कर्स्टन के अनुभव के भरोसे अपने अभियान की शुरुआत करेगी नामीबिया

नामीबिया के कप्तान गेरार्ड इरास्मस ने कहा कि कर्स्टन द्वारा इन परिस्थितियों का ज्ञान नामीबिया की टीम को बहुत काम आएगा। दिल्ली में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इरास्मस ने कहा, "वह निश्चित रूप से टीम में एक अनुभव लाते हैं क्योंकि वह 2011 विश्व कप के साथ-साथ IPL टीमों के साथ भी रह चुके हैं। उन्हें भारत के अलग-अलग मैदानों का ज्ञान भी है, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा।

"यह हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास कई मेंटॉर टाइप के कोच हैं, जो टीम में मानवीय साइड पहले लाते हैं और जो खिलाड़ियों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। गैरी के इस पहलू का हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं। क्रिकेट, परिस्थितियों पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है और उनका टीम के आस-पास रहना हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। वह ना सिर्फ़ यहां के मैदानों बल्कि कई विपक्षी खिलाड़ियों को भी जानते हैं क्योंकि वह कई अन्य टीमों और खिलाड़ियों के साथ भी रह चुके हैं।"

ग़ौरतलब है कि कर्स्टन अक्तूबर 2024 में छह महीने तक पाकिस्तान के सफ़ेद गेंद टीमों के भी कोच रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 2017 और 2018 में बिग बैश लीग (BBL) में भी होबार्ट हरिकेंस के लिए कोचिंग की थी और 2007 से 2011 के बीच भारतीय टीम का कोच बनने के बाद वह 2011 से 2013 तक साउथ अफ़्रीका के मुख्य कोच थे।

अभ्यास से इतर सेलेक्टेड मीडिया से बात करते हुए नामीबिया के मुख्य कोच क्रेग विलियम्स ने कहा, "दुनिया गैरी को जानती हैं और कोई ऐसा विभाग नहीं जहां वह हमारी सहायता नहीं करते हैं। वह एक वर्कोहोलिक आदमी हैं और हर समय हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं। एक युवा कोच के रूप में मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं और यह अविश्वसनीय है। वह हर विभाग फ़ील्डिंग, बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मौसम, बल्लेबाज़ी, परिस्थितियां सभी चीज़ों को जानते हैं। वह एक ऑलराउंडर कोच हैं और उन्हें अपने साथ पाकर हम बहुत ख़ुश हैं।"

कर्स्टन को दिसंबर 2025 में नामीबिया टीम का सलाहकार बनाया गया। इसके बाद इस विश्व कप से पहले साउथ अफ़्रीका और दुबई में नामीबिया टीम का कैंप लगा, उसमें वह टीम के साथ थे। उनका काम सिर्फ़ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है बल्कि वह खिलाड़ियों और प्रबंधन के बीच एक पुल का काम करते हैं। वह नामीबिया में सिर्फ़ सीनियर टीम के साथ नहीं हैं, बल्कि देश में क्रिकेट के विकास पर भी काम कर रहे हैं। इरास्मस ने भी सेलेक्टेड मीडिया से बात करते हुए कर्स्टन की भूमिका के बारे में और बताया।