T20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान की कप्तानी करेंगे राशिद

इस बीच मुजीब की वापसी के चलते मिस्ट्री स्पिनर एएम ग़ज़नफ़र को रिज़र्व खिलाड़ियों में रखा गया है। रिज़र्व सूची में इजाज़ अहमदज़ई और ज़िया उर रहमान शरीफ़ी भी शामिल हैं। वहीं नवीन उल हक़ कंधे की चोट से उबरने के बाद लौटे हैं, जिसके कारण वह सितंबर में एशिया कप नहीं खेल पाए थे। उन्होंने आख़िरी बार दिसंबर 2024 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।

अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO नसीब ख़ान ने कहा, "पिछले T20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान का प्रदर्शन शानदार रहा था। हमारे पास उस टूर्नामेंट की बेहतरीन यादें हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार एशियाई परिस्थितियों में नतीजे और भी बेहतर होंगे। वेस्टइंडीज़ की मेज़बानी हमें अपने संयोजन को परखने और विश्व कप के लिए अच्छी तैयारी करने का बेहतरीन मौक़ा देगी।"

वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ अफ़ग़ानिस्तान की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ 19 से 22 जनवरी तक खेली जाएगी। T20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान को ग्रुप डी में रखा गया है, जहां उनका सामना न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ़्रीका, UAE और कनाडा से होगा। अफ़ग़ानिस्तान अपने अभियान की शुरुआत 8 फ़रवरी को चेन्नई में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ करेगा।

वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ और T20 विश्व कप 2026 के लिए अफ़ग़ानिस्तान की टीम

राशिद ख़ान (कप्तान), इब्राहिम ज़दरान (उपकप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक़ (विकेटकीपर), सदीक़ुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह ओमरज़ई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल-हक़, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी और अब्दुल्लाह अहमदज़ई