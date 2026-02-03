अनुभव और युवा जोश के साथ विश्व कप में कुछ और उलटफेर करना चाहेगी नीदरलैंड्स

ग्रुप स्टेज शेड्यूल

बनाम पाकिस्तान, 7 फरवरी, कोलंबो

बनाम नामीबिया, 10 फरवरी, दिल्ली

बनाम USA, 13 फरवरी, चेन्नई

बनाम भारत, 18 फरवरी, अहमदाबाद

बड़ी तस्वीर: इस बार किसे चौंकाएगी नीदरलैंड्स?

युवा माइकल लेविट और आक्रामक मैक्स ओ'डाउड शीर्ष पर टीम की बल्लेबाज़ी का भार संभालेंगे। इसके बाद निरंतरता दिखाने वाले एडवर्ड्स भी होंगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताक़त दिग्गज ऑलराउंडर्स बास डलीडे , रुलॉफ़ वैन डर मर्व और ऐकरमैन की मौजूदगी होगी। पॉल वैन मीकरेन और फ़्रेड क्लासेन की उपस्थिति उनकी तेज़ गेंदबाज़ी को भी काफ़ी मज़बूत बनाती है। आर्यन दत्त और साक़िब ज़ुल्फ़िक़ार स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे।

सातवीं बार T20 विश्व कप खेल रहे होने के कारण सुपर-8 में जाना तो उनका निश्चित लक्ष्य होगा, लेकिन यदि उनकी तैयारी काम आई और उन्होंने दबाव से निपट लिया तो एक और सरप्राइज उनकी पहुंच से अधिक दूर नहीं होगा।

हालिया फ़ॉर्म

यूरोप रीज़न फ़ाइनल 2025 में अपने चार में से तीन मैच जीतने के बाद नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश में तीन T20I खेले और 2-0 से सीरीज़ गंवाई।

Max O'Dowd बल्लेबाज़ी में Netherlands के लिए होंगे काफ़ी अहम • AFP/Getty Images

इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें

क्या इनका आख़िरी मौक़ा?

41 साल के हो चुके रुलॉफ़ वैन डर मर्व इस T20 विश्व कप के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। अपने काफ़ी लंबे करियर में वह अब तक 369 T20 मैच खेल चुके हैं। बाएं हाथ की स्पिन और उनकी कामचलाऊ बल्लेबाज़ी ने नीदरलैंड्स को कई बड़े टूर्नामेंट्स में लाभ पहुंचाया है। 2009 में नीदरलैंड्स के पहले T20 विश्व कप अभियान में भी खेल चुके होने के बाद यह उनका छठा T20 विश्व कप (पांच नीदरलैंड्स के लिए और 2010 में एक साउथ अफ़्रीका के लिए) होगा। यूरोप क्वालिफ़ायर्स के दौरान उनके अनुभव की झलक देखने को मिली जहां उन्होंने चार मैचों में छह विकेट चटकाए। संभवतः अपने आख़िरी T20 विश्व कप में वह नीदरलैंड्स को एक कदम और आगे जाने में मदद करना चाहेंगे।

Roelof van der Merwe खेलेंगे अपना छठा T20 विश्व कप • Associated Press

Best XI

1 माइकल लेविट, 2 मैक्स ओ'डाउड, 3 क़ॉलिन ऐकरमैन, 4 स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान, विकेटकीपर), 5 बास डलीडे, 6 ज़ैक लायन, 7 लोगन वैन बीक, 8 रुलॉफ़ वैन डर मर्व, 9 काइल क्लीन, 10 आर्यन दत्त, 11 पॉल वैन मीकरेन

बाकी स्क्वॉड: नोवा क्रोस, साक़िब ज़ुल्फ़िक़ार, फ़्रेड क्लासेन, टिम वैन डर गगटेन