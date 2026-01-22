T20 विश्व कप के लिए रिकलटन और स्टब्स को साउथ अफ़्रीका दल में शामिल किया गया

साउथ अफ़्रीका अभी भी डेविड मिलर के फ़िटनेस को लेकर इंतज़ार कर रही है और वह जोबर्ग सुपर किंग्स के ख़िलाफ़ पार्ल रॉयल्स के लिए एलिमिनेटर में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा लुंगी एन्गिडी ने सनराइज़र्स ईस्टर्न केप के ख़िलाफ़ प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए सिर्फ़ दो ओवर गेंदबाज़ी की थी और डेवाल्ड ब्रेविस भी अपनी 75 रनों की मैच जिताने वाली पारी के दौरान अपनी उंगली चोटिल कर बैठे थे। गुरूवार को ब्रेविस के उंगली का स्कैन किया जाएगा। इन सब में मिलर का फ़िटनेस सबसे चिंता का विषय है। इस कारण से वह वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे और T20 विश्व कप से पहले उन्हें फ़िटनेस टेस्ट भी देना होगा।

अगर मिलर समय पर फ़िट नहीं होते हैं तो उनकी जगह रुबिन हरमन को मौक़ा मिल सकता है और उन्हें वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए टीम में शामिल भी किया गया है। ओटनील बार्टमैन के लिए अभी भी टीम में जगह नहीं है क्योंकि एन्गिडी विश्व कप से पहले पूरी तरह फ़िट हो सकते हैं।

SA20 के प्लेऑफ़ में हिस्सा नहीं लेने वाले खिलाड़ी - एडन मारक्रम, रिकलटन, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश और कगिसो रबाडा, शुक्रवार को टीम कैंप में जुड़ेंगे। इसके अलावा जो खिलाड़ी अभी SA20 में खेल रहे हैं, वो सोमवार को टीम के साथ जुड़ेंगे और T20 सीरीज़ की शुरुआत मंगलवार को पार्ल में होगी। दूसरा और तीसरा मैच गुरुवार और शनिवार को खेला जाएगा और उसके बाद साउथ अफ़्रीका टीम विश्व कप के लिए निकलेगी।

ESPNcricinfo के हिसाब से डीज़ॉर्ज़ी की जगह रीज़ा हेंड्रिक्स को मौक़ा मिल सकता था लेकिन रिकलटन ने SA20 में 42.12 के औसत और 156.01 के स्ट्राइक रेट से 337 रन बनाए जिसके कारण उन्हें टीम में शामिल किया गया है।

T20 विश्व कप के लिए साउथ अफ़्रीका का दल