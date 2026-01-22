मैच (29)
ख़बरें

T20 विश्व कप के लिए रिकलटन और स्टब्स को साउथ अफ़्रीका दल में शामिल किया गया

डीज़ॉर्ज़ी अभी तक चोट से उबर नहीं आए हैं, वहीं फ़रेरा को SA20 के मैच के दौरान चोट लगी थी

Firdose Moonda
फ़िरदौस मूंडा
22-Jan-2026
Tristan Stubbs and Ryan Rickelton train in Arundel ahead of the WTC final, June 2, 2025

Tristan Stubbs and Ryan Rickelton train in Arundel ahead of the WTC final  •  ICC/Getty Images

टोनी डीज़ॉर्ज़ी और डॉनोवन फ़रेरा के चोटिल होने के कारण साउथ अफ़्रीका के T20 विश्व कप दल में रायन रिकलटन और ट्रिस्टन स्टब्स को उनकी जगह शामिल किया गया है। डीज़ॉर्ज़ी दिसंबर में भारत दौरे पर अपना हैमस्ट्रिंग चोटिल कर बैठे थे और फ़रेरा को SA20 के मैच में फ़ील्डिंग के दौरान कंधे में दौरान चोट लगी थी।
साउथ अफ़्रीका अभी भी डेविड मिलर के फ़िटनेस को लेकर इंतज़ार कर रही है और वह जोबर्ग सुपर किंग्स के ख़िलाफ़ पार्ल रॉयल्स के लिए एलिमिनेटर में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा लुंगी एन्गिडी ने सनराइज़र्स ईस्टर्न केप के ख़िलाफ़ प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए सिर्फ़ दो ओवर गेंदबाज़ी की थी और डेवाल्ड ब्रेविस भी अपनी 75 रनों की मैच जिताने वाली पारी के दौरान अपनी उंगली चोटिल कर बैठे थे। गुरूवार को ब्रेविस के उंगली का स्कैन किया जाएगा। इन सब में मिलर का फ़िटनेस सबसे चिंता का विषय है। इस कारण से वह वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे और T20 विश्व कप से पहले उन्हें फ़िटनेस टेस्ट भी देना होगा।
अगर मिलर समय पर फ़िट नहीं होते हैं तो उनकी जगह रुबिन हरमन को मौक़ा मिल सकता है और उन्हें वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए टीम में शामिल भी किया गया है। ओटनील बार्टमैन के लिए अभी भी टीम में जगह नहीं है क्योंकि एन्गिडी विश्व कप से पहले पूरी तरह फ़िट हो सकते हैं।
SA20 के प्लेऑफ़ में हिस्सा नहीं लेने वाले खिलाड़ी - एडन मारक्रम, रिकलटन, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश और कगिसो रबाडा, शुक्रवार को टीम कैंप में जुड़ेंगे। इसके अलावा जो खिलाड़ी अभी SA20 में खेल रहे हैं, वो सोमवार को टीम के साथ जुड़ेंगे और T20 सीरीज़ की शुरुआत मंगलवार को पार्ल में होगी। दूसरा और तीसरा मैच गुरुवार और शनिवार को खेला जाएगा और उसके बाद साउथ अफ़्रीका टीम विश्व कप के लिए निकलेगी।
ESPNcricinfo के हिसाब से डीज़ॉर्ज़ी की जगह रीज़ा हेंड्रिक्स को मौक़ा मिल सकता था लेकिन रिकलटन ने SA20 में 42.12 के औसत और 156.01 के स्ट्राइक रेट से 337 रन बनाए जिसके कारण उन्हें टीम में शामिल किया गया है।
T20 विश्व कप में साउथ अफ़्रीका का पहला मैच 9 फ़रवरी को कनाडा के ख़िलाफ़ होगा और उसके बाद ग्रुप स्टेज में उनका सामना अफ़ग़ानिस्तान, न्यूज़ीलैंड और UAE से होगा।
T20 विश्व कप के लिए साउथ अफ़्रीका का दल
एडन मारक्रम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क़्विंटन डी कॉक, रायन रिकलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, वेना मफ़ाका, डेविड मिलर, लुंगी एन्गिडी, अनरिख़ नॉर्ख़िए, कगिसो रबाडा, जेसन स्मिथ
फ़िरदौस मूंडा ESPNcricinfo की साउथ अफ़्रीकी संवाददाता हैं।

