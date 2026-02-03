विश्व कप में अपनी छाप छोड़ने के लिए ओमान के युवा खिलाड़ियों को करना होगा अच्छा प्रदर्शन

गेंदबाज़ी में स्पिन ओमान का सबसे बड़ा हथियार है। उनके पास वसीम अली, शकील अहमद और आशीष ओडेदरा के रूप में तीन फ़्रंटलाइन फिंगर स्पिनर हैं, जिन्हें नदीम ख़ान की रिस्ट स्पिन का साथ मिलता है। अगर श्रीलंका की पिचें सूखी रहीं और वहां टर्न मिला, तो यह अटैक किसी भी टीम के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। हालांकि, ओमान को अक्तूबर में हुए T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफ़िक क्वालीफ़ायर के बाद से ज़्यादा मैच खेलने का मौक़ा नहीं मिला है। UAE या USA के खिलाड़ियों के पास ILT20 और MLC जैसे मौके होते हैं, या नेपाल के खिलाड़ियों के पास NPL की सफलता का सहारा है, लेकिन ओमान के क्रिकेटरों को काफ़ी हद तक ट्रेनिंग कैंप और अपने घरेलू ढांचे (जिसमें दो T20 लीग शामिल हैं) पर ही निर्भर रहना पड़ा है।