साउथ अफ़्रीका ने चुनी गेंदबाज़ी, लिंडे की जगह बॉश साउथ अफ़्रीका के एकादश में शामिल

ख़बरें

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 14, 2026, 1:13 PM • 1 hr ago
Tim Seifert and Finn Allen helped New Zealand soar, New Zealand vs UAE, T20 World Cup 2026, Chennai, February 10, 2026

न्यूज़ीलैंड के एकादश में कोई बदलाव नहीं है  •  Associated Press

T20 विश्व कप 2026 में साउथ अफ़्रीका और न्यूज़ीलैंड के बीच अहमदाबाद में मुक़ाबले में साउथ अफ़्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है। साउथ अफ़्रीका की टीम में एक बदलाव है, जॉर्ज लिंडे एकादश से बाहर हैं और उनकी जगह पर कॉर्बिन बॉश की साउथ अफ़्रीका के एकादश में वापसी हुई है। न्यूज़ीलैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
न्यूज़ीलैंड: 1 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 2 फ़िन ऐलेन, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डेरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 मिचेल सैंटनर, 8 जेम्स नीशम, 9 मैट हेनरी, 10 लॉकी फ़र्ग्युसन, 11 जेकब डफ़ी
साउथ अफ़्रीका : 1 ऐडन मारक्रम (कप्तान), 2 क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 3 रयान रिकलटन, 4 डेवाल्ड ब्रेविस, 5 डेविड मिलर, 6 ट्रिस्टन स्टब्स, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 कगिसो रबाडा, 10 केशव महाराज, 11 लुंगी एन्गिडी
ऐडन मारक्रम ने कहा कि अंडर लाइट्स पिच बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल होगी, हालांकि ओस उतनी अधिक नहीं होगी।
मिचेल सैंटनर ने कहा कि विकेट बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी है इसलिए उनकी टीम स्कोरबोर्ड पर अच्छा टोटल खड़ा करने का प्रयास करेगी। सैंटनर ने कहा कि उनकी टीम जीत हासिल कर अगले दौर में जगह सुनिश्चित करना चाहेगी। न्यूज़ीलैंड के एकादश में कोई बदलाव नहीं है।
