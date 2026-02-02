क्या वसीम की कप्तानी में कोई बड़ी टीमों को चौंका पाएगा UAE

ग्रुप मैच

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़, चेन्नई, 10 फ़रवरी

कनाडा के ख़िलाफ़, दिल्ली, 13 फ़रवरी

अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़, दिल्ली, 16 फ़रवरी

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़, दिल्ली, 18 फ़रवरी

बड़ी तस्वीर: क्या UAE बड़ी टीमों को चौंका सकता है?

T20 विश्व कप में अब तक UAE ने छह में से सिर्फ़ एक मैच जीता है और वह कभी ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाया है। इसके बावजूद हाल के समय में उसने बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ काफ़ी हलचल पैदा की है। पिछले साल मई में उसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2-1 की ऐतिहासिक सीरीज़ जीत दर्ज की। एक T20I त्रिकोणीय सीरीज़ में अफ़ग़ानिस्तान को कड़ी टक्कर दी और एशिया कप में पाकिस्तान को भी अच्छी चुनौती दी।

ग्रुप डी में अफ़ग़ानिस्तान, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ़्रीका के साथ रखे गए UAE के पास उलटफेर करने का मौक़ा है। वह कनाडा के ख़िलाफ़ अपने मौके ज़रूर तलाशेगा। उनकी टीम ने पहले अफ़ग़ानिस्तान को हराया है और उसके पास ऐसे स्पिनर हैं जो साउथ अफ़्रीका और न्यूज़ीलैंड जैसी टीमों को परेशान कर सकते हैं।

UAE की सबसे बड़ी कमी बड़े टूर्नामेंट खेलने का अनुभव है। 15 सदस्यीय टीम में सिर्फ़ तीन खिलाड़ी 2022 के T20 विश्व कप का हिस्सा थे और वही तीन खिलाड़ी मुहम्मद वसीम, अलीशान शराफ़ू और जुनैद सिद्दीक़ी को आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करना होगा।

हालिया फ़ॉर्म

UAE ने पिछले साल बांग्लादेश को 2-1 से हराया था • Emirates Cricket Board

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र: मुहम्मद वसीम और हैदर अली

संभावित प्लेइंग XI

1 आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), 2 मुहम्मद वसीम (कप्तान), 3 मुहम्मद ज़ोहेब, 4 अलीशान शराफ़ू, 5 हर्षित कौशिक, 6 मयंक कुमार, 7 ध्रुव पराशर, 8 मुहम्मद अरफ़ान, 9 हैदर अली, 10 जुनैद सिद्दीक़ी, 11 मुहम्मद जवदुल्लाह

बाक़ी स्क्वॉड: मुहम्मद रोहिद, सिमरनजीत सिंह, सोहैब ख़ान, मुहम्मद फ़ारूक़