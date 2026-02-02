क्या वसीम की कप्तानी में कोई बड़ी टीमों को चौंका पाएगा UAE
UAE की टीम ने पिछले साल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीत हासिल की थी। क्या विश्व कप में उनकी टीम कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी ?
ग्रुप मैच
न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़, चेन्नई, 10 फ़रवरी
कनाडा के ख़िलाफ़, दिल्ली, 13 फ़रवरी
अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़, दिल्ली, 16 फ़रवरी
साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़, दिल्ली, 18 फ़रवरी
बड़ी तस्वीर: क्या UAE बड़ी टीमों को चौंका सकता है?
UAE अपनी क्रिकेट इतिहास में सिर्फ़ तीसरी बार T20 विश्व कप में खेलने जा रहा है। 2024 में वह क्वालिफ़ाई करने से चूक गया था, लेकिन इस बार आख़िरी उपलब्ध स्थान हासिल कर उसने वापसी की और अब 20 टीमों के इस टूर्नामेंट में कुछ फुल मेंबर टीमों को चौंकाना चाहेगा।
T20 विश्व कप में अब तक UAE ने छह में से सिर्फ़ एक मैच जीता है और वह कभी ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाया है। इसके बावजूद हाल के समय में उसने बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ काफ़ी हलचल पैदा की है। पिछले साल मई में उसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2-1 की ऐतिहासिक सीरीज़ जीत दर्ज की। एक T20I त्रिकोणीय सीरीज़ में अफ़ग़ानिस्तान को कड़ी टक्कर दी और एशिया कप में पाकिस्तान को भी अच्छी चुनौती दी।
ग्रुप डी में अफ़ग़ानिस्तान, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ़्रीका के साथ रखे गए UAE के पास उलटफेर करने का मौक़ा है। वह कनाडा के ख़िलाफ़ अपने मौके ज़रूर तलाशेगा। उनकी टीम ने पहले अफ़ग़ानिस्तान को हराया है और उसके पास ऐसे स्पिनर हैं जो साउथ अफ़्रीका और न्यूज़ीलैंड जैसी टीमों को परेशान कर सकते हैं।
UAE की सबसे बड़ी कमी बड़े टूर्नामेंट खेलने का अनुभव है। 15 सदस्यीय टीम में सिर्फ़ तीन खिलाड़ी 2022 के T20 विश्व कप का हिस्सा थे और वही तीन खिलाड़ी मुहम्मद वसीम, अलीशान शराफ़ू और जुनैद सिद्दीक़ी को आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करना होगा।
हालिया फ़ॉर्म
जनवरी के आख़िरी हफ़्ते में दुबई में खेली गई दो मैचों की सीरीज़ में UAE को आयरलैंड से 2-0 से हार झेलनी पड़ी। इससे पहले उसने एशिया और EAP क्वालिफ़ायर खेला, जहां सुपर सिक्स तालिका में वह तीसरे स्थान पर रहा। दिसंबर जनवरी के दौरान UAE के कई खिलाड़ी ILT20 में भी खेले।
इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र: मुहम्मद वसीम और हैदर अली
UAE की बल्लेबाज़ी की पूरी धुरी कप्तान मुहम्मद वसीम के इर्द-गिर्द घूमती है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जिस निरंतरता से रन बनाए हैं। यही चीज़ उन्हें इस टीम का सबसे घातक खिलाड़ी बनाता है। आंकड़ों की बात करें तो वसीम T20I में UAE के लिए सबसे बड़े रन स्कोरर हैं। उन्होंने 93 पारियों में 150.79 के तूफ़ानी स्ट्राइक रेट के साथ 3236 रन जोड़े हैं। उनकी अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके रन टीम के दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर अलीशान शराफ़ू (1671 रन) से क़रीब दोगुने हैं। वसीम का हालिया फ़ॉर्म भी लाजवाब है; वह ILT20 में दूसरे टॉप स्कोरर रहे और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी का लोहा मनवाया। भारत की टर्निंग पिचों, ख़ासकर दिल्ली और चेन्नई में हैदर अली की बाएं आर्म स्पिन UAE के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती है। पिछले एक साल में हैदर का प्रदर्शन ग्राफ तेज़ी से ऊपर गया है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक उन्होंने 15.72 की औसत और महज़ 5.83 की इकॉनमी के साथ 33 विकेट चटकाए हैं, जो टीम में सबसे ज़्यादा हैं। ILT20 में भी उन्होंने 11 मैचों में 10 विकेट लेकर अपनी धार दिखाई और बल्लेबाज़ों को रन बनाने के लिए तरसा दिया।
आख़िरी विश्व कप?
UAE के तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण के अगुआ जुनैद सिद्दीक़ी अपने करियर के ढलान पर हो सकते हैं। 33 वर्षीय जुनैद UAE के इतिहास में 100 विकेट का आंकड़ा छूने वाले एकमात्र गेंदबाज़ हैं, जिनके नाम कुल 117 शिकार दर्ज हैं। 2019 में डेब्यू के बाद से वे टीम की रफ़्तार का मुख्य चेहरा रहे हैं, लेकिन उम्र को देखते हुए यह उनका अंतिम मेगा इवेंट हो सकता है। उनके साथ 36 साल के अनुभवी लेफ़्ट आर्म स्पिनर सिमरनजीत सिंह के लिए भी यह आख़िरी बड़ा टूर्नामेंट माना जा रहा है।
संभावित प्लेइंग XI
1 आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), 2 मुहम्मद वसीम (कप्तान), 3 मुहम्मद ज़ोहेब, 4 अलीशान शराफ़ू, 5 हर्षित कौशिक, 6 मयंक कुमार, 7 ध्रुव पराशर, 8 मुहम्मद अरफ़ान, 9 हैदर अली, 10 जुनैद सिद्दीक़ी, 11 मुहम्मद जवदुल्लाह
बाक़ी स्क्वॉड: मुहम्मद रोहिद, सिमरनजीत सिंह, सोहैब ख़ान, मुहम्मद फ़ारूक़
पोल