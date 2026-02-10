चोटिल होने के कारण T20 विश्व कप से बाहर हुए वानिंदु हसरंगा

हालांकि आयरलैंड के ख़िलाफ़ हसरंगा ने अपना स्पेल पूरा किया था और 4 ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट लिए थे लेकिन अब वह टूर्नामेंट में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सोमवार को MRI स्कैन में पता चला है कि उनका बायां हैमस्ट्रिंग फट गया है और इस रिपोर्ट को यूके के स्पेशलिस्ट के देखने के बाद ही उन्हें बाहर किया गया है। पिछले कुछ समय से हसरंगा लगातार चोट से परेशान रहे हैं।

हसरंगा की जगह टीम में लेग स्पिन ऑलराउंडर दुशान हेमंता को शामिल किया जा सकता है। 31 वर्षीय हेमंता ने अभी तक तीन T20I खेले हैं जिसमें उन्होंने 7.85 की इकॉनमी से 4 विकेट लिए हैं। श्रीलंका की टीम उन्हें सीधे प्लेइंग XI में शामिल कर सकती है।

हसरंगा के बाहर होने से श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है। T20 क्रिकेट में वह टीम के सबसे प्रमुख गेंदबाज़ हैं और विश्व कप में उन्होंने 20 पारियों में सिर्फ़ 6.01 की इकॉनमी से 40 विकेट लिए हैं।