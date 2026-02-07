टॉस जीत कर पहले गेंदबाज़ी करेगा पाकिस्तान, प्लेइंग XI में तीन तेज़ गेंदबाज़

टॉस - पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया

टॉस के समय पाकिस्तान के कप्तान आग़ा सलमान ने कहा, "पिच ताज़ा लग रही है। हालिया समय में थोड़ी बारिश भी हुई है। ऐसा हो सकता है कि उसके कारण पिच पर थोड़ी नमी हो और हम उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। श्रीलंका में मैंने पहली बार पिच पर इतनी घास देखी है।"

सीम गेंदबाज़ों को अतिरिक्त मदद मिलने की उम्मीद को देखते हुए पाकिस्तान ने तीन तेज़ गेंदबाज़ों के साथ उतरने का फ़ैसला किया है। शुरुआती एकादश में शाहीन शाह अफ़रीदी, सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम अशरफ़ शामिल हैं।

नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने इसे "बल्लेबाज़ी के लिए बहुत अच्छी विकेट" बताया। उन्होंने माना कि वह भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करना पसंद करते, लेकिन साथ ही कहा, "हमें यहां बल्लेबाज़ी करने में कोई दिक़्क़त नहीं है।" एडवर्ड्स ने कहा, "हम पिछले डेढ़ महीने से भारत और श्रीलंका में हैं और इन परिस्थितियों के आदी हो चुके हैं। टीम में कई ऑलराउंडर हैं और गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी दोनों के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं।"

पाकिस्तान: 1 साहिबज़ादा फ़रहान 2 साइम अय्यूब 3 सलमान अली आग़ा (कप्तान) 4 बाबर आज़म 5 उस्मान ख़ान (विकेटकीपर) 6 शादाब ख़ान 7 मोहम्मद नवाज़ 8 फ़हीम अशरफ़ 9 शाहीन अफ़रीदी 10 सलमान मिर्ज़ा 11 अबरार अहमद