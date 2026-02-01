मैच (7)
T20 विश्व कप अभ्यास मैचों के लिए स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों को मिला भारतीय वीज़ा

सफ़्यान शरीफ़ और ज़ैनुल्लाह एहसान को वीज़ा मिलने में थोड़ी देरी हुई थी

Matt Roller
मैट रोलर
01-Feb-2026 • 13 hrs ago
Safyaan Sharif hit the nets under clear blue skies, T20 World Cup 2024, Gros Islet, June 14, 2024

सफ़्यान शरीफ़ उन खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्हें वीज़ा मिलने में थोड़ी देरी हुई  •  ICC/Getty Images

स्कॉटलैंड की टीम सोमवार को बेंगलुरु में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ अपना पहला T20 विश्व कप अभ्यास मैच मैच खेल पाएगी, क्योंकि उनके खिलाड़ियों के भारतीय वीज़ा तेज़ी से मंज़ूर कर दिए गए हैं।
स्कॉटलैंड को आख़िरी समय पर बांग्लादेश की जगह विश्व कप में शामिल किया गया था और उन्होंने 26 जनवरी को अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया था। उनके दो खिलाड़ियों सफ़्यान शरीफ़ (पाकिस्तानी मूल) और ज़ैनुल्लाह एहसान (अफ़ग़ानिस्तान में जन्म) के वीज़ा थोड़ी देर से आए, लेकिन अब वे भी भारत पहुंच चुके हैं। रविवार को दोनों ने बेंगलुरु में अपने टीम-साथियों के साथ अभ्यास भी किया।
क्रिकेट स्कॉटलैंड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी एक वीडियो में यात्रा से पहले शरीफ़ ने कहा, "यह हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव वाला रहा है। जैसे ही हमें पता चला कि हम विश्व कप में जा रहे हैं, तो हमें यक़ीन ही नहीं हुआ। मेरे लिए यह बहुत रोमांचक है और मैं बस मैदान पर उतरकर स्कॉटलैंड के लिए प्रदर्शन करने का इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूं।
"स्कॉटलैंड टीम और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस फ़्लाइट तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत की। मैं काफ़ी उत्साहित हूं। राहत की बात है कि पहली बाधा पार हो गई है और अब हम बस इस फ़्लाइट में बैठेंगे, सफ़र का मज़ा लेंगे और भारत में अपने टीम के साथियों से मिलेंगे।"
टॉम ब्रूस स्कॉटलैंड के एकमात्र खिलाड़ी हैं, जो अभी भारत नहीं पहुंचे हैं। वह फ़िलहाल न्यूज़ीलैंड में सेंट्रल स्टैग्स के साथ अपनी घरेलू प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं।
स्कॉटलैंड ने ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह ली है और वे, वेस्ट इंडीज़, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के ख़िलाफ़ मैच खेलेंगे। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सुपर-8 में पहुंचेंगी, जिसे स्कॉटलैंड 2024 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच रद्द और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मिली क़रीबी हार के कारण मामूली अंतर से चूक गया था।
पिछले साल के यूरोपीय क्वालिफ़ायर्स में जर्सी और इटली से हार के कारण स्कॉटलैंड इस विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया था।
मैट रोलर ESPNcricinfo में संवाददाता हैं. @mroller98

