आंकड़े: निसंका ने की जयवर्दने और दिलशान की बराबरी
ऑस्ट्रेलिया पर धमाकेदार जीत के दौरान श्रीलंका द्वारा तोड़े गए रिकॉर्ड्स पर एक नज़र
2 - पतुम निसंका पुरुष T20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज़ बने। उनसे पहले यह उपलब्धि महेला जयवर्दने ने हासिल की थी, जिन्होंने 2010 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 100 रन बनाए थे। निसंका टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शतक लगाने वाले भी पहले बल्लेबाज़ हैं, उन्होंने 2014 में उमर अक़मल के 94 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।
निसंका 2022 संस्करण में श्रीलंका के ख़िलाफ़ ग्लेन फ़िलिप्स के 104 रन के बाद पुरुष T20 विश्व कप में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज़ भी हैं। पुरुष T20 विश्व कप में रन-चेज़ के दौरान शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में निसंका समेत सिर्फ़ तीन नाम हैं।
182 - श्रीलंका ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 182 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। यह पुरुष T20I में घरेलू धरती पर श्रीलंका का सबसे बड़ा सफल रन-चेज़ है, जिसने 2022 में इसी मैदान पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 177 रन के चेज़ को पीछे छोड़ दिया।
182 रन का यह चेज़ श्रीलंका में खेले गए पुरुष T20I में किसी भी टीम का दूसरा सबसे बड़ा सफल चेज़ भी है। इससे आगे सिर्फ़ 2018 में कोलंबो में श्रीलंका के ख़िलाफ़ बांग्लादेश का 215 रन का चेज़ है।
यह पुरुष T20I में श्रीलंका का चौथा सबसे बड़ा सफल चेज़ भी है और T20 विश्व कप में उनका सबसे बड़ा। इसके अलावा, यह T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ किसी भी टीम द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य भी है।
1 - निसंका अब पुरुष T20I में एक से ज़्यादा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज़ बन गए हैं। उन्होंने अपना पहला शतक पिछले साल एशिया कप में भारत के ख़िलाफ़ लगाया था। महेला जयवर्दने, तिलकरत्ने दिलशान और कुसल परेरा पुरुष T20I में श्रीलंका के लिए एक-एक शतक लगा चुके हैं।
2-4 - पुरुष T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ श्रीलंका का जीत-हार रिकॉर्ड 2-4 हो गया है। इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ श्रीलंका की दूसरी जीत 2009 में नॉटिंघम में आई थी, जब उन्होंने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था।
100* - रन-चेज़ में निसंका ने 100 रन का स्कोर बनाया। वह पुरुष T20I में रन-चेज़ के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज़ हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2018 में हरारे में फ़ख़र ज़मान के 91 रन थे।
निसंका पुरुष T20I में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शतक लगाने वाले दूसरे श्रीलंकाई बल्लेबाज़ भी हैं। उनसे पहले दिलशान ने 2011 में, इसी मैदान पल्लेकेले में, 104* रन बनाए थे।
4 - श्रीलंका में खेले गए पुरुष T20I में अब तक कुल चार शतक लग चुके हैं, जिनमें निसंका का नाबाद 100 भी शामिल है। ये चारों शतक पल्लेकेले में ही बने हैं।
5 - कुसल मेंडिस ने इस टूर्नामेंट के तीनों मैचों में अर्धशतक जमाए हैं, जिससे वह पुरुष T20 विश्व कप में लगातार तीन अर्धशतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज़ बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा महेला जयवर्दने (2010), विराट कोहली (2016-2021), बाबर आज़म (2021) और केएल राहुल (2021) ने किया था।
12.23 - ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श के बीच ओपनिंग साझेदारी का रन रेट 12.23 रहा और उन्होंने 51 गेंदों में 104 रन जोड़े। यह पुरुष T20I में सिर्फ़ तीसरा मौक़ा है जब किसी टीम के ओपनर्स 12 से ज़्यादा रन प्रति ओवर की दर से शतकीय साझेदारी करने के बावजूद मैच हार गए।
हेड-मार्श की यह साझेदारी पुरुष T20 विश्व कप में हारने वाली टीम की तीसरी शतकीय ओपनिंग साझेदारी है। इससे पहले ऐसे दो मामले 2007 और 2009 संस्करणों के शुरुआती मैचों में आए थे।
181 - पल्लेकेले में श्रीलंका के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया का कुल स्कोर 181 रहा, जबकि आठ ओवर के बाद टीम 97/0 पर थी। (जहां गेंद-दर-गेंद डाटा उपलब्ध है) पुरुष T20I में सिर्फ़ एक ही टीम ऐसी रही है, जिसने बिना विकेट खोए पहले आठ ओवर में 90 से ज़्यादा रन बनाने के बावजूद इससे कम स्कोर पर पारी समाप्त की। 2025 में सिंगापुर के ख़िलाफ़ सऊदी अरब ने 178/8 का बनाया जबकि आठ ओवर में उनका स्कोर 92/0 था।
Sampath Bandarupalli is a statistician at ESPNcricinfo