राशिद: हमें बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ और मैच चाहिए

UAE के ख़िलाफ़ दिल्ली में ग्रुप मुक़ाबले से पहले राशिद ने कहा, "ईमानदारी से कहूं, पिछले दो मुक़ाबलों (साउथ अफ़्रीका के अलावा न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ भी) को भूला पाना बहुत मुश्किल है। यह आपके दिमाग़ से निकलता ही नहीं है। 2023 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वानखेड़े में मिली हार कुछ ऐसी ही थी और हम इसे तब तक दिमाग़ से नहीं निकाल पाए थे, जब तक हमने उन्हें 2024 के T20 विश्व कप में हरा नहीं दिया। हमें इससे निकलने में समय लगा था।"

2023 वनडे विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान के नॉकआउट में न पहुंचने की वजहों में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मिली वह हार निर्णायक थी। इसके बाद अफ़ग़ानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को ही हराकर T20 विश्व कप 2024 के सेमीफ़ाइनल में पहुंची। इस बार भी क्रिकेट पंडितों को अफ़ग़ानिस्तान से बहुत उम्मीदें थीं और उनके ग्रुप को 'ग्रुप ऑफ़ डेथ' भी बोला जा रहा था। लेकिन न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ शुरुआती दो मुक़ाबले हारकर अफ़ग़ानिस्तान की टीम इस बार ग्रुप मैचों में ही बाहर होने की कग़ार पर है।

जब राशिद से पूछा गया कि उनकी टीम के साथ इस बार क्या ग़लत गया? उन्होंने कहा कि ऐसे मैचों में जीत के लिए उनकी टीम को बड़े देशों के ख़िलाफ़ अधिक मैच और अनुभव चाहिए।

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ ग़लत गया है। हमने अच्छा क्रिकेट खेला है और हम थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे हैं। अगर आप पिछला ही मैच देखें तो हम बहुत नज़दीक थे और मैच दूसरे सुपर ओवर तक गया था। यह दिखाता है कि हम अपना एफ़र्ट लगा रहे हैं। लेकिन एक टीम के रूप में जब आपको बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ बहुत ही कम मैच खेलने को मिलता है, तो ऐसा ही होता है। अगर हम साउथ अफ़्रीका, न्यूज़ीलैंड जैसी टीमों के ख़िलाफ़ नियमित रूप से खेलते तो हमें आइडिया होता कि वे कहां हमें हरा सकते हैं और हमें कहां बेहतर करना है। अगर आप उनके ख़िलाफ़ साल भर में एक बार, वह भी सिर्फ़ विश्व कप में खेलेंगे, तो ऐसा हो सकता है।

"हमें चार दिनों में न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ़्रीका दोनों के ख़िलाफ़ मैच खेलने थे और हमें यह भी पता था कि अगर हम ये दोनों मुक़ाबला हार जाते हैं, तो हम विश्व कप से बाहर हैं। यह एक अलग तरह का दबाव होता है। आपको ऐसै मैचों के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार होना होता है कि आप कोई ग़लती ना करो। अगर आप छोटी सी भी ग़लती करते हो, आप टूर्नामेंट से बाहर हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उनके ख़िलाफ़ मैच खेलो। आप ख़ुद कल्पना करो कि अगर हमने उनके ख़िलाफ़ विश्व कप से पहले कोई सीरीज़ खेला होता, तो हमें उनके माइंडसेट का पता होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जितना हम उनके ख़िलाफ़ खेलेंगे, बेहतर होते जाएंगे।"

वैसे यह प्रेस कॉन्फ़्रेंस UAE के ख़िलाफ़ मैच से पहले की प्री-मैच कॉन्फ़्रेस थी। लेकिन लगभग 20 मिनट के प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ मैच की चर्चा होती रही। उस मैच को लेकर पत्रकारों के सवाल इतने अधिक थे कि एक बार राशिद को भी बोलना पड़ा, "कितना याद दिलाओगे यार?"

राशिद ने बताया कि साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ दिल तोड़ देने वाली उस हार के बाद उनकी टीम ने क्या किया। उन्होंने बताया कि ऐसी हार के बाद एक कप्तान के रूप में टीम को संभालना और अगले मैच के लिए मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है।

उन्होंने कहा, "उस हार के बाद पूरी टीम मैनेजर के कमरे में गई और एक साथ डिनर किया। हमने होटल से कुछ पेशावरी खाना, दाल बुखारा, दाल मखनी और तंदूरी चिकन मंगवाएं और सकारात्मक बातें की। हम किसी एक को उस हार के लिए ज़िम्मेदार ठहराकर टीम में नकारात्मकता नहीं चाहते थे। हमारा संदेश साफ़ था कि एक टीम के रूप में यह एक-दूसरे से जुड़े रहने का समय है, नहीं तो हम एक से दो साल पीछे चले जाएंगे।"

ख़ैर, लगातार दो हार के बाद भले ही अफ़ग़ानिस्तान की टीम लगभग बाहर होने की कगार पर है, लेकिन उन्होंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया-ज़िम्बाब्वे मैच का उदाहरण दिया और कहा कि किसी दिन पर साउथ अफ़्रीका और न्यूज़ीलैंड को भी एसोसिएट देशों से हार मिल सकती है, जिससे उनके सुपर-6 में पहुंचने का मौक़ा बन सकता है।