साउथ अफ़्रीका ने चुनी गेंदबाज़ी, लिंडे की जगह बॉश साउथ अफ़्रीका के एकादश में शामिल

न्यूज़ीलैंड: 1 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 2 फ़िन ऐलेन, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डेरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 मिचेल सैंटनर, 8 जेम्स नीशम, 9 मैट हेनरी, 10 लॉकी फ़र्ग्युसन, 11 जेकब डफ़ी

साउथ अफ़्रीका : 1 ऐडन मारक्रम (कप्तान), 2 क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 3 रयान रिकलटन, 4 डेवाल्ड ब्रेविस, 5 डेविड मिलर, 6 ट्रिस्टन स्टब्स, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 कगिसो रबाडा, 10 केशव महाराज, 11 लुंगी एन्गिडी

ऐडन मारक्रम ने कहा कि अंडर लाइट्स पिच बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल होगी, हालांकि ओस उतनी अधिक नहीं होगी।