विल्सन ने तब कहा था, "वह आज शाम स्कैन के लिए गए हैं, इसलिए पुष्टि का इंतज़ार करना होगा। जब वह बल्लेबाज़ी करने गए, तो उन्हें लगा कि वह ठीक हैं। अगर उन्हें नहीं लगता कि वह सही हैं तो वह बाहर नहीं जाते। वह पावरप्ले का अधिकतम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। एक सिंगल दौड़ने की कोशिश में उनका घुटना और ज़्यादा जाम हो गया।"