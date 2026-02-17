आंकड़े: निसंका ने की जयवर्दने और दिलशान की बराबरी

निसंका 2022 संस्करण में श्रीलंका के ख़िलाफ़ ग्लेन फ़िलिप्स के 104 रन के बाद पुरुष T20 विश्व कप में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज़ भी हैं। पुरुष T20 विश्व कप में रन-चेज़ के दौरान शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में निसंका समेत सिर्फ़ तीन नाम हैं।

2-4 - पुरुष T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ श्रीलंका का जीत-हार रिकॉर्ड 2-4 हो गया है। इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ श्रीलंका की दूसरी जीत 2009 में नॉटिंघम में आई थी, जब उन्होंने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था।

4 - श्रीलंका में खेले गए पुरुष T20I में अब तक कुल चार शतक लग चुके हैं, जिनमें निसंका का नाबाद 100 भी शामिल है। ये चारों शतक पल्लेकेले में ही बने हैं।

5 - कुसल मेंडिस ने इस टूर्नामेंट के तीनों मैचों में अर्धशतक जमाए हैं, जिससे वह पुरुष T20 विश्व कप में लगातार तीन अर्धशतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज़ बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा महेला जयवर्दने (2010), विराट कोहली (2016-2021), बाबर आज़म (2021) और केएल राहुल (2021) ने किया था।

12.23 - ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श के बीच ओपनिंग साझेदारी का रन रेट 12.23 रहा और उन्होंने 51 गेंदों में 104 रन जोड़े। यह पुरुष T20I में सिर्फ़ तीसरा मौक़ा है जब किसी टीम के ओपनर्स 12 से ज़्यादा रन प्रति ओवर की दर से शतकीय साझेदारी करने के बावजूद मैच हार गए।