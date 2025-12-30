जोफ़्रा आर्चर और जॉश टंग इंग्लैंड के शुरुआती विश्व कप दल में शामिल

15 सदस्यीय टीम में जॉश टंग को भी शामिल किया गया है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमित ओवर क्रिकेट में अब तक डेब्यू नहीं मिला है। मुख्य कोच ब्रेंडन मक्कलम और सफ़ेद गेंद के कप्तान हैरी ब्रूक ने टंग को एक स्ट्राइक गेंदबाज़ के रूप में चुना है, जिन्हें उम्मीद है कि वह भारत और श्रीलंका में टूर्नामेंट के दौरान मिलने वाली सपाट पिचों पर प्रभावी साबित होंगे।

आर्चर फ़िलहाल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) की मेडिकल टीम की निगरानी में बारबेडोस में रिकवरी कर रहे हैं। वह 22 जनवरी से शुरू होने वाली श्रीलंका के ख़िलाफ़ तीन वनडे और तीन T20I मैचों की सीरीज़ में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह 50 ओवर मैचों के बाद ब्रायडन कार्स T20I टीम के साथ बने रहेंगे। आर्चर के 8 फ़रवरी को मुंबई में नेपाल के ख़िलाफ़ विश्व कप ग्रुप सी के पहले मैच से पहले टीम से जुड़ने की संभावना है।

इंग्लैंड के टी20 विश्व कप ग्रुप मैच नेपाल के ख़िलाफ़, 8 फ़रवरी, मुंबई

वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़, 11 फ़रवरी, मुंबई

बांग्लादेश के ख़िलाफ़, 14 फ़रवरी, कोलकाता

इटली के ख़िलाफ़, 16 फ़रवरी, कोलकाता

श्रीलंका का इंग्लैंड का सीमित ओवर दौरा पहला वनडे: 22 जनवरी, कोलंबो

दूसरा वनडे: 24 जनवरी, कोलंबो

तीसरा वनडे: 27 जनवरी, कोलंबो

पहला T20I: 30 जनवरी, कैंडी

दूसरा T20I: 1 फ़रवरी, कैंडी

तीसरा T20I: 3 फ़रवरी, कैंडी

ऐशेज़ के बाद बेहद कम समय होने के बावजूद इंग्लैंड ने अपने टेस्ट खिलाड़ियों को आराम न देने का फ़ैसला किया है। टीम 18 जनवरी को श्रीलंका के लिए रवाना होगी। वनडे टीम के सात खिलाड़ी पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, जिनमें जो रूट भी शामिल हैं, जो मंगलवार को 35 साल के हो गए।

सफ़ेद गेंद की क्रिकेट में अनुभव पर भरोसा करना इंग्लैंड की खराब होती स्थिति को सुधारने की कोशिश को दिखाता है और यह भी कि मक्कलम को ऐशेज़ की निराशाजनक हार के बाद खुद को फिर से साबित करना है।

2025 की शुरुआत में सीमित ओवर टीम की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद से मक्कलम के कार्यकाल में इंग्लैंड ने 13 T20I मैचों में छह में जीत और पांच में हार दर्ज की है, जबकि वनडे में उन्होंने 15 में से 11 मैच गंवाए हैं। इसका मतलब यह है कि 2027 के 50 ओवर विश्व कप के लिए उनकी सीधी क्वालिफ़िकेशन भी पक्की नहीं है।

T20 विश्व कप में सफलता निश्चित रूप से मक्कलम पर दबाव कम करेगी। 2024 के संस्करण में इंग्लैंड सेमीफ़ाइनल में पहुंचा था, जहां उन्हें भारत से हार मिली थी। इससे पहले इंग्लैंड 2010 और 2022 में यह टूर्नामेंट जीत चुका है।

श्रीलंका दौरे और T20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड की T20I टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ़्रा आर्चर (सिर्फ विश्व कप), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉस बटलर, ब्राइडन कार्स (सिर्फ श्रीलंका दौरा), सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, आदिल रशीद, फ़िल सॉल्ट, जॉश टंग, ल्यूक वुड

श्रीलंका दौरे के लिए इंग्लैंड की वनडे टीम