T20 विश्व कप के लिए समय पर फ़िट होने की राह पर अफ़रीदी

शाही़न अफ़रीदी ने अपनी मौजूदा स्थिति पर स्पष्टता देते हुए कहा, "यह पुरानी चोट के मुक़ाबले काफ़ी मामूली है। हड्डी के पास केवल हल्की सूजन है और MRI स्कैन के नतीजे भी सुकून देने वाले हैं। रिकवरी में एक माह का समय भी नहीं लगेगा, मुमकिन है कि एक हफ़्ते के भीतर मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊं।" अफ़रीदी का इशारा 2022 की उस भीषण चोट की तरफ़ था जिसने उनके करियर की रफ़्तार रोक दी थी। श्रीलंका में एक टेस्ट मुक़ाबले के दौरान फ़ील्डिंग करते वक़्त उनके दाएं घुटने के पोस्टेरियर क्रूशिएट लिगामेंट (PCL) में गंभीर समस्या आ गई थी। उस तक़लीफ़ के चलते उन्हें आधा साल मैदान से बाहर गुज़ारना पड़ा, जिसमें T20 विश्व कप का शुरुआती दौर भी शामिल था। उस वक़्त उनकी देखरेख (रिहैब) में भी कमियां रही थीं। हालांकि वह विश्व कप के अंतिम पड़ाव पर वापस आए, पर फ़ाइनल जैसे निर्णायक मोड़ पर उनका घुटना फिर जवाब दे गया। वह अपने कोटे के आख़िरी ओवर पूरा नहीं कर सके और अंततः इंग्लैंड चैंपियन बन गया।

मौजूदा BBL सीज़न में अफ़रीदी के साथ पाकिस्तान के कई दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर थे, जिनमें बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान, हारिस रऊफ़ और शादाब ख़ान जैसे नाम शामिल थे। हालांकि इन सितारों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक़ एक जैसा नहीं रहा। बाबर ने सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेलते हुए दो अर्धशतक ज़रूर जड़ा, पर उनका स्ट्राइक रेट 111.96 ही रहा। मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए रिज़वान की रफ़्तार तो सौ के आंकड़े को भी नहीं छू सकी। दूसरी तरफ़ रऊफ़ और शादाब का खेल अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी नज़र आया।

अपनी और अपने साथियों की फ़ॉर्म पर बात करते हुए अफ़रीदी ने कहा, "खेल में चढ़ाव-उतार का आना स्वाभाविक है। असल मक़सद हर अनुभव से सीख हासिल करना होता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप और भी निखरकर सामने आएं। हमारा फ़ोकस अपनी कमियों को दूर करने और मज़बूत पहलुओं को निखारने पर था। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार पांच विकेट लें या हर पारी में शतक ही जड़ें। बाबर भी एक इंसान हैं और हर कोई अपने खेल को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में लगा है।"