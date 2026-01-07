T20 विश्व कप के लिए समय पर फ़िट होने की राह पर अफ़रीदी
अफ़रीदी का रिहैब शुरू हो चुका है और वह अगले सप्ताह से गेंदबाज़ी शुरू करेंगे
पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाही़न अफ़रीदी अगले माह होने वाले T20 विश्व कप तक पूरी तरह स्वस्थ होने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। BBL में उनके घुटने में लगी चोट उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि शुरुआत में आशंका जताई गई थी। यह राहत की बात है कि यह समस्या उनकी पुरानी चोटों की तरह गंभीर नहीं पाई गई है, जिसके चलते उन्हें पहले लंबे वक़्त तक मैदान से दूर रहना पड़ा था।
ब्रिसबेन हीट के लिए खेलते हुए उनके दाएं घुटने में चोट लगी, तो एहतियात के तौर पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया गया था। चूंकि T20 विश्व कप बेहद क़रीब है, इसलिए PCB ने उनके रिहैब कार्यक्रम को तत्काल प्राथमिकता दी। राहत की बात यह है कि उनकी रिकवरी सही रफ़्तार से हो रही है और अफ़रीदी को भरोसा है कि वह आगामी सप्ताह से दोबारा गेंदबाज़ी करने के लिए तैयार होंगे। लाहौर कलंदर्स के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा "मेरा रिहैब जारी है और PCB की मेडिकल टीम निरंतर मेरे संपर्क में है। फ़िलहाल मैं जिम में अपनी स्ट्रेंथ और बल्लेबाज़ी के अभ्यास पर ज़़ोर दे रहा हूं। अगले हफ़्ते से मैं बाक़ायदा गेंदबाज़ी का आगाज़ कर दूंगा।"
शाही़न अफ़रीदी ने अपनी मौजूदा स्थिति पर स्पष्टता देते हुए कहा, "यह पुरानी चोट के मुक़ाबले काफ़ी मामूली है। हड्डी के पास केवल हल्की सूजन है और MRI स्कैन के नतीजे भी सुकून देने वाले हैं। रिकवरी में एक माह का समय भी नहीं लगेगा, मुमकिन है कि एक हफ़्ते के भीतर मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊं।" अफ़रीदी का इशारा 2022 की उस भीषण चोट की तरफ़ था जिसने उनके करियर की रफ़्तार रोक दी थी। श्रीलंका में एक टेस्ट मुक़ाबले के दौरान फ़ील्डिंग करते वक़्त उनके दाएं घुटने के पोस्टेरियर क्रूशिएट लिगामेंट (PCL) में गंभीर समस्या आ गई थी। उस तक़लीफ़ के चलते उन्हें आधा साल मैदान से बाहर गुज़ारना पड़ा, जिसमें T20 विश्व कप का शुरुआती दौर भी शामिल था। उस वक़्त उनकी देखरेख (रिहैब) में भी कमियां रही थीं। हालांकि वह विश्व कप के अंतिम पड़ाव पर वापस आए, पर फ़ाइनल जैसे निर्णायक मोड़ पर उनका घुटना फिर जवाब दे गया। वह अपने कोटे के आख़िरी ओवर पूरा नहीं कर सके और अंततः इंग्लैंड चैंपियन बन गया।
अफ़रीदी ने हीट के लिए चार मैच खेले, जिसमें उन्होंने प्रति ओवर 11.19 रन दिए और सिर्फ़ दो विकेट हासिल किए। अपने पहले ही मैच में उन्हें ख़तरनाक गेंदबाज़ी के चलते अंपायरों ने गेंदबाज़ी आक्रमण से हटा दिया था। तब उन्होंने कमर से ऊपर दो फुल टॉस डाली थीं। हालांकि इस फ़ॉर्मैट में देश के लिए उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। पिछले साल वह मोहम्मद नवाज़ और अबरार अहमद के बाद तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे थे।
मौजूदा BBL सीज़न में अफ़रीदी के साथ पाकिस्तान के कई दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर थे, जिनमें बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान, हारिस रऊफ़ और शादाब ख़ान जैसे नाम शामिल थे। हालांकि इन सितारों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक़ एक जैसा नहीं रहा। बाबर ने सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेलते हुए दो अर्धशतक ज़रूर जड़ा, पर उनका स्ट्राइक रेट 111.96 ही रहा। मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए रिज़वान की रफ़्तार तो सौ के आंकड़े को भी नहीं छू सकी। दूसरी तरफ़ रऊफ़ और शादाब का खेल अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी नज़र आया।
अपनी और अपने साथियों की फ़ॉर्म पर बात करते हुए अफ़रीदी ने कहा, "खेल में चढ़ाव-उतार का आना स्वाभाविक है। असल मक़सद हर अनुभव से सीख हासिल करना होता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप और भी निखरकर सामने आएं। हमारा फ़ोकस अपनी कमियों को दूर करने और मज़बूत पहलुओं को निखारने पर था। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार पांच विकेट लें या हर पारी में शतक ही जड़ें। बाबर भी एक इंसान हैं और हर कोई अपने खेल को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में लगा है।"
अफ़रीदी के साथी फ़िलहाल श्रीलंका के दौरे पर हैं, जहां सीमित ओवरों की सीरीज़ खेली जा रही है। चूंकि पाकिस्तान को विश्व कप के अपने सभी मुक़ाबले भारत के साथ सह-मेज़बान श्रीलंका में ही खेलने हैं, इसलिए यह दौरा परिस्थितियों को समझने के लिए अहम माना जा रहा है। पिछले साल वनडे कप्तान नियुक्त किए गए अफ़रीदी ने उम्मीद जताई कि विश्व कप से ठीक पहले उसी देश में मैच खेलना खिलाड़ियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा।