कुशल भुर्तेल: रिकी पोंटिंग फ़ैन, बॉडीबिल्डर, शीर्षक्रम पर टीम के दिल की धड़कन 

अपने 17 साल के अवतार को याद करते हुए भुर्तेल हंस पड़ते हैं। "जब नेपाल ने अफ़ग़ानिस्तान को हराया तो वह मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मेरी रूचि बढ़ गई। मैंने सपना देखा कि एक दिन हम ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे।"

आप भुर्तेल को बताना चाहेंगे कि वे एक ही सुपर 8 ग्रुप में नहीं होंगे, लेकिन अगर नेपाल सेमी-फ़ाइनल में पहुंचता है तो किसे पता..

भुर्तेल रिकी पोंटिंग के बहुत बड़े फ़ैन थे। वह कहते हैं, "यही वजह है कि मेरी जर्सी का नंबर 14 है।" अपनी किशोरावस्था की शुरुआत में, उनकी दिलचस्पी सिर्फ़ क्रिकेट में ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने फ़ुटबॉल और बॉडीबिल्डिंग में भी हाथ आज़माया था। जब 2014 आया, तो उन्होंने अपना पूरा ज़ोर क्रिकेट पर लगा दिया।

वह बताते हैं, "बड़े होते हुए, 2011 के आसपास तक मैंने फ़ुटबॉल खेला क्योंकि यह कम खर्चीला था। मेरे पिता अपना करियर बनाने के लिए दक्षिण कोरिया में थे। लेकिन जब वह [2011-12 में] हमेशा के लिए नेपाल वापस आए, तो उन्होंने मुझे खेलने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया।"

औपचारिक कोचिंग सेट-अप में आने के दो साल के भीतर ही, भुर्तेल 2016 में अंडर-19 विश्व कप में नेपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वह एक निचले क्रम के बल्लेबाज़ और तेज़ गेंदबाज़ के तौर पर खेल रहे थे। उन्होंने ग्रुप स्टेज में न्यूज़ीलैंड और आयरलैंड को हराकर क्वार्टर-फ़ाइनल में जगह बनाई।

भुर्तेल का प्रदर्शन साधारण रहा, और उन्हें उच्च स्तर पर कदम बढ़ाने में संघर्ष करना पड़ा। उनके लिए यह बात और भी मुश्किल हो गई कि वह अब अंडर-19 में खेलने के योग्य नहीं थे, क्योंकि ICC द्वारा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ नेपाल (CAN) को भंग कर दिए जाने के कारण दौरे बहुत कम और काफ़ी अंतराल पर होते थे।

Kushal Bhurtel (l) and Dipendra Singh Airee (r) में लंबे समय से है दोस्ती • Peter Della Penna

बाक़ी सब, जो भुर्तेल से छोटे थे, तब भी अंडर-19 ढांचे का हिस्सा थे। जैसे-जैसे जान-पहचान बढ़ी, नेपाल के अलग-अलग हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले इन पांचों ने काठमांडू में एक साथ रहने और ट्रेनिंग करने का फ़ैसला किया। यह 2017 की बात है।

भुर्तेल याद करते हैं, "हमने 7000 नेपाली रुपये में दो बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर लिया था। क्या दिन थे वो। हम में से हर कोई एक-दूसरे को आगे बढ़ाता था। हम एक भी दिन ट्रेनिंग मिस नहीं करते थे। हम एक-दूसरे को खाना खिलाते, एक-दूसरे से सीखते। हम सुबह आठ बजे जाते और शाम को पांच बजे वापस आते।"

"फिर हम बारी-बारी से खाना बनाते और बर्तन साफ़ करते। एक क्रिकेटर के तौर पर वो मेरे कुछ सबसे पसंदीदा पल थे। हमने एक साथ नेपाल के लिए खेलने का सपना देखा था।"

वह सपना 2024 में पूरा हुआ, जब ये पांचों उस दल का हिस्सा थे जिसने USA और कैरेबियन में T20 विश्व कप खेला था। उनमें से चार 2026 के संस्करण में खेल रहे हैं - भुर्तेल, पॉडेल, ऐरी और जोरा।

भुर्तेल कहते हैं, "हम अभी भी उन दिनों को याद करते हैं। हम भाइयों की तरह थे। कोई लड़ाई नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, कोई जलन नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक ही सपना: साथ खेलने का।"

2018 में, भुर्तेल स्पोर्ट्स कोटे की नौकरी पर सेना में शामिल हो गए, जबकि बाक़ी लोग अंडर-19 में खेलते रहे। उससे जो आमदनी हुई, उसने उन्हें आगे बढ़ते रहने में मदद की।

"इसने काठमांडू में किराया देने में मदद की, कभी-कभी जब दूसरों के पास पैसे नहीं होते थे, तो दीपेंद्र और मैं पैसे मिलाते और उनकी कमी पूरी कर देते। इससे मेरा क्रिकेट चलता रहा। मैं अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता था। वहीं रुकना और साथ में ट्रेनिंग करना, भले ही मुझे ज्यादा मौक़े न मिले हों, सबसे अच्छा फ़ैसला था।"

