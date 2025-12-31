मैच (30)
ख़बरें

T20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान की कप्तानी करेंगे राशिद

टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान हो गया है, मुजीब और फ़ारूक़ी की टीम में वापसी हुई है

ESPNcricinfo स्टाफ़
31-Dec-2025 • 9 hrs ago
Rashid Khan and Gulbadin Naib soak in Afghanistan's historic win, Afghanistan vs Bangladesh, Super Eight, Group 1, Men's T20 World Cup 2024, Kingstown, June 24, 2024

2024 T20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान सेमीफ़ाइनल तक पहुंचा था  •  AFP/Getty Images

राशिद ख़ान 2026 पुरुष T20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान की कप्तानी करेंगे। भारत और श्रीलंका में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए चयनित यही टीम विश्व कप से पहले UAE में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ तीन मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ भी खेलेगी।
अफ़ग़ानिस्तान की टीम में बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी, ऑफ़ स्पिनर मुजीब उर रहमान, ऑलराउंडर गुलबदीन नईब और दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ नवीन उल हक़ शामिल हैं। फ़ारूक़ी और नईब को अक्तूबर में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सफ़ेद गेंद के दौरे से बाहर रखा गया था, लेकिन T20 विश्व कप से पहले टीम में उनकी वापसी हो गई है।
इस बीच मुजीब की वापसी के चलते मिस्ट्री स्पिनर एएम ग़ज़नफ़र को रिज़र्व खिलाड़ियों में रखा गया है। रिज़र्व सूची में इजाज़ अहमदज़ई और ज़िया उर रहमान शरीफ़ी भी शामिल हैं। वहीं नवीन उल हक़ कंधे की चोट से उबरने के बाद लौटे हैं, जिसके कारण वह सितंबर में एशिया कप नहीं खेल पाए थे। उन्होंने आख़िरी बार दिसंबर 2024 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।
अफ़ग़ानिस्तान ने 2024 में हुए पिछले T20 विश्व कप में सेमीफ़ाइनल तक का सफ़र तय किया था, जो किसी भी ICC टूर्नामेंट में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ीलैंड, वेस्टइंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश जैसी मज़बूत टीमों को हराया था।
अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO नसीब ख़ान ने कहा, "पिछले T20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान का प्रदर्शन शानदार रहा था। हमारे पास उस टूर्नामेंट की बेहतरीन यादें हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार एशियाई परिस्थितियों में नतीजे और भी बेहतर होंगे। वेस्टइंडीज़ की मेज़बानी हमें अपने संयोजन को परखने और विश्व कप के लिए अच्छी तैयारी करने का बेहतरीन मौक़ा देगी।"
वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ अफ़ग़ानिस्तान की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ 19 से 22 जनवरी तक खेली जाएगी। T20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान को ग्रुप डी में रखा गया है, जहां उनका सामना न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ़्रीका, UAE और कनाडा से होगा। अफ़ग़ानिस्तान अपने अभियान की शुरुआत 8 फ़रवरी को चेन्नई में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ करेगा।

वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ और T20 विश्व कप 2026 के लिए अफ़ग़ानिस्तान की टीम

राशिद ख़ान (कप्तान), इब्राहिम ज़दरान (उपकप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक़ (विकेटकीपर), सदीक़ुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह ओमरज़ई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल-हक़, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी और अब्दुल्लाह अहमदज़ई
रिज़र्व खिलाड़ी: एएम ग़ज़नफ़र, इजाज़ अहमदज़ई और ज़िया उर रहमान शरीफ़ी
