उलटफेर करके अपनी छाप छोड़ना चाहेगा नामीबिया

ग्रुप मैच

बनाम नीदरलैंड्स, दिल्ली, 10 फ़रवरी

बनाम भारत, दिल्ली, 12 फ़रवरी

बनाम USA, चेन्नई, 15 फ़रवरी

बनाम पाकिस्तान, कोलंबो, 18 फ़रवरी

बड़ी तस्वीर: नामीबिया को ग्रुप ए में और ड्रामा जोड़ने की उम्मीद

ग्रुप ए में सारा ध्यान भारत और पाकिस्तान पर है। लेकिन लगातार चौथा T20 विश्व कप खेल रही नामीबिया की टीम कुछ उलटफेर करके ग्रुप के सिनारियो में और मसाला जोड़ना चाहेगी।

हालिया फ़ॉर्म

नामीबिया का आख़िरी अंतरराष्ट्रीय मैच अक्तूबर 2025 में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ था, जिसे उन्होंने चार विकेट से जीता था। इससे पहले उन्होंने अफ़्रीका क्वालिफ़ायर्स खेले थे, जहां फ़ाइनल तक उनका सफ़र काफ़ी प्रभावशाली रहा था।

इन पर रहेंगी नज़रें: एरार्ड इरास्मस और जेजे स्मिट

यह इरास्मस का नामीबिया कप्तान के रूप में लगातार चौथा विश्व कप है • Getty Images

ऑलराउंडर जेजे स्मिट की भूमिका भी नामीबिया के T20 विश्व कप तक के सफ़र में बेहद अहम रही है और वे भारत और श्रीलंका में उस फ़ॉर्म को आगे बढ़ाना चाहेंगे। वे अफ़्रीका क्वालिफ़ायर्स में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जहां उन्होंने चार पारियों में 98.50 की औसत और 187.61 के स्ट्राइक रेट से 197 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी मध्यम तेज़ गेंदबाज़ी से पांच मैचों में छह विकेट भी लिए थे।

आख़िरी पड़ाव

सर्वश्रेष्ठ एकादश

1 लॉरेन स्टीनकैंप, 2 यान फ़्रायलिंक, 3 निकोल लॉफ़्टी-ईटन, 4 एरार्ड इरास्मस (कप्तान), 5 जेजे स्मिट, 6 मलान क्रूगर, 7 ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), 8 रूबेन ट्रंपलमन, 9 बर्नार्ड शोल्ज़, 10 बेन शिकोंगो, 11 जैक ब्रॉसेल

बाक़ी दल: मैक्स हाइंगो, विलेम माइबर्ग, डायलन लाइशर, यान बाल्ट