2021 तक भुर्तेल को कोई मौक़ा नहीं मिला, लेकिन फिर पोखरा प्रीमियर लीग में टॉप ऑर्डर में ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी के प्रदर्शन ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौक़ा दिलाया। और दो साल बाद, वे राष्ट्रीय टीम में एक मध्य-क्रम के बल्लेबाज़ से एक हार्ड-हिटिंग ओपनर और कामचलाऊ लेगस्पिनर बन गए।

भुर्तेल कहते हैं कि अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने नेशनल कैंप के हर सत्र में कम से कम "400 से 500 गेंदें" फेंकी होंगी। "मैं घंटों स्पॉट बॉलिंग करता था। तब मुझे गुगली फेंकना नहीं आता था। बस उन घंटों की गेंदबाज़ी से, मैंने इसमें महारत हासिल कर ली।"

सालों की स्पॉट बॉलिंग तब काम आई जब भुर्तेल ने सेंट विंसेंट में साउथ अफ़्रीका के खिलाफ़ उस मशहूर T20 विश्व कप मैच में चार विकेट लिए। वह अफसोस के साथ कहते हैं, "हम एक रन से हार गए।" लेकिन जब आप उन्हें उनके द्वारा लिए गए विकेटों की याद दिलाते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं।

वह कहते हैं, "एडन मारक्रम और हाइनरिक क्लासन।"

फिर वह एक पिछली कहानी सुनाने लगते हैं। "दरअसल लेगस्पिन इसलिए है क्योंकि..."

वह रुकते हैं, "मेरी कमर टूट गई थी।"

Kushal Bhurtel ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ नेपाल को दिलाई थी आक्रामक शुरुआत • Getty Images

क्या यह चोट बॉडीबिल्डिंग या जिम के प्रति उनके लगाव के कारण लगी थी?

वह हंसते हुए जवाब देते हैं, "बर्तन और कपड़े। जब हम पांचों साथ रहते थे, तो हमारे पास वॉशिंग मशीन खरीदने के पैसे नहीं थे। इतने सालों तक बर्तन और कपड़े धोने की वजह से मुझे कमर के निचले हिस्से में तकलीफ़ हो गई, इसलिए मैंने स्पिन गेंदबाज़ी की तरफ़ मुड़ने का फ़ैसला किया।"

"उस चोट का शुक्रिया। मैंने एक दूसरा हुनर सीख़ लिया।"

भुर्तेल क्रिकेट के पक्के दीवाने हैं। हमारी बात उस दिन हुई जब उनकी टीम ने नेपाल प्रीमियर लीग में अपना आख़िरी मैच खेला था, जिसके बाद उनके हेड कोच स्टुअर्ट लॉ ने उन्हें ढूंढकर ख़ास तौर पर हिदायत दी थी कि वे कुछ दिनों तक जिम न जाएं और न ही ट्रेनिंग करें।

वह कहते हैं, "मैं फिर भी आ गया, आदत है। मैं घर पर चैन से नहीं बैठ सकता। मुझे सुबह या तो जिम में होना होता है या मैदान पर। वर्ना ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है।"

नेपाल के पूर्व कोच मोंटी देसाई कहते हैं कि उन्होंने भुर्तेल से ज़्यादा जुझारू खिलाड़ी नहीं देखा है। 2023 में, जब नेपाल अपना वनडे स्टेटस खोने की कगार पर था और नामीबिया के ख़िलाफ़ एक महत्वपूर्ण मैच खेलने वाला था, तभी भुर्तेल को घर से एक कॉल आया। उनकी मां जल गई थीं। भुर्तेल तुरंत घर भागे, अपनी मां को इलाज के लिए काठमांडू ले आए, और फिर नामीबिया के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे।

उन्होंने अपनी पूरी ताक़त और हिम्मत जुटाई और अपना पहला वनडे शतक जड़ा। यह 12 मैचों में 11 जीत के उस शानदार सफ़र की शुरुआत थी जिसने नेपाल को ज़िम्बाब्वे में होने वाले 2023 विश्व कप क्वालीफ़ायर में पहुंचा दिया।

भुर्तेल कहते हैं, "मोंटी सर, मैं उनका बहुत एहसानमंद हूं। मैंने जिन भी कोचों के अंडर काम किया है, उन सभी ने मेरी मदद की है। मनोज प्रभाकर [2022 में] ने एक लेगस्पिनर के तौर पर मुझ पर भरोसा जताया। स्टुअर्ट लॉ हौसला बढ़ाने वाले इंसान हैं। मोंटी सर - वह अद्भुत थे, न सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने मैदान पर मदद की, बल्कि मैदान के बाहर भी।"

"टीम का जुड़ाव, विचार, अनुशासित रहने की अहमियत, मैंने बहुत कुछ सीख़ा है। असल में, जब पिछले साल नेपाल के कोच के रूप में उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, तो मेरी बहन भी बहुत भावुक हो गई थी। वह टीम के साथ एक परिवार की तरह जुड़े थे।"