T20 विश्व कप अभ्यास मैचों के लिए स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों को मिला भारतीय वीज़ा

क्रिकेट स्कॉटलैंड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी एक वीडियो में यात्रा से पहले शरीफ़ ने कहा, "यह हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव वाला रहा है। जैसे ही हमें पता चला कि हम विश्व कप में जा रहे हैं, तो हमें यक़ीन ही नहीं हुआ। मेरे लिए यह बहुत रोमांचक है और मैं बस मैदान पर उतरकर स्कॉटलैंड के लिए प्रदर्शन करने का इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूं।

"स्कॉटलैंड टीम और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस फ़्लाइट तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत की। मैं काफ़ी उत्साहित हूं। राहत की बात है कि पहली बाधा पार हो गई है और अब हम बस इस फ़्लाइट में बैठेंगे, सफ़र का मज़ा लेंगे और भारत में अपने टीम के साथियों से मिलेंगे।"