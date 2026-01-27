वेस्टइंडीज़ के विश्व कप दल में युवा क्वेंटिन सैंपसन को मिली जगह

पूरन और रसल की गैरमौज़ूदगी के अलावा 2026 संस्करण के लिए वेस्टइंडीज़ की टीम दो साल पहले वाली टीम जैसी ही दिखती है। एकमात्र चौंकाने वाला चयन सैंपसन का है, जिन्होंने पिछले सप्ताह अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में अपना T20I डेब्यू किया था। उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ़ 35 रन बनाए थे, लेकिन 2025 में गयाना एमेज़ॉन वॉरियर्स (GAW) के लिए खेले गए सफल CPL के दम पर उनका चयन हुआ।

25 वर्षीय सैंपसन ने उसी टूर्नामेंट में अपना T20 डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने उपविजेता GAW के लिए 151.57 के स्ट्राइक रेट से 241 रन बनाए थे।

सात दिन बाद वेस्टइंडीज़ T20 विश्व कप में उतरेगी। वे टूर्नामेंट के पहले दिन कोलकाता में अपने पहले ग्रुप मैच में स्कॉटलैंड से खेलेंगे, इसके बाद इंग्लैंड (11 फ़रवरी), नेपाल (15 फ़रवरी) और इटली (19 फ़रवरी) से मुक़ाबला करेंगे।

T20 विश्व कप 2026 और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ के लिए वेस्टइंडीज़ दल