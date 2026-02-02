रज़ा, टेलर और क्रेमर के अनुभव पर ज़िम्बाब्वे का भरोसा

शेड्यूल

बनाम ओमान, कोलंबो, 9 फ़रवरी

बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो, 13 फ़रवरी

बनाम आयरलैंड, पल्लेकेले, 17 फ़रवरी

बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 19 फ़रवरी

बड़ी तस्वीर: ज़िम्बाब्वे की विश्व कप में वापसी

2022 के बाद ज़िम्बाब्वे एक बार फिर विश्व कप में लौट रहा है। वे 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए थे और 2024 T20 विश्व कप से चूकने वाले एकलौते पूर्ण सदस्य देश थे। हाल के समय में उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर सके। अब जब उन्होंने यह कर लिया है, तो ज़िम्बाब्वे को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वे इस मौक़े का कैसे इस्तेमाल करते हैं।

पिछली बार जब ज़िम्बाब्वे ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, तब टूर्नामेंट का फ़ॉर्मेट अलग था और उनका प्रदर्शन काफ़ी ठीक-ठाक रहा था। ऑस्ट्रेलिया में ज़िम्बाब्वे पहले राउंड से सुपर-12 तक पहुंचे थे, जहां उन्हें दो ऐसी टीमों, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स से हार मिली, जिन्हें वे अपने स्तर का ही मानते होंगे। इस बार ज़िम्बाब्वे को दो पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ एक ग्रुप में रखा गया है। इसका मतलब है कि सुपर-8 तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। ओमान और आयरलैंड को हराना, वे अपने न्यूनतम लक्ष्य के तौर पर देखेंगे।

हालिया फ़ॉर्म

लेकिन बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ उनके हालिया नतीजे ख़राब रहे हैं। जुलाई 2025 में साउथ अफ़्रीका और न्यूज़ीलैंड के साथ घरेलू त्रिकोणीय सीरीज़ में वे चारों मैच हार गए। इसके बाद अफ़ग़ानिस्तान ने उन्हें घर पर ही 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

एक सकारात्मक बात यह है कि ज़िम्बाब्वे ने श्रीलंका पर हाल में दो जीत दर्ज किए हैं और वे सह-मेज़बानों के ख़िलाफ़ अपने ग्रुप मैच में उन जीतों से आत्मविश्वास लेंगे। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि ज़िम्बाब्वे ने पिछले दो महीनों से कोई क्रिकेट नहीं खेला है और वे टूर्नामेंट में बिना मैच प्रैक्टिस के उतर रहे हैं।

ब्रायन बेनेट के नाम हर फ़ॉर्मेट में एक शतक है • Zimbabwe Cricket

इन पर रहेंगी नज़रें: ब्रायन बेनेट और सिकंदर रज़ा

आख़िरी दांव?

रज़ा, टेलर और क्रेमर, तीनों 39 साल के हैं। टेलर तो टूर्नामेंट शुरू होने से एक दिन पहले 40 साल के हो जाएंगे। माना जाता है कि ये तीनों 2027 में होने वाले घरेलू वनडे विश्व कप को अपने करियर का आख़िरी पड़ाव मान रहे हैं। फिलहाल, ये ज़िम्बाब्वे टीम की रीढ़ हैं। इन नामों के अलावा बर्ल, मुज़राबानी, एन्गरावा और मसाकाद्ज़ा तीन अन्य खिलाड़ी हैं, जो पहले T20 विश्व कप में खेल चुके हैं।

सर्वश्रेष्ठ एकादश

1 ब्रायन बेनेट, 2 तडिवानाशे मारुमानी, 3 डियोन मायर्स, 4 ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), 5 सिकंदर रज़ा (कप्तान), 6 रायन बर्ल, 7 ग्रेम क्रीमर, 8 ब्रैड एवंस, 9 वेलिंगटन मसकाद्ज़ा, 10 ब्लेसिंग मुज़राबानी, 11 रिचर्ड एन्गरावा