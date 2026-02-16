एक बदलाव के साथ उतरी श्रीलंका की पहले गेंदबाज़ी

वहीं मिचेल मार्श ने अपनी फ़िटनेस की जानकारी देते हुए कहा कि सब ठीक है और वह आज रात खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व कप का हर मैच बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर आता है। कूपर कॉनॉली, जेवियर बार्टलेट और मिचेल मार्श की एकादश में वापसी हुई है। हालांकि पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले मैट रेनशॉ और अनुभवी बल्लेबाज़ स्टीव स्मिथ को जगह नहीं मिली है, जिन्हें जॉश हेज़लवुड की जगह 15-सदस्यीय दल में शामिल किया गया था

ऑस्ट्रेलिया एकादश: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कॉनॉली, ज़ेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस, ऐडम ज़ैम्पा।

श्रीलंका एकादश: पतुम निसंका, कुसल परेरा, कुशल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, दसून शानका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दुनित वेलालगे, दुशन हेमंता, दुश्मंता चमीरा, महेश तीक्षणा, मतीशा पतिराना।