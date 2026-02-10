मैच (10)
चोटिल होने के कारण T20 विश्व कप से बाहर हुए वानिंदु हसरंगा

हसरंगा के बाएं हैमस्ट्रिंग में तकलीफ़ हुई है

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 10, 2026, 12:43 PM • 3 hrs ago
Wanindu Hasaranga removed Rehan Ahmed, Sri Lanka vs England, 3rd ODI, Colombo, January 27, 2026

आयरलैंड के ख़िलाफ़ हसरंगा चोटिल हुए थे  •  AFP/Getty Images

रविवार को कोलंबो में आयरलैंड के ख़िलाफ़ मुक़ाबले के दौरान चोटिल होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा 2026 T20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। हसरंगा को उस मैच में हैमस्ट्रिंग में तकलीफ़ हुई थी।
हालांकि आयरलैंड के ख़िलाफ़ हसरंगा ने अपना स्पेल पूरा किया था और 4 ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट लिए थे लेकिन अब वह टूर्नामेंट में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सोमवार को MRI स्कैन में पता चला है कि उनका बायां हैमस्ट्रिंग फट गया है और इस रिपोर्ट को यूके के स्पेशलिस्ट के देखने के बाद ही उन्हें बाहर किया गया है। पिछले कुछ समय से हसरंगा लगातार चोट से परेशान रहे हैं।
हसरंगा की जगह टीम में लेग स्पिन ऑलराउंडर दुशान हेमंता को शामिल किया जा सकता है। 31 वर्षीय हेमंता ने अभी तक तीन T20I खेले हैं जिसमें उन्होंने 7.85 की इकॉनमी से 4 विकेट लिए हैं। श्रीलंका की टीम उन्हें सीधे प्लेइंग XI में शामिल कर सकती है।
हसरंगा के बाहर होने से श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है। T20 क्रिकेट में वह टीम के सबसे प्रमुख गेंदबाज़ हैं और विश्व कप में उन्होंने 20 पारियों में सिर्फ़ 6.01 की इकॉनमी से 40 विकेट लिए हैं।
श्रीलंका का दूसरा ग्रुप मैच 12 फ़रवरी को पल्लेकेले में ओमान के ख़िलाफ़ होगा। इसके बाद उनका सामना 16 फ़रवरी को पल्लेकेले में ही ऑस्ट्रेलिया से होगा और आख़िरी ग्रुप मैच में उनका सामना 19 फ़रवरी को कोलंबो में ज़िम्बाब्वे से होगा।
Wanindu HasarangaSri LankaSri Lanka vs IrelandICC Men's T20 World Cup

