वेस्टइंडीज़ के विश्व कप दल में युवा क्वेंटिन सैंपसन को मिली जगह

चोटिल अल्ज़ारी जोसेफ़ हुए बाहर, साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में भी यही टीम

Quentin Sampson powered the Guyana Amazon Warriors chase early on, Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders, CPL 2025, Providence, September 13, 2025

सैंपसन ने CPL 2025 में गयाना एमेज़ॉन वॉरियर्स के लिए 241 रन बनाए थे  •  CPL T20/Getty Images

वेस्टइंडीज़ ने भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय दल में बल्लेबाज़ क्वेंटिन सैंपसन को शामिल किया है, जबकि तेज़ गेंदबाज़ अल्ज़ारी जोसेफ़ चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। यही टीम मंगलवार से पार्ल में शुरू हो रही तीन मैचों की सीरीज़ में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ खेलेगी।
2024 में पिछले T20 विश्व कप की सह-मेज़बानी करने वाली टीम की तुलना में निकोलस पूरन और आंद्रे रसल जैसे बड़े नाम अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन वेस्टइंडीज़ के पास अब भी जेसन होल्डर और जॉनसन चार्ल्स का अनुभव मौजूद है। जहां होल्डर 86 T20I खेल चुके हैं, वहीं आगामी T20 विश्व कप चार्ल्स का वेस्टइंडीज़ के लिए पांचवां विश्व कप होगा।
चार्ल्स और मौजूदा प्रमुख कोच डेरेन सैमी 2016 में भारत में वेस्टइंडीज़ के ख़िताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। होल्डर भी दस साल पहले ट्रॉफ़ी जीतने वाली दल में शामिल थे, हालांकि उन्हें किसी मैच के अंतिम एकादश में खेलने का मौक़ा नहीं मिला था।
पूरन और रसल की गैरमौज़ूदगी के अलावा 2026 संस्करण के लिए वेस्टइंडीज़ की टीम दो साल पहले वाली टीम जैसी ही दिखती है। एकमात्र चौंकाने वाला चयन सैंपसन का है, जिन्होंने पिछले सप्ताह अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में अपना T20I डेब्यू किया था। उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ़ 35 रन बनाए थे, लेकिन 2025 में गयाना एमेज़ॉन वॉरियर्स (GAW) के लिए खेले गए सफल CPL के दम पर उनका चयन हुआ।
25 वर्षीय सैंपसन ने उसी टूर्नामेंट में अपना T20 डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने उपविजेता GAW के लिए 151.57 के स्ट्राइक रेट से 241 रन बनाए थे।
अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ 2-1 की हार के बाद वेस्टइंडीज़, साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में उतरेगी। पिछली सीरीज़ में कप्तान शे होप, रॉस्टन चेज़, अकील हुसैन और शर्फ़ेन रदरफ़ोर्ड जैसे कई नियमित खिलाड़ी SA20 में व्यस्त होने के कारण शामिल नहीं हुए थे। पार्ल के पहले मैच के बाद सेंचूरियन और जोहैनसबर्ग में 29 और 31 जनवरी को बाक़ी दो मुक़ाबले खेले जाएंगे।
सात दिन बाद वेस्टइंडीज़ T20 विश्व कप में उतरेगी। वे टूर्नामेंट के पहले दिन कोलकाता में अपने पहले ग्रुप मैच में स्कॉटलैंड से खेलेंगे, इसके बाद इंग्लैंड (11 फ़रवरी), नेपाल (15 फ़रवरी) और इटली (19 फ़रवरी) से मुक़ाबला करेंगे।

T20 विश्व कप 2026 और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ के लिए वेस्टइंडीज़ दल

शे होप (कप्तान), जॉनसन चार्ल्स, रॉस्टन चेज़, मैथ्यू फ़ोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ़, ब्रैंडन किंग, गुदाकेश मोती, रोवमन पॉवेल, शर्फे़न रदरफ़ोर्ड, क्वेंटिन सैंपसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफ़र्ड
