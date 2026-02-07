चोटिल मलिंगा की जगह मदुशन को श्रीलंका की टीम में शामिल किया गया

उस मैच को बारिश के कारण रोकना पड़ा था। उसके बाद जैसे ही मैच फिर से शुरू हुआ, पहले ही ओवर में फ़ॉलो थ्रू के दौरान मलिंगा को वह चोट लग गई। इसके बाद वह तीसरे T20I में भी नहीं खेल पाए।

2025 के IPL में मलिंगा ने कमाल की गेंदबाज़ी की थी। उसी कारण उन्हें राष्ट्रीय टीम में भी तरक्की मिली। उन्होंने पिछले साल नवंबर में श्रीलंका के लिए T20 में डेब्यू किया था। अब तक उन्होंने कुल आठ T20I मैच खेले हैं और 9.41 की इकॉनमी रेट से आठ विकेट लिए हैं।

उनकी जगह पर टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर मदुशन को शामिल किया गया और उन्होंने भी आठ ही मैच खेले हैं। मदुशन ने 2022 में डेब्यू किया था। उन्होंने अपना आख़िरी T20I मैच 2023 में खेला था। अपने आठ मैचों में उन्होंने 8.63 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट झटके हैं।