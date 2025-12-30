मैच (30)
ख़बरें

जोफ़्रा आर्चर और जॉश टंग इंग्लैंड के शुरुआती विश्व कप दल में शामिल

टंग ने इंग्लैंड के लिए कभी भी सीमित ओवर क्रिकेट नहीं खेला है, जबकि आर्चर चोट से उबर रहे हैं

Vithushan Ehantharajah
विदूशन अहंतराजा
30-Dec-2025
Jofra Archer prepares for the opening Test, Perth Stadium, November 19, 2025

जोफ़्रा आर्चर इस समय बारबेडोस में अपनी चोट से उबर रहे हैं  •  PA Photos/Getty Images

जोफ़्रा आर्चर को इंग्लैंड की 2026 टी20 विश्व कप के लिए 20-सदस्यीय प्रोविज़नल टीम में शामिल किया गया है। वह फ़िलहाल बाएं तरफ़ की मांसपेशियों में खिंचाव से उबर रहे हैं, जिसके कारण वह तीसरे टेस्ट के बाद ऐशेज़ से बाहर हो गए थे।
15 सदस्यीय टीम में जॉश टंग को भी शामिल किया गया है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमित ओवर क्रिकेट में अब तक डेब्यू नहीं मिला है। मुख्य कोच ब्रेंडन मक्कलम और सफ़ेद गेंद के कप्तान हैरी ब्रूक ने टंग को एक स्ट्राइक गेंदबाज़ के रूप में चुना है, जिन्हें उम्मीद है कि वह भारत और श्रीलंका में टूर्नामेंट के दौरान मिलने वाली सपाट पिचों पर प्रभावी साबित होंगे।
जेमी स्मिथ को सफे़द गेंद के सेट-अप से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। इंग्लैंड के नए साल की शुरुआत श्रीलंका के दौरे से होगी। बेन डकेट की वापसी हुई है, जो न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ तीन T20I मैचों में नहीं खेल पाए थे और फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम के साथ हैं।
आर्चर ऐशेज़ में इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी रहे, लेकिन एडिलेड टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने वह मैच जीतकर सिर्फ़ 11 दिनों में ही सीरीज़ अपने नाम कर ली थी। आर्चर ने सीरीज़ में 27.11 की औसत से नौ विकेट लिए, जिसमें एडिलेड ओवल में पहली पारी का पंजा भी शामिल था। उन्होंने बल्लेबाज़ी में भी योगदान दिया और उसी मैच में अपना पहला अर्धशतक भी लगाया। पूरी सीरीज़ में उन्होंने 25.50 की औसत से 102 रन बनाए।
आर्चर फ़िलहाल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) की मेडिकल टीम की निगरानी में बारबेडोस में रिकवरी कर रहे हैं। वह 22 जनवरी से शुरू होने वाली श्रीलंका के ख़िलाफ़ तीन वनडे और तीन T20I मैचों की सीरीज़ में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह 50 ओवर मैचों के बाद ब्रायडन कार्स T20I टीम के साथ बने रहेंगे। आर्चर के 8 फ़रवरी को मुंबई में नेपाल के ख़िलाफ़ विश्व कप ग्रुप सी के पहले मैच से पहले टीम से जुड़ने की संभावना है।
टंग के नाम T20 क्रिकेट में सिर्फ़ 21 मैच हैं। वह इस साल के हंड्रेड में 14 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे। उन्होंने ऐशेज़ के दो टेस्ट मैचों में 18.58 की औसत से 12 विकेट लिए, जिसमें MCG में मैच-जिताऊ पंजा भी शामिल है। पूरे मैच में 7/89 के प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जो जनवरी 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की पहली टेस्ट जीत थी।
इस बीच ऑलराउंडर विल जैक्स दोनों टीमों में लौटे हैं। ज़ैक क्रॉली की भी वनडे टीम में वापसी हुई है, जिन्हें 2023 के बाद पहली बार चुना गया है। जॉर्डन कॉक्स और तेज़ गेंदबाज़ साक़िब महमूद को जगह नहीं मिली है, जो घुटने की सर्ज़री के बाद अब भी रिकवरी में हैं।
ऐशेज़ के बाद बेहद कम समय होने के बावजूद इंग्लैंड ने अपने टेस्ट खिलाड़ियों को आराम न देने का फ़ैसला किया है। टीम 18 जनवरी को श्रीलंका के लिए रवाना होगी। वनडे टीम के सात खिलाड़ी पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, जिनमें जो रूट भी शामिल हैं, जो मंगलवार को 35 साल के हो गए।
सफ़ेद गेंद की क्रिकेट में अनुभव पर भरोसा करना इंग्लैंड की खराब होती स्थिति को सुधारने की कोशिश को दिखाता है और यह भी कि मक्कलम को ऐशेज़ की निराशाजनक हार के बाद खुद को फिर से साबित करना है।
2025 की शुरुआत में सीमित ओवर टीम की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद से मक्कलम के कार्यकाल में इंग्लैंड ने 13 T20I मैचों में छह में जीत और पांच में हार दर्ज की है, जबकि वनडे में उन्होंने 15 में से 11 मैच गंवाए हैं। इसका मतलब यह है कि 2027 के 50 ओवर विश्व कप के लिए उनकी सीधी क्वालिफ़िकेशन भी पक्की नहीं है।
T20 विश्व कप में सफलता निश्चित रूप से मक्कलम पर दबाव कम करेगी। 2024 के संस्करण में इंग्लैंड सेमीफ़ाइनल में पहुंचा था, जहां उन्हें भारत से हार मिली थी। इससे पहले इंग्लैंड 2010 और 2022 में यह टूर्नामेंट जीत चुका है।

श्रीलंका दौरे और T20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड की T20I टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ़्रा आर्चर (सिर्फ विश्व कप), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉस बटलर, ब्राइडन कार्स (सिर्फ श्रीलंका दौरा), सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, आदिल रशीद, फ़िल सॉल्ट, जॉश टंग, ल्यूक वुड

श्रीलंका दौरे के लिए इंग्लैंड की वनडे टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉस बटलर, ब्राइडन कार्स, ज़ैक क्रॉली, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, आदिल रशीद, जो रूट, ल्यूक वुड
विदूशन अहंतराजा ESPNcricinfo में एसोसिएट एडिटर हैं

