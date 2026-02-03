विश्व कप में अपनी छाप छोड़ने के लिए ओमान के युवा खिलाड़ियों को करना होगा अच्छा प्रदर्शन
ओमान की टीम में 44 वर्षीय आमिर कलीम को शामिल किया गया है, जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ एशिया कप में अर्धशतक लगाया था
ग्रुप मुक़ाबलेज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़, कोलंबो, 9 फ़रवरी श्रीलंका के ख़िलाफ़, पल्लेकल, 12 फ़रवरी आयरलैंड के ख़िलाफ़, कोलंबो, 14 फ़रवरी बनाम ऑस्ट्रेलिया, पल्लेकेले, 20 फ़रवरी
बड़ी: अलग तैयारी के साथ उतरी ओमान
लंबे समय से ओमान की बल्लेबाज़ी अक्सर जतिंदर सिंह और आक़िब इल्यास के इर्द-गिर्द घूमती रही है। हालांकि हाल के महीनों में सुखद संकेत मिले हैं कि दूसरे खिलाड़ी भी ज़िम्मेदारी उठाने लगे हैं। हम्माद मिर्ज़ा, जिन्होंने 2025 एशिया कप के दौरान अबू धाबी में कुलदीप यादव के ख़िलाफ़ आक्रामक रुख़ अपनाया था, उन्हें एक बेहतरीन भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं करण सोनावले भी टॉप ऑर्डर में वैसी ही तेज़ी दिखाते हैं। अब सवाल यही है कि क्या यह उभरता हुआ ग्रुप बड़े विरोधियों के ख़िलाफ़ दबाव वाले मौक़ों पर वैसा ही संयम और स्पष्ट सोच दिखा पाएगा।
गेंदबाज़ी में स्पिन ओमान का सबसे बड़ा हथियार है। उनके पास वसीम अली, शकील अहमद और आशीष ओडेदरा के रूप में तीन फ़्रंटलाइन फिंगर स्पिनर हैं, जिन्हें नदीम ख़ान की रिस्ट स्पिन का साथ मिलता है। अगर श्रीलंका की पिचें सूखी रहीं और वहां टर्न मिला, तो यह अटैक किसी भी टीम के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। हालांकि, ओमान को अक्तूबर में हुए T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफ़िक क्वालीफ़ायर के बाद से ज़्यादा मैच खेलने का मौक़ा नहीं मिला है। UAE या USA के खिलाड़ियों के पास ILT20 और MLC जैसे मौके होते हैं, या नेपाल के खिलाड़ियों के पास NPL की सफलता का सहारा है, लेकिन ओमान के क्रिकेटरों को काफ़ी हद तक ट्रेनिंग कैंप और अपने घरेलू ढांचे (जिसमें दो T20 लीग शामिल हैं) पर ही निर्भर रहना पड़ा है।
ओमान ने श्रीलंका में कई अभ्यास मैच भी खेले हैं और हेड कोच दलीप मेंडिस की देखरेख में एक कड़े कंडीशनिंग कैंप से गुज़रे हैं। मेंडिस की यहां के हालातों और स्थानीय पिच की समझ आने वाले हफ़्तों में टीम के लिए बेहद क़ीमती साबित हो सकती है।
हालिया फ़ॉर्म
ओमान को आख़िरी बार अक्तूबर में घर पर हुए T20 विश्व कप एशिया और EAP क्वालीफ़ायर में देखा गया था। उन्होंने अपने छह में से पांच मैच जीतकर मुख्य टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह पक्की की थी, जहां उनकी इकलौती हार नेपाल के ख़िलाफ़ आई। उससे पहले एशिया कप में उनका सफ़र बिना किसी जीत के समाप्त हुआ था, जहां वे UAE सहित अपने तीनों ग्रुप मैच हार गए थे। फिर भी, कुछ सकारात्मक पहलू रहे, ख़ास तौर पर अबू धाबी में भारत के ख़िलाफ़ उनका जुझारू प्रदर्शन।
इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र: आमिर कलीम और नदीम ख़ान
44 साल की उम्र में आमिर कलीम की टीम में वापसी किसी कहानी से कम नहीं है। चोटिल हसनैन शाह की जगह टीम की रवानगी से ठीक एक दिन पहले उन्हें शामिल किया गया, जिससे वह इस टूर्नामेंट के सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी बन गए हैं। ओमान की नेशनल अंडर-19 टीम के कोच रह चुके कलीम को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर पिछले साल एशिया कप से पहले सीनियर टीम में वापस बुलाया गया था। उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ अर्धशतक जड़कर इस फ़ैसले को सही साबित किया और इस विश्व कप की तैयारियों में भी अपनी दावेदारी मज़बूत रखी है।
निचले क्रम के बल्लेबाज़ और बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर नदीम ख़ान ने ओमान को क्वालीफ़ाई कराने में बड़ी भूमिका निभाई। एक धीमी पिच पर जहां रन बनाना मुश्किल था, वहां उनकी 16 गेंदों पर नाबाद 30 रनों की पारी ने UAE के ख़िलाफ़ एक रोमांचक जीत दिलाई। वहां मिली हार ओमान की उम्मीदों को झटका दे सकती थी। नदीम ने टूर्नामेंट में 11 विकेट भी चटकाए, जो संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट थे।
आख़िरी विश्व कप?
दो साल पहले कलीम और जतिंदर सिंह ने शायद ही सोचा होगा कि वे इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। अब वे पिछले साल के एशिया कप के अनुभवों के साथ यहां पहुंचे हैं। अगले एडिशन तक कलीम 46 और जतिंदर 38 साल के हो जाएंगे। हो सकता है कि वे तब भी ओमान के साथ हों, लेकिन मैदान के बजाय डगआउट में। वैसे क्रिकेट में कभी भी कुछ भी मुमकिन है।
संभावित XI
1 जतिंदर सिंह (कप्तान), 2 आमिर कलीम, 3 हम्माद मिर्ज़ा, 4 करण सोनावले, 5 वसीम अली, 6 विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), 7 जितेन रामानंदी, 8 नदीम ख़ान, 9 शाह फ़ैसल, 10 शकील अहमद, 11 जय ओडेदरा
पोल