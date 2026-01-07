मैच (29)
ख़बरें

नेपाल के T20 विश्व कप दल में शेर मल्ला शामिल, पॉडेल करेंगे कप्तानी

दीपेंद्र सिंह ऐरी टीम के उपकप्तान होंगे, कुशल मल्ला को दल में जगह नहीं मिली है

Rohit Paudel addresses a press conference ahead of Nepal's game versus Sri Lanka, T20 World Cup, Lauderhill, June 10, 2024

नेपाल का पहला मुक़ाबला 8 फ़रवरी को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है  •  Getty Images

नेपाल के T20 विश्व कप दल में ऑफ़ स्पिनर शेर मल्ला को शामिल किया गया है और उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम का बुलावा आया है। नेपाल ने अपने दल में ऑलराउंडर बासिर अहमद को शामिल किया है जबकि पिछले साल अक्तूबर में T20 विश्व कप क्वालिफ़ायर में टीम का हिस्सा रहे कुशल मल्ला को विश्व कप दल में जगह नहीं मिली है।
शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ रोहित पॉडेल T20 विश्व कप में टीम की अगुवाई करेंगे जबकि दीपेंद्र सिंह ऐरी टीम के उपकप्तान होंगे।
मल्ला को नेपाल प्रीमियर लीग में उनके प्रदर्शन का इनाम मिला है जहां उन्होंने 17 विकेट हासिल किए थे और वह टूर्नामेंट में संयुक्त तौर पर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे। शेर ने 17 विकेट 10 मुक़ाबलों में 6.50 की किफ़ायती इकॉनमी से हासिल किए थे। उन्होंने लुंबिनी लायंस को ख़िताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी जबकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का ख़िताब जीता था।
नेपाल के दल में मज़बूत शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ों और ऑलराउंडरों का संयोजन है। नेपाल की गेंदबाज़ी लेग स्पिनर संदीप लमिचाने के इर्द गिर्द रहेगी और ललिच राजबंशी, मल्ला और ऐरी स्पिन विभाग में उनके सहयोगी की भूमिका अदा करते नज़र आएंगे। करण केसी तेज़ गेंदबाज़ी विभाग की अगुवाई करते नज़र आएंगे और उन्हें नंदन यादव, सोमपाल कामी और ऑलराउंडर गुलशन झा का साथ मिलेगा। नेपाल के 15 सदस्यीय दल में ऑलराउंडर प्रमुख भूमिका अदा करते नज़र आ सकते हैं।
23 वर्षीय पॉडेल बल्लेबाज़ी इकाई की अगुवाई करते नज़र आएंगे जबकि उन्हें शीर्ष क्रम में आक्रामक कुशल भुर्तेल और आसिफ़ शेख़ का सहयोग मिलेगा। वहीं निचले क्रम में फ़िनिशिंग टच देने के लिए झा और ऐरी मौजूद होंगे।
2024 T20 विश्व कप में चार मुक़ाबले खेले थे लेकिन उन्हें एक भी मुक़ाबले में जीत हासिल नहीं हुई थी। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ क़रीबी मुक़ाबला खेला था। नेपाल का विश्व कप अभियान 8 फ़रवरी को वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ शुरू होगा। यहीं उन्हें अपने चारों ग्रुप मुक़ाबले खेलने हैं।

T20 विश्व कप के लिए नेपाल का दल

रोहित पॉडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी (उपकप्तान), संदीप लामिचाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ़ शेख़, संदीप जोरा, आरिफ़ शेख़, बासिर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बाम
