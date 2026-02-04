"देर आए दुरुस्त आए" वाली कहावत को सही ठहराने की कोशिश करेगा स्कॉटलैंड

बाएं हाथ के स्पिनरपिछले एक दशक से स्कॉटलैंड सेट अप का हिस्सा हैं और यह उनका पांचवां T20 विश्व कप होगा। इसके बावजूद उनकी गेंदबाज़ी अब भी कई लोगों को चौंका देती है। T20 में उनके 24 से 25 गज की दूरी से फेंकी जाने वाली उनकी मशहूर "लॉन्ग बॉल" भी शामिल है, जिसने पिछले विश्व कप में कुछ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों को लगभग चकमा दे ही दिया था।