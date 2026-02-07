मैच (13)
चोटिल मलिंगा की जगह मदुशन को श्रीलंका की टीम में शामिल किया गया

इशान मलिंगा को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले गए T20I सीरीज़ के दौरान कंधे में चोट लगी थी

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 7, 2026, 12:14 PM • 17 hrs ago
A Rahmanullah Gurbaz drive is just out of Pramod Madushan's reach, Afghanistan vs Sri Lanka, Men's T20 World Cup 2022, Brisbane, November 1, 2022

Pramod Madushan ने आख़िरी बार 2023 में कोई T20I खेला था  •  Getty Images

प्रमोद मदुशन को इशान मालिंगा की जगह श्रीलंका के T20 विश्व कप टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इसी महीने घरेलू सीरीज़ के दूसरे T20I में मलिंगा के कंधे पर चोट लगी थी।
उस मैच को बारिश के कारण रोकना पड़ा था। उसके बाद जैसे ही मैच फिर से शुरू हुआ, पहले ही ओवर में फ़ॉलो थ्रू के दौरान मलिंगा को वह चोट लग गई। इसके बाद वह तीसरे T20I में भी नहीं खेल पाए।
2025 के IPL में मलिंगा ने कमाल की गेंदबाज़ी की थी। उसी कारण उन्हें राष्ट्रीय टीम में भी तरक्की मिली। उन्होंने पिछले साल नवंबर में श्रीलंका के लिए T20 में डेब्यू किया था। अब तक उन्होंने कुल आठ T20I मैच खेले हैं और 9.41 की इकॉनमी रेट से आठ विकेट लिए हैं।
उनकी जगह पर टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर मदुशन को शामिल किया गया और उन्होंने भी आठ ही मैच खेले हैं। मदुशन ने 2022 में डेब्यू किया था। उन्होंने अपना आख़िरी T20I मैच 2023 में खेला था। अपने आठ मैचों में उन्होंने 8.63 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट झटके हैं।
श्रीलंका आठ फ़रवरी को कोलंबो में आयरलैंड के ख़िलाफ़ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा। टीम ग्रुप बी में है। सुपर 8 में जगह बनाने की कोशिश में उन्हें ओमान, ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच खेलना होगा।
