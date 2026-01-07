नेपाल के T20 विश्व कप दल में शेर मल्ला शामिल, पॉडेल करेंगे कप्तानी

नेपाल के दल में मज़बूत शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ों और ऑलराउंडरों का संयोजन है। नेपाल की गेंदबाज़ी लेग स्पिनर संदीप लमिचाने के इर्द गिर्द रहेगी और ललिच राजबंशी, मल्ला और ऐरी स्पिन विभाग में उनके सहयोगी की भूमिका अदा करते नज़र आएंगे। करण केसी तेज़ गेंदबाज़ी विभाग की अगुवाई करते नज़र आएंगे और उन्हें नंदन यादव, सोमपाल कामी और ऑलराउंडर गुलशन झा का साथ मिलेगा। नेपाल के 15 सदस्यीय दल में ऑलराउंडर प्रमुख भूमिका अदा करते नज़र आ सकते हैं।

23 वर्षीय पॉडेल बल्लेबाज़ी इकाई की अगुवाई करते नज़र आएंगे जबकि उन्हें शीर्ष क्रम में आक्रामक कुशल भुर्तेल और आसिफ़ शेख़ का सहयोग मिलेगा। वहीं निचले क्रम में फ़िनिशिंग टच देने के लिए झा और ऐरी मौजूद होंगे।

2024 T20 विश्व कप में चार मुक़ाबले खेले थे लेकिन उन्हें एक भी मुक़ाबले में जीत हासिल नहीं हुई थी। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ क़रीबी मुक़ाबला खेला था। नेपाल का विश्व कप अभियान 8 फ़रवरी को वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ शुरू होगा। यहीं उन्हें अपने चारों ग्रुप मुक़ाबले खेलने हैं।

T20 विश्व कप के लिए नेपाल का दल