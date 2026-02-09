मैच (10)
ख़बरें

कर्स्टन के अनुभव के भरोसे अपने अभियान की शुरुआत करेगी नामीबिया

नामीबिया के प्रमुख कोच और कप्तान ने बताया कि गैरी कर्स्टन का टीम के ऊपर काफ़ी प्रभाव है

Daya Sagar
दया सागर
Feb 9, 2026, 3:25 PM • 3 hrs ago
Gary Kirsten is unveiled as a consultant to Namibia's men's national teams, Windhoek, December 6, 2025

दिसंबर 2025 में गैरी कर्स्टन को सलाहकार के रूप में नामीबिया टीम में शामिल किया गया था  •  Cricket Namibia

लगातार चौथे T20 विश्व कप का हिस्सा बनने जा रही नामीबिया की टीम अपने पहले मुक़ाबले से पहले बहुत उत्साहित है। इस बार उनके साथ सलाहकार और मेंटॉर के रूप में पूर्व साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ और पूर्व भारतीय कोच गैरी कर्स्टन भी आए हैं, जो भारत को भारत में ही 2011 में वनडे विश्व कप जीता चुके हैं। इसके अलावा वह IPL में गुजरात टाइटंस (2022 से 2024), रॉयल चैलेजर्स बेंगलुरू (2018-2019) और दिल्ली डेयरडेविल्स (2014-1015) से भी सहायक कोच, मुख्य कोच या मेंटॉर के भी रूप में जुड़ चुके हैं, जिससे उन्हें भारतीय परिस्थितियों का पर्याप्त ज्ञान है।
नामीबिया के कप्तान गेरार्ड इरास्मस ने कहा कि कर्स्टन द्वारा इन परिस्थितियों का ज्ञान नामीबिया की टीम को बहुत काम आएगा। दिल्ली में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इरास्मस ने कहा, "वह निश्चित रूप से टीम में एक अनुभव लाते हैं क्योंकि वह 2011 विश्व कप के साथ-साथ IPL टीमों के साथ भी रह चुके हैं। उन्हें भारत के अलग-अलग मैदानों का ज्ञान भी है, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा।
"यह हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास कई मेंटॉर टाइप के कोच हैं, जो टीम में मानवीय साइड पहले लाते हैं और जो खिलाड़ियों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। गैरी के इस पहलू का हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं। क्रिकेट, परिस्थितियों पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है और उनका टीम के आस-पास रहना हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। वह ना सिर्फ़ यहां के मैदानों बल्कि कई विपक्षी खिलाड़ियों को भी जानते हैं क्योंकि वह कई अन्य टीमों और खिलाड़ियों के साथ भी रह चुके हैं।"
ग़ौरतलब है कि कर्स्टन अक्तूबर 2024 में छह महीने तक पाकिस्तान के सफ़ेद गेंद टीमों के भी कोच रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 2017 और 2018 में बिग बैश लीग (BBL) में भी होबार्ट हरिकेंस के लिए कोचिंग की थी और 2007 से 2011 के बीच भारतीय टीम का कोच बनने के बाद वह 2011 से 2013 तक साउथ अफ़्रीका के मुख्य कोच थे।
अभ्यास से इतर सेलेक्टेड मीडिया से बात करते हुए नामीबिया के मुख्य कोच क्रेग विलियम्स ने कहा, "दुनिया गैरी को जानती हैं और कोई ऐसा विभाग नहीं जहां वह हमारी सहायता नहीं करते हैं। वह एक वर्कोहोलिक आदमी हैं और हर समय हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं। एक युवा कोच के रूप में मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं और यह अविश्वसनीय है। वह हर विभाग फ़ील्डिंग, बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मौसम, बल्लेबाज़ी, परिस्थितियां सभी चीज़ों को जानते हैं। वह एक ऑलराउंडर कोच हैं और उन्हें अपने साथ पाकर हम बहुत ख़ुश हैं।"
कर्स्टन को दिसंबर 2025 में नामीबिया टीम का सलाहकार बनाया गया। इसके बाद इस विश्व कप से पहले साउथ अफ़्रीका और दुबई में नामीबिया टीम का कैंप लगा, उसमें वह टीम के साथ थे। उनका काम सिर्फ़ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है बल्कि वह खिलाड़ियों और प्रबंधन के बीच एक पुल का काम करते हैं। वह नामीबिया में सिर्फ़ सीनियर टीम के साथ नहीं हैं, बल्कि देश में क्रिकेट के विकास पर भी काम कर रहे हैं। इरास्मस ने भी सेलेक्टेड मीडिया से बात करते हुए कर्स्टन की भूमिका के बारे में और बताया।
उन्होंने कहा, "एक कप्तान के रूप में मेरे लिए वह बहुत ही सहायक हैं क्योंकि वह हमारे और बोर्ड प्रबंधन के बीच एक पुल की तरह हैं। वह एक बेहतरीन इंसान हैं और वह खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ निकलवाते हैं। मुझे अब समझ आता है कि वह इतने महान खिलाड़ियों के साथ 2011 का विश्व कप कैसे जीत पाए।"
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

