ख़बरें

एक बदलाव के साथ उतरी श्रीलंका की पहले गेंदबाज़ी

ऑस्ट्रेलियाई टीम में मार्श की वापसी, स्मिथ को जगह नहीं

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 16, 2026, 1:30 PM • 2 hrs ago
Marcus Stoinis copped a blow trying to take a catch off his own bowling, Australia vs Zimbabwe, T20 World Cup, Colombo, February 13, 2026

ऑस्ट्रेलियाई टीम चोटों से जूझ रही है  •  ICC/Getty Images

पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी ख़बर यह है कि उनके कप्तान मिचेल मार्श पूरी तरह फ़िट हैं और टीम में वापस आ गए हैं। श्रीलंका के कप्तान दसून शानका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला लिया। शनाका ने कहा कि यह टूर्नामेंट में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मैचों में से एक है। उनकी टीम में एक बदलाव है और कुसल परेरा, कामिल मिशारा की जगह टीम में आए हैं।
वहीं मिचेल मार्श ने अपनी फ़िटनेस की जानकारी देते हुए कहा कि सब ठीक है और वह आज रात खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व कप का हर मैच बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर आता है। कूपर कॉनॉली, जेवियर बार्टलेट और मिचेल मार्श की एकादश में वापसी हुई है। हालांकि पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले मैट रेनशॉ और अनुभवी बल्लेबाज़ स्टीव स्मिथ को जगह नहीं मिली है, जिन्हें जॉश हेज़लवुड की जगह 15-सदस्यीय दल में शामिल किया गया था
ऑस्ट्रेलिया एकादश: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कॉनॉली, ज़ेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस, ऐडम ज़ैम्पा।
श्रीलंका एकादश: पतुम निसंका, कुसल परेरा, कुशल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, दसून शानका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दुनित वेलालगे, दुशन हेमंता, दुश्मंता चमीरा, महेश तीक्षणा, मतीशा पतिराना।
पिच रिपोर्ट: अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही है। स्क्वेयर बाउंड्री एक तरफ़ 66 मीटर और दूसरी तरफ़ 68 मीटर की है, जबकि सीधी बाउंड्री 80 मीटर है। पिच अच्छी दिख रही है, लेकिन इसमें हल्का टर्न देखने को मिल सकता है। घास की परत अच्छी है। स्टंप्स की लाइन में बाकी हिस्सों की तुलना में ज़्यादा घास है, जिससे उछाल और मूवमेंट में थोड़ा फ़र्क आ सकता है। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए 170-175 का स्कोर सुरक्षित हो सकता है।
