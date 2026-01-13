T20 विश्व कप से पहले USA के अली ख़ान ने दावा किया कि उन्हें भारत का वीज़ा नहीं मिला

ख़ान, जो फ़िलहाल टीम के ट्रेनिंग कैम्प के लिए श्रीलंका में हैं, ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर ज़्यादा जानकारी साझा किए बिना स्टोरी पोस्ट की। ESPNcricinfo ने इस मामले में टीम के मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश की है।

35 वर्षीय ख़ान, टीम के उन तीन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पाकिस्तानी मूल के हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के लिए तीन टेस्ट खेलने वाले एहसान आदिल और मोहम्मद मोहसिन भी दल में शामिल हैं। ICC ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है लेकिन वह इस मामले को सुलझाने का प्रयास निश्चित तौर पर करेगी।

टूर्नामेंट में ओमान, यूएई और इटली के तौर पर ऐसी टीमें हैं जिनके पास पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी मौजूद हैं और ऐसे में उनकी नज़रें पर इस मामले पर होगी। इंग्लैंड के पास भी आदिल रशीद और रेहान अहमद के तौर पर दो पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी हैं।

पिछले साल सितम्बर में ICC ने सभी टीमों को ये बता दिया था कि भारत और श्रीलंका के लिए वीज़ा हासिल करने की ज़िम्मेदारी उनके क्रिकेट बोर्ड की होगी, हालांकि ज़रूरत पड़ने पर वह कागजी कार्रवाई में मदद करेगी। USA के मामले में उनके बोर्ड के निलंबन के कारण यह ज़िम्मेदारी ICC की रहेगी।

पिछले कुछ सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध में आए ख़टास के कारण दूसरे देशों के लिए खेल रहे खिलाड़ियों के लिए भी वीज़ा की समस्या सामने आई है। इंग्लैंड के शोएब बशीर और साक़िब महमूद के अलावा ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख़्वाजा को भी मुश्किलें आई थी। 2023 वनडे विश्व कप से पहले भी पाकिस्तान टीम का वीज़ा आने में देरी हुई थी